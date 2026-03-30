    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    Совершившему два тарана в одном бою летчику Терехину присвоено звание Героя России посмертно
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    Минэнерго подготовило документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    30 марта 2026, 20:30 • Политика

    Украинские дроны стали угрозой для Финляндии

    Украинские дроны стали угрозой для Финляндии
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередное падение украинского БПЛА, на этот раз в Финляндии, вызвало резкую реакцию в Хельсинки. Инцидент уже назвали «нарушением территориальной целостности». Впрочем, сбивать дрон финские военные не стали, так как на этот раз не видели в нем угрозу. На что указывает это противоречие и к каким социальным и политическим последствиям в Финляндии могут привести следующие падения БПЛА ВСУ, особенно если они закончатся трагично.

    Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом после инцидента с упавшим на территории страны украинским дроном. «Мы с Алексом одинаково видим эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем», – написал он в соцсетях. Сам Стубб диалог пока не подтверждал, однако МИД Украины уже принес извинения Хельсинки, передает РБК.

    Власти Финляндии объяснили, что не стали сбивать украинские дроны в районе Коуволы, поскольку те не представляли непосредственной опасности. Генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен заявил: один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение об открытии огня не принималось – в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов опознали как украинский AN196. Премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся «очень серьезным делом». По его словам, дроны не сбивали – они упали самостоятельно.

    Инцидент уже оказался в фокусе внимания Еврокомиссии. Официальный представитель Тома Ренье заявил, что в Брюсселе крайне обеспокоены и внимательно следят за развитием ситуации. «Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае», – отметил он.

    В последнюю неделю беспилотники ВСУ падали на территории третьих стран с завидной регулярностью. Один аппарат рухнул в Варенском районе Литвы. В Эстонии беспилотник столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере – в местной полиции заявили, что обломки указали на его украинское происхождение. Еще один дрон пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае, на границе с Белоруссией. Незадолго до этого прибалтийские страны согласились пропускать дроны ВСУ для атак по России.

    На этом фоне политолог Алексей Нечаев отмечает: страны балто-скандинавского региона все чаще становятся соучастницами военных действий в связке с ВСУ. Но помощь Зеленскому и заигрывания с ним, как показывает опыт, неизменно оборачиваются проблемами для них самих и растущим разочарованием в украинском руководстве.

    То есть все они поддерживают Украину, но как только дроны начинают падать на их территории, отношение к такому «сотрудничеству» становится тревожным и рискованным. «Ведь если беспилотники нанесут ущерб гражданским лицам, это может спровоцировать резкий рост недовольства и антиукраинских настроений – как в свое время произошло в Польше. А это, в свою очередь, способно обернуться проблемами для действующей власти», – допускает эксперт.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил спикер.

    По мнению военкора Александра Коца, Финляндия открыто признала, что «открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ». «А если к ним залетит пара украинских F-16, им тоже дадут коридор, чтобы отработали по Ленинградской области?», – задался он вопросом в своем Telegram-канале.

    «Конечно, это секрет Полишинеля, что страны НАТО предоставляют свое небо для украинских БПЛА. По Усть-Луге прилетело, совершенно очевидно, из Прибалтики. Там, видимо, тоже не «увидели угрозы». Но, по-моему, впервые высокопоставленный представитель страны альянса признал, что сбивать и не собирались», – считает военкор.

    В целом существует несколько версий, откуда на самом деле запускались дроны ВСУ, упавшие в Финляндии, соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. Первый вариант: аппараты могли стартовать с территории Украины и по ошибке залететь к финнам. Второй вариант: это действия украинских спецслужб на территории Финляндии, о чем, скорее всего, знали в Хельсинки. Третий вариант : запуск дронов с коммерческих или даже частных кораблей и яхт в акватории Балтийского моря или Финского залива, перечислил аналитик.

    «Сейчас у финнов есть все технические возможности изучить траекторию движения упавших объектов, а затем рассказать, откуда они были запущены, с какой скоростью и по какому маршруту летели», – рассуждает спикер. По его словам, обычно вся чувствительная информация записывается и хранится во внутренней памяти аппарата.

    Вопрос лишь в том, насколько политически выгодно Финляндии сообщить правду об инциденте: «Ни одна из версий, озвученных выше, не скажется благоприятно ни на Киеве, ни на Хельсинки, ни на отношениях двух стран».

    «Строго говоря, мы наблюдаем злостное нарушение всех основополагающих документов финского суверенитета и коллективной безопасности НАТО, а также абсолютно враждебные действия Украины, которая напрямую втягивает Финляндию в конфликт», – подчеркнул Анпилогов.

    При этом у России, по его словам, не так много возможностей, чтобы предметно доказать достоверность какой-либо из версий. Инженерно-технически это достаточно сложная задача. «Во-первых, дроны ВСУ используют американские Starlink или местные системы телефонной связи через специальные модемы», – объясняет специалист.

    «Во-вторых, обнаружение аппаратов средствами объективного контроля также затруднено. У радаров есть ограничения в виде радиогоризонта: дроны летят ниже уровня их восприятия. Спутники видовой разведки (дистанционного зондирования земли) не ведут съемку постоянно, а фотографируют поверхность с продолжительными интервалами. Заметить БПЛА, летящий довольно быстро, почти невозможно», – описывает спикер.

    Впрочем, даже если бы дрон попал в объектив спутника, узнать его принадлежность, траекторию движения, точку запуска и полетное задание было бы невозможно. «Поэтому сейчас единственные, кто располагает истинной информацией, – это финны», – акцентировал эксперт.

    Роспотребнадзор оценил радиационный фон после атаки на ядерный комплекс в Иране
    Иран впервые применил ракету «Шаиб-12» при ударе по базе США в Ираке
    Рубио назвал сроки завершения операции против Ирана
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке переплатой по зарплате
    Иран обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    В Таиланде вели тесты для нетрезвых покупателей алкоголя
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

