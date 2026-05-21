Россиянин Рустам Набиев первым в мире на одних руках покорил Эверест
Альпинист Рустам Набиев вошел в историю, став первым человеком, который смог подняться на высочайшую вершину планеты исключительно с помощью рук.
Россиянин Рустам Набиев первым в истории совершил восхождение на Эверест на одних руках и водрузил на вершине национальный флаг, передает ТАСС.
«Я понимал, что становлюсь не только первым человеком в мире, но и первым россиянином, который представляет свою страну на этой мировой арене альпинизма», – рассказал Набиев.
По словам спортсмена, он испытал огромную гордость, поднимая российский триколор на высочайшей горе мира. Альпинист отметил, что в условиях текущей международной обстановки хотел поддержать родину и продемонстрировать силу духа соотечественников.
Он добавил, что рад отсутствию ограничений в мировом альпинизме, что позволяет открыто представлять Россию.
В этот же день более 270 человек установили новый рекорд по количеству успешных восхождений на данную гору за сутки.
Несколькими днями ранее Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям с национальным флагом.