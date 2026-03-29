ВВС Финляндии подтвердили падение украинского беспилотника в стране

Tекст: Ольга Иванова

Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили принадлежность одного из упавших беспилотников к Украине, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается: «Военно-воздушные силы подтвердили, что один из упавших около Коуволы дронов был украинским. Военные рассказали, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196».

При этом в том же районе был обнаружен еще один летательный аппарат, однако его принадлежность пока официально не установлена. Власти продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить происхождение второго устройства и обстоятельства его появления в воздушном пространстве Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность падения украинских беспилотников на территории страны. В финском городе Коувол обнаружили неизвестный летательный аппарат.

