Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Дипломаты потребовали от США гуманности к арестованным россиянам во Флориде
Отечественные дипломаты направили официальное обращение американским властям, настаивая на соблюдении прав двух соотечественников, находящихся под стражей в американском штате Флорида.
Российская дипмиссия в Вашингтоне обратилась в американский Госдепартамент с официальной нотой, передает ТАСС. В документе содержится призыв обеспечить надлежащие условия содержания для Олега Ольшанского и Сергея Ивина.
Пресс-секретарь диппредставительства Андрей Бондарев подчеркнул, что дипломаты держат ситуацию под контролем.
«Посольство России в США внимательно отслеживает судьбу российских граждан Олега Ольшанского и Сергея Ивина, экстрадированных по запросу американских властей из Болгарии на основании вменяемых соотечественникам обвинений в нарушении законодательства США в области экспортного контроля», – отметил он.
Представитель ведомства также добавил, что от американской стороны требуют неукоснительного соблюдения международных норм. Заключенным должны гарантировать гуманное обращение, адекватное питание и своевременную медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта власти Болгарии экстрадировали Сергея Ивина и Олега Ольшанского в Соединенные Штаты.
В начале апреля россияне заявили о своей невиновности в федеральном окружном суде штата Флорида. В середине мая защита граждан России отказалась от безотлагательного судебного разбирательства ради выигрыша времени.