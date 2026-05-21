Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Минск обвинил Литву в открытии неба для украинских дронов
Вильнюс разрешил пролет беспилотных аппаратов ВСУ через свою территорию для атак на российские регионы, пытаясь переложить ответственность за эскалацию на соседние страны, заявили в Совбезе Белоруссии.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил литовское руководство в содействии атакам на Россию, передает РИА «Новости».
«Они открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза. Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины», – подчеркнул госсекретарь.
Членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе не защищает Вильнюс от залетающих дронов. При этом литовские политики прячутся в бомбоубежищах и публикуют оттуда радостные фотографии, что Вольфович назвал безумием и пиаром.
Минск по-прежнему нацелен на мирное сосуществование и урегулирование конфликтов. Поступки властей прибалтийских стран и Польши вызывают у белорусской стороны недоумение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы украинским беспилотником.
Несколькими днями ранее литовские средства слежения не обнаружили упавший на территории республики дрон. Президент страны Гитанас Науседа категорически выступил против транзита иностранных аппаратов.