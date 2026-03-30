Украинские дроны стали угрозой для Финляндии

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом после инцидента с упавшим на территории страны украинским дроном. «Мы с Алексом одинаково видим эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем», – написал он в соцсетях. Сам Стубб диалог пока не подтверждал, однако МИД Украины уже принес извинения Хельсинки, передает РБК.

Власти Финляндии объяснили, что не стали сбивать украинские дроны в районе Коуволы, поскольку те не представляли непосредственной опасности. Генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен заявил: один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение об открытии огня не принималось – в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов опознали как украинский AN196. Премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся «очень серьезным делом». По его словам, дроны не сбивали – они упали самостоятельно.

Инцидент уже оказался в фокусе внимания Еврокомиссии. Официальный представитель Тома Ренье заявил, что в Брюсселе крайне обеспокоены и внимательно следят за развитием ситуации. «Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае», – отметил он.

В последнюю неделю беспилотники ВСУ падали на территории третьих стран с завидной регулярностью. Один аппарат рухнул в Варенском районе Литвы. В Эстонии беспилотник столкнулся с дымовой трубой электростанции в Аувере – в местной полиции заявили, что обломки указали на его украинское происхождение. Еще один дрон пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае, на границе с Белоруссией. Незадолго до этого прибалтийские страны согласились пропускать дроны ВСУ для атак по России.

На этом фоне политолог Алексей Нечаев отмечает: страны балто-скандинавского региона все чаще становятся соучастницами военных действий в связке с ВСУ. Но помощь Зеленскому и заигрывания с ним, как показывает опыт, неизменно оборачиваются проблемами для них самих и растущим разочарованием в украинском руководстве.

То есть все они поддерживают Украину, но как только дроны начинают падать на их территории, отношение к такому «сотрудничеству» становится тревожным и рискованным. «Ведь если беспилотники нанесут ущерб гражданским лицам, это может спровоцировать резкий рост недовольства и антиукраинских настроений – как в свое время произошло в Польше. А это, в свою очередь, способно обернуться проблемами для действующей власти», – допускает эксперт.

«Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил спикер.

По мнению военкора Александра Коца, Финляндия открыто признала, что «открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ». «А если к ним залетит пара украинских F-16, им тоже дадут коридор, чтобы отработали по Ленинградской области?», – задался он вопросом в своем Telegram-канале.

«Конечно, это секрет Полишинеля, что страны НАТО предоставляют свое небо для украинских БПЛА. По Усть-Луге прилетело, совершенно очевидно, из Прибалтики. Там, видимо, тоже не «увидели угрозы». Но, по-моему, впервые высокопоставленный представитель страны альянса признал, что сбивать и не собирались», – считает военкор.

В целом существует несколько версий, откуда на самом деле запускались дроны ВСУ, упавшие в Финляндии, соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. Первый вариант: аппараты могли стартовать с территории Украины и по ошибке залететь к финнам. Второй вариант: это действия украинских спецслужб на территории Финляндии, о чем, скорее всего, знали в Хельсинки. Третий вариант : запуск дронов с коммерческих или даже частных кораблей и яхт в акватории Балтийского моря или Финского залива, перечислил аналитик.

«Сейчас у финнов есть все технические возможности изучить траекторию движения упавших объектов, а затем рассказать, откуда они были запущены, с какой скоростью и по какому маршруту летели», – рассуждает спикер. По его словам, обычно вся чувствительная информация записывается и хранится во внутренней памяти аппарата.

Вопрос лишь в том, насколько политически выгодно Финляндии сообщить правду об инциденте: «Ни одна из версий, озвученных выше, не скажется благоприятно ни на Киеве, ни на Хельсинки, ни на отношениях двух стран».

«Строго говоря, мы наблюдаем злостное нарушение всех основополагающих документов финского суверенитета и коллективной безопасности НАТО, а также абсолютно враждебные действия Украины, которая напрямую втягивает Финляндию в конфликт», – подчеркнул Анпилогов.

При этом у России, по его словам, не так много возможностей, чтобы предметно доказать достоверность какой-либо из версий. Инженерно-технически это достаточно сложная задача. «Во-первых, дроны ВСУ используют американские Starlink или местные системы телефонной связи через специальные модемы», – объясняет специалист.

«Во-вторых, обнаружение аппаратов средствами объективного контроля также затруднено. У радаров есть ограничения в виде радиогоризонта: дроны летят ниже уровня их восприятия. Спутники видовой разведки (дистанционного зондирования земли) не ведут съемку постоянно, а фотографируют поверхность с продолжительными интервалами. Заметить БПЛА, летящий довольно быстро, почти невозможно», – описывает спикер.

Впрочем, даже если бы дрон попал в объектив спутника, узнать его принадлежность, траекторию движения, точку запуска и полетное задание было бы невозможно. «Поэтому сейчас единственные, кто располагает истинной информацией, – это финны», – акцентировал эксперт.