НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА

Tекст: Борис Джерелиевский

Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил во вторник, что вооруженные формирования республики получили информацию от литовских коллег о движении в их сторону беспилотника, после чего цель была захвачена уже эстонским радаром. На БПЛА был наведен румынский истребитель F-16 так называемого Балтийского «воздушного патруля» (сил НАТО), который и сбил беспилотник, идентифицированный как украинский.

По словам Певкура, все произошло в южной части Эстонии, над озером Выртсъярв, недалеко от Тарту. Такая локализация не оставляет сомнений в том, что украинский беспилотник шел на российские объекты в Псковской области – а далее, возможно, и Ленинградской.

Это не первый случай, когда противник использует воздушное пространство прибалтийских лимитрофов для ударов по территории России, однако ранее реакция руководства этих республик была совершенно другой. Некоторое время они либо игнорировали данные факты, либо обвиняли в появлении украинских БПЛА в своем воздушном пространстве Россию. В любом случае прибалты утверждали, что появление украинских беспилотников – не более чем досадная случайность.

Например, после падения БПЛА в районе Тарту в ночь на 31 марта представитель военного ведомства Эстонии говорил, что «Украина не является врагом, и речь не идет о преднамеренной атаке». Фактически власти стран Прибалтики одобряли действия киевского режима и отказывались сбивать украинские беспилотники под предлогом того, что это может подвергнуть опасности местных жителей.

И вот теперь, по крайней мере, в Таллине решили пренебречь «безопасностью эстонцев и их имущества». С чего бы это?

Один из возможных ответов на этот вопрос лежит на поверхности. Во вторник ВС России и Белоруссии начали масштабные учения ядерных сил, в которых принимают участие более 60 000 военнослужащих, а целью заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. И подозрения в том, кто может быть агрессор, более чем прозрачны: в одной из стран Прибалтики – Литве – вполне официально заявляют о намерении напасть на Калининград.

А замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что из-за действий европейских стран, «включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями». Таким образом нашим соседям прямо дают понять, что терпение Москвы не безгранично, а провокаторы приблизились к смертельно опасной грани.

Вполне вероятно, что задействованы и непубличные каналы коммуникации со странами ЕС и НАТО. И если Эстония внезапно стала сбивать украинские беспилотники – возможно, сигналы достигли адресата. Кроме того, не далее как на прошлой неделе из-за регулярных падений украинских беспилотников в отставку подало правительство Латвии – и правительство Эстонии вряд ли хочет повторить этот путь.

Ирония судьбы, конечно, заключается и в том, что украинский беспилотник был сбит тем самым «воздушным патрулем» НАТО, чьи самолеты вот уже несколько лет базируются в Прибалтике. Этот «патруль» в свое время – еще до СВО – был организован из-за того, что в НАТО обвиняли Россию в нарушении воздушного пространства прибалтийских стран. В том, что якобы самолеты ВВС России «непрофессионально» ведут себя над Балтийским морем. Именно для перехвата российских военных самолетов и была задумана данная миссия. Однако в итоге

первое реальное боевое применение размещенных в Прибалтике истребителей союзников по НАТО произошло против не российских, а украинских воздушных целей.

Возможно, решимость Эстонии связана с тем, что прибалтийские государства пытаются обеспечить себе «алиби» в глазах российского руководства. Как известно, неоднократно высказывались подозрения, что Прибалтика намеренно предоставляет свое воздушное пространство для ударов по российским портам. Но если украинские беспилотники теперь сбивают в небе Эстонии, казалось бы, это обвинение можно снять.

Тем более что официальный Таллин прямо заявляет о своем недовольстве происходящем. «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

Однако одного-единственного сбитого украинского БПЛА для такого рода политического «алиби» явно недостаточно. Киев вполне может и далее продолжить нанесение ударов по Ленинградской области с использованием так полюбившегося ему прибалтийского воздушного коридора.

Возможности ПВО стран Прибалтики весьма ограничены. И даже если натовский «балтийский патруль» (а это, напомним, всего лишь несколько истребителей) будет использоваться против украинских БПЛА регулярно, в полной мере и ежедневно – это все равно оставляет шансы на то, что украинские беспилотники смогут прорваться к целям на территории России. Что, в свою очередь, опять-таки не только угрожает самой Эстонии, но и делает Эстонию де-факто соучастницей этих атак.

Если прибалтийские страны хотят получить полноценное «алиби» в глазах Москвы – то есть настоящие доказательства неучастия этих государств в украинских атаках – противодействие беспилотникам должно быть куда более серьезным и масштабным.

Дипломатически – заявления с осуждением не только со стороны Таллина, но и со стороны Брюсселя. Военным образом – усиление средств ПВО Прибалтики именно с целью борьбы с украинскими БПЛА. И наконец, технически со стороны НАТО и США – прекращение поддержки украинских БПЛА связью «Старлинк», только благодаря которой эти аппараты и находят путь на российскую территорию.

Если все это будет сделано – вот тогда в искренность и прибалтов, и НАТО в борьбе с украинской угрозой можно было бы и поверить. А пока позиция Эстонии выглядит не более чем лицемерная попытка уйти от ответственности за поддержку киевского режима.