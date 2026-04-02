    Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    2 апреля 2026, 14:58 • В мире

    Украинские беспилотники запугали Прибалтику
    Tекст: Станислав Лещенко

    «Им помогают миллиардами, а эти в благодарность начинают бомбить Балтию своими дронами!» Такие эмоциональные восклицания можно сегодня встретить в соцсетях жителей стран Прибалтики – как реакцию на падение украинских беспилотников. Политологи отмечают, что нетипичным для себя образом на происходящее отреагировало и руководство Литвы, Латвии и Эстонии.

    На прошлой неделе украинский беспилотник сначала упал 23 марта на территории Литвы, а 25-го аналогичные ЧП имели место в Латвии и Эстонии. Еще чуть позже украинские дроны начали падать и на Финляндию. Аналитики отмечают, что Украина как минимум часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на побережье Балтийского моря, запускала через Польшу, затем Литву, Латвию и Эстонию. Сразу три сбившихся с курса беспилотника свидетельствуют, что дроны летели над территорией НАТО – на расстоянии десятков километров от границы.

    Страны Прибалтики утверждают, что БПЛА случайно сбились с курса. Политолог Александр Носович, специалист по странам Прибалтики, считает, что Киев осознанно подставил своих прибалтийских союзников – заранее они о намеченном полете украинских БПЛА не знали. Ведь одно дело – помогать Киеву деньгами или оружием, и совсем другое – разрешать вести боевые действия с предоставлением своей территории. Подобное точно не найдет поддержки у населения, боящегося ответных действий России.

    И действительно, жители стран Прибалтики пребывают в состоянии фрустрации – они боятся, что очередной визит украинских беспилотников приведет к жертвам. Те, кому не посчастливилось жить рядом с местами падений БПЛА, делятся пережитым страхом.

    «Этот дрон упал примерно в трех километрах от фермы моего дедушки и менее чем в километре от кладбища, где находится наша семейная усыпальница. К счастью, он упал в поле, но прямо там, примерно на триста метров дальше, на обочине дороги стоит ряд жилых домов», – сообщила в соцсети гражданка Латвии Дайна Брила. Она живет в окрестностях города Краслава, где беспилотник рухнул 25 марта.

    Более того, в целом в регионе царит паника. Местные новостные порталы выпускают тексты с заголовками типа: «БПЛА летают над школами», «Угроза БПЛА – новая реальность. Куда эвакуироваться и почему нет сирен».

    В той же Латвии многие сейчас проклинают киевский режим, показавший, что он наплевательски относится к интересам жителей стран, которые так ему помогают.

    Вот, например, типичные реплики жителей Латвии в соцсетях. «Зеленского не интересует безопасность Прибалтики. Он, по сути, был и останется одержимым эгоистом», – пишет Айгарс Цеплитис. «Хотите загнать Латвию на скотобойню своими "дружескими" провокациями?» – риторически спрашивает Даце Абеле. «Мы дали Украине миллионы евро – и вот теперь можно наслаждаться войной и здесь. Кто сеет смерть, тот сам пожнет ее. Это про Латвию!» – констатирует Эгонс Лацис. «И долго это будет продолжаться? Им помогают миллиардами, а эти в благодарность начинают бомбить Балтию своими дронами!» – возмущается Байба Киле.

    Прибалты откровенно не доверяют заверениям своих военных, уверяющих, что ситуация под контролем. Главком эстонской армией Андруса Мерило утверждает, что они знали о приближении дрона, но не стали стрелять по нему, поскольку «Эстония не может открывать огонь в сторону России в мирное время, чтобы избежать непреднамеренной эскалации».

    Заявления командующего на этот счет жестко раскритиковал местный военный эксперт Меэлис Ойдсалу. Он утверждает, что эти слова в любом случае не имеют никакого смысла, поскольку эстонские радары БПЛА попросту не увидели. Эти подозрения подтвердились в ночь с 30 на 31 марта, когда вглубь территории Эстонии залетели еще девять украинских беспилотников; один из них рухнул у деревни Хаммасте в окрестностях города Тарту (около 30 км от границы с Россией). Это вызвало суматоху и панику – как чиновников, так и населения.

    Власти спешно провели пресс-конференцию, посвященную данному ЧП. Представитель сил обороны Эстонии стал оправдываться на вопрос о том, почему истребители базирующегося в Прибалтике воздушного патруля НАТО не сбивали залетевшие беспилотники: «Истребители обнаружили дроны. Возможность открытия огня была, но в таких случаях всегда оцениваются целесообразность и безопасность. Был риск, что ракета или обломки упадут рядом с людьми или на территорию другой страны. Все тщательно взвешивается».

