Украинские беспилотники запугали Прибалтику

Tекст: Станислав Лещенко

На прошлой неделе украинский беспилотник сначала упал 23 марта на территории Литвы, а 25-го аналогичные ЧП имели место в Латвии и Эстонии. Еще чуть позже украинские дроны начали падать и на Финляндию. Аналитики отмечают, что Украина как минимум часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на побережье Балтийского моря, запускала через Польшу, затем Литву, Латвию и Эстонию. Сразу три сбившихся с курса беспилотника свидетельствуют, что дроны летели над территорией НАТО – на расстоянии десятков километров от границы.

Страны Прибалтики утверждают, что БПЛА случайно сбились с курса. Политолог Александр Носович, специалист по странам Прибалтики, считает, что Киев осознанно подставил своих прибалтийских союзников – заранее они о намеченном полете украинских БПЛА не знали. Ведь одно дело – помогать Киеву деньгами или оружием, и совсем другое – разрешать вести боевые действия с предоставлением своей территории. Подобное точно не найдет поддержки у населения, боящегося ответных действий России.

И действительно, жители стран Прибалтики пребывают в состоянии фрустрации – они боятся, что очередной визит украинских беспилотников приведет к жертвам. Те, кому не посчастливилось жить рядом с местами падений БПЛА, делятся пережитым страхом.

«Этот дрон упал примерно в трех километрах от фермы моего дедушки и менее чем в километре от кладбища, где находится наша семейная усыпальница. К счастью, он упал в поле, но прямо там, примерно на триста метров дальше, на обочине дороги стоит ряд жилых домов», – сообщила в соцсети гражданка Латвии Дайна Брила. Она живет в окрестностях города Краслава, где беспилотник рухнул 25 марта.

Более того, в целом в регионе царит паника. Местные новостные порталы выпускают тексты с заголовками типа: «БПЛА летают над школами», «Угроза БПЛА – новая реальность. Куда эвакуироваться и почему нет сирен».

В той же Латвии многие сейчас проклинают киевский режим, показавший, что он наплевательски относится к интересам жителей стран, которые так ему помогают.

Вот, например, типичные реплики жителей Латвии в соцсетях. «Зеленского не интересует безопасность Прибалтики. Он, по сути, был и останется одержимым эгоистом», – пишет Айгарс Цеплитис. «Хотите загнать Латвию на скотобойню своими "дружескими" провокациями?» – риторически спрашивает Даце Абеле. «Мы дали Украине миллионы евро – и вот теперь можно наслаждаться войной и здесь. Кто сеет смерть, тот сам пожнет ее. Это про Латвию!» – констатирует Эгонс Лацис. «И долго это будет продолжаться? Им помогают миллиардами, а эти в благодарность начинают бомбить Балтию своими дронами!» – возмущается Байба Киле.

Прибалты откровенно не доверяют заверениям своих военных, уверяющих, что ситуация под контролем. Главком эстонской армией Андруса Мерило утверждает, что они знали о приближении дрона, но не стали стрелять по нему, поскольку «Эстония не может открывать огонь в сторону России в мирное время, чтобы избежать непреднамеренной эскалации».

Заявления командующего на этот счет жестко раскритиковал местный военный эксперт Меэлис Ойдсалу. Он утверждает, что эти слова в любом случае не имеют никакого смысла, поскольку эстонские радары БПЛА попросту не увидели. Эти подозрения подтвердились в ночь с 30 на 31 марта, когда вглубь территории Эстонии залетели еще девять украинских беспилотников; один из них рухнул у деревни Хаммасте в окрестностях города Тарту (около 30 км от границы с Россией). Это вызвало суматоху и панику – как чиновников, так и населения.

Власти спешно провели пресс-конференцию, посвященную данному ЧП. Представитель сил обороны Эстонии стал оправдываться на вопрос о том, почему истребители базирующегося в Прибалтике воздушного патруля НАТО не сбивали залетевшие беспилотники: «Истребители обнаружили дроны. Возможность открытия огня была, но в таких случаях всегда оцениваются целесообразность и безопасность. Был риск, что ракета или обломки упадут рядом с людьми или на территорию другой страны. Все тщательно взвешивается».

Возник и еще один, ключевой, вопрос: что будет, если в следующий раз от удара украинского дрона погибнет житель Эстонии? Ответ последовал расплывчатый – ясно оказалось лишь то, что в этом случае статью 5 устава НАТО (о взаимопомощи в случае нападения на кого-либо из членов альянса) Эстония задействовать не станет. «Украина не является врагом, и речь не идет о преднамеренной атаке. В таком трагическом случае Эстония продолжит защищать свою страну», – сообщили эстонские военные.

Оппозиционные эстонские политики обвинили свои власти в преступной безответственности. Депутат парламента Варро Вооглайд (член Консервативной народной партии) подчеркивает:

«Если мы сами позволяем использовать нашу территорию для нападения на РФ, то нельзя сказать, что Россия вступила с нами в войну – войну начали мы сами.

Но почему страны НАТО должны нас защищать, если мы сами решили вступить в войну? Не должны. И защищать не будут. Так что эта игра, в которую мы играем, ставит нас в очень сложное, крайне мрачное положение». По мнению депутата, уверения представителей Киева, что украинские дроны случайно отклонились на территорию Эстонии после пролета над Россией, являются ложью. «Гораздо более вероятно, что украинцы намеренно запускали свои дроны через нашу территорию – и уже неоднократно», – полагает парламентарий.

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом тоже отмечает явное воздействие украинских беспилотников на эстонское общественное мнение. «Хорошо бы поговорить с украинскими коллегами и постараться им объяснить, что, если они и впрямь настроены изменить общественное мнение в Эстонии в части поддержки Украины с плюса на минус, следует продолжать терять свои дроны в нашем небе, – заявила Тоом. – Одна хорошая новость все же есть – тех, кто верит, что Эстония открыла свое небо для пролета украинских дронов, ночная истерика должна была убедить в обратном».

В свою очередь, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин (коллега Тоом по Центристской партии) подчеркивает, что их страна не предоставляла свое воздушное пространство Украине для атак на Россию. «Это важно, поскольку в противном случае мы стали бы одной из сторон военного конфликта. Дальше будут вопросы. Непонятно, почему наши военные на четвертый год конфликта в Украине не поняли, что дроны являются главным оружием современной войны. И, соответственно, не создали эффективную систему защиты», – заявляет Чаплыгин.

Депутат удивлен, что эстонские военные узнавали о пролетах беспилотников в том числе из открытых источников: «Если Украина – наш союзник, должен быть налажен постоянный обмен информацией».

Теперь прибалты пытаются урезонить киевский режим, создавший угрозу для жителей стран Прибалтики. «Наш министр иностранных дел находится в Украине – и он, безусловно, передаст от нас послание о том, что такие дроны не должны попадать в воздушное пространство наших союзников», – рассказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. А глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что лично передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) послание о необходимости исключить любые инциденты с украинскими дронами в небе Эстонии.

Александр Носович отмечает, что в данном случае прибалтийские власти демонстрируют нетипичное для себя поведение.

«От местных элит, выстраивающих легитимность своих режимов исключительно за счет запугивания электората Россией, можно было ожидать криков, что это "агрессивный сосед" мстит демократиям Балтии за их независимость. В реальности этого не происходит, – говорит политолог. – На что прибалты действительно выдали мощную эмоцию, так это на подозрения в том, что они открыли ВСУ свое небо для ударов по России. Латвия, Литва и Эстония это не просто опровергли, а хором выразили возмущение, назвав фейком, поклепом и кремлевской пропагандой».

Как считает эксперт, вывод напрашивается однозначный. «Киевский режим бьет по "клятым москалям" через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, не спрашивая на это их разрешения – чтобы Россия решила, что прибалты тоже участвуют в атаках, и нанесла по ним удар. И тогда все сразу становится понятным – и нетипичная реакция прибалтов, и мотивация Киева. Заветная мечта Зеленского и его банды – добиться прямого конфликта России и НАТО. Сегодня стравить Россию и НАТО Зеленскому нужно как никогда», – резюмирует политолог.