    Возник и еще один, ключевой, вопрос: что будет, если в следующий раз от удара украинского дрона погибнет житель Эстонии? Ответ последовал расплывчатый – ясно оказалось лишь то, что в этом случае статью 5 устава НАТО (о взаимопомощи в случае нападения на кого-либо из членов альянса) Эстония задействовать не станет. «Украина не является врагом, и речь не идет о преднамеренной атаке. В таком трагическом случае Эстония продолжит защищать свою страну», – сообщили эстонские военные.

    Оппозиционные эстонские политики обвинили свои власти в преступной безответственности. Депутат парламента Варро Вооглайд (член Консервативной народной партии) подчеркивает:

    «Если мы сами позволяем использовать нашу территорию для нападения на РФ, то нельзя сказать, что Россия вступила с нами в войну – войну начали мы сами.

    Но почему страны НАТО должны нас защищать, если мы сами решили вступить в войну? Не должны. И защищать не будут. Так что эта игра, в которую мы играем, ставит нас в очень сложное, крайне мрачное положение». По мнению депутата, уверения представителей Киева, что украинские дроны случайно отклонились на территорию Эстонии после пролета над Россией, являются ложью. «Гораздо более вероятно, что украинцы намеренно запускали свои дроны через нашу территорию – и уже неоднократно», – полагает парламентарий.

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом тоже отмечает явное воздействие украинских беспилотников на эстонское общественное мнение. «Хорошо бы поговорить с украинскими коллегами и постараться им объяснить, что, если они и впрямь настроены изменить общественное мнение в Эстонии в части поддержки Украины с плюса на минус, следует продолжать терять свои дроны в нашем небе, – заявила Тоом. – Одна хорошая новость все же есть – тех, кто верит, что Эстония открыла свое небо для пролета украинских дронов, ночная истерика должна была убедить в обратном».

    В свою очередь, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин (коллега Тоом по Центристской партии) подчеркивает, что их страна не предоставляла свое воздушное пространство Украине для атак на Россию. «Это важно, поскольку в противном случае мы стали бы одной из сторон военного конфликта. Дальше будут вопросы. Непонятно, почему наши военные на четвертый год конфликта в Украине не поняли, что дроны являются главным оружием современной войны. И, соответственно, не создали эффективную систему защиты», – заявляет Чаплыгин.

    Депутат удивлен, что эстонские военные узнавали о пролетах беспилотников в том числе из открытых источников: «Если Украина – наш союзник, должен быть налажен постоянный обмен информацией».

    Теперь прибалты пытаются урезонить киевский режим, создавший угрозу для жителей стран Прибалтики. «Наш министр иностранных дел находится в Украине – и он, безусловно, передаст от нас послание о том, что такие дроны не должны попадать в воздушное пространство наших союзников», – рассказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. А глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что лично передал руководителю офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов) послание о необходимости исключить любые инциденты с украинскими дронами в небе Эстонии.

    Александр Носович отмечает, что в данном случае прибалтийские власти демонстрируют нетипичное для себя поведение.

    «От местных элит, выстраивающих легитимность своих режимов исключительно за счет запугивания электората Россией, можно было ожидать криков, что это "агрессивный сосед" мстит демократиям Балтии за их независимость. В реальности этого не происходит, – говорит политолог. – На что прибалты действительно выдали мощную эмоцию, так это на подозрения в том, что они открыли ВСУ свое небо для ударов по России. Латвия, Литва и Эстония это не просто опровергли, а хором выразили возмущение, назвав фейком, поклепом и кремлевской пропагандой».

    Как считает эксперт, вывод напрашивается однозначный. «Киевский режим бьет по "клятым москалям" через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии, не спрашивая на это их разрешения – чтобы Россия решила, что прибалты тоже участвуют в атаках, и нанесла по ним удар. И тогда все сразу становится понятным – и нетипичная реакция прибалтов, и мотивация Киева. Заветная мечта Зеленского и его банды – добиться прямого конфликта России и НАТО. Сегодня стравить Россию и НАТО Зеленскому нужно как никогда», – резюмирует политолог.

    Главное
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Бессмертный полк России» запатентовал эмблему акции
    Россиян поздравили с началом первой Недели космоса
    Набор ингредиентов для приготовления кулича подешевел за год

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
