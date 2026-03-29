  • Новость часаИран обвинил США в подготовке вторжения
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    Украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Отмечено критическое сокращение у США запасов ракет Tomahawk
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 14:17 • Новости дня

    Неизвестный летательный аппарат упал в финском Коуволе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный летательный аппарат упал в финском городе Коувол, о пострадавших или жертвах не сообщается, заявил телерадиовещатель Yle со ссылкой на полицию региона.

    В финском городе Коувола утром в воскресенье произошел инцидент с падением неизвестного летательного аппарата, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещателя Yle. По словам представителей полиции, пострадавших или жертв в результате происшествия нет.

    Полиция оперативно оцепила район падения и проводит осмотр объекта.

    Также отмечается, что ранее этим утром истребители Военно-воздушных сил Финляндии были подняты в небо на юго-востоке страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект на значительном расстоянии от жилых домов.

    В лесу на юге Польши местный житель во время прогулки нашел обломки объекта, напоминающего беспилотник.

    Польская полиция в лесной зоне недалеко от населенного пункта Сулмице сообщила об обнаружении похожего на дрон подозрительного объекта.

    28 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    «Единая Россия» развернула штаб координации помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане

    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» открыла оперативный штаб для координации оказания помощи жителям Дагестана, пострадавшим от подтоплений.

    Оперативный штаб по координации помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Дагестане развернула партия «Единая Россия», следует из сообщения в Telegram-канале.

    Организованы подвоз воды, помощь в уборке территорий и другие первоочередные работы после подтоплений. Партия совместно с руководством республики и органами исполнительной власти мониторит обстановку и по обращениям жителей принимает меры для восстановления жизнедеятельности города и поддержки людей.

    По поручению секретаря регионального отделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах созданы оперативные штабы по восстановлению инфраструктуры. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям: электроснабжению, водоснабжению и дорожному хозяйству.

    Глава Дагестана и секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Меликов держит ситуацию на личном контроле и лично инспектирует наиболее пострадавшие районы.

    «Задача партийного актива – быть рядом с людьми в этой сложной ситуации, обеспечить всестороннюю поддержку и помочь в скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших районах», – отметили в региональном исполкоме «Единой России».

    Ранее в Махачкале из-за подтоплений ввели режим ЧС и эвакуировали десятки жителей.

    А в Хасавюрте из-за обильных осадков рухнул еще и железнодорожный мост.

    Кроме того, в Дагестане после сильных дождей повысилась мутность воды.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    Комментарии (19)
    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    Комментарии (14)
    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    Комментарии (12)
    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    Комментарии (32)
    28 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На востоке Польши в лесу рядом с поселком Рудник обнаружили упавший неопознанный летающий объект (НЛО), пишут местные СМИ.

    Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, неподалеку от Минска Мазовецкого на востоке Польши, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Отмечается, что объект упал на значительном расстоянии от жилых построек, поэтому среди местных жителей пострадавших нет. По предварительным данным, речь может идти об аппарате, который перевозил посылку, однако точное содержимое неизвестно.

    На место происшествия прибыли специальные полицейские подразделения и саперы для обследования территории. Сейчас участок оцеплен сотрудниками полиции и спасателями, проводится расследование обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запись неопознанного объекта, снятого у побережья Йемена, впервые представили членам Палаты представителей на слушаниях о феномене НЛО.

    Ранее пилоты пассажирского рейса из Петербурга в Москву заметили в небе необычный многоугольный объект белого цвета на высоте до 915 метров. До этого пилоты самолета авиакомпании «Россия» во время рейса из Ижевска в Москву заметили неопознанный летающий объект в окрестностях Владимира.


    Комментарии (6)
    28 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    @ Hamza Ali/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Хуситы доказали свою эффективность: они уже заставили значительную часть судоходства, связанного с Израилем, уйти в обход Африки. Удар баллистикой по Израилю в текущих условиях – это фактическое вступление хуситов в конфликт на стороне Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Балмасов. В субботу хуситы сообщили об ударе баллистическими ракетами по израильским военным объектам.

    «Нет ничего сверхъестественного в том, что хуситы нанесли баллистический удар по Израилю. Они уже делали это неоднократно за последние два года – как баллистическими ракетами, так и дронами. Просто в течение последнего месяца они воздерживались. Иран, как опытный карточный игрок, не стремится сразу раскидать все козыри, а поэтапно вводит в бой свои силы», – считает специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам.

    При этом у самих хуситов нет собственной серьезной промышленной базы для производства ракет – они собирались за счет тайной транспортировки, в основном через территорию Омана. «А с Оманом возникли определенные сложности. К тому же часть арсенала они израсходовали за последние два года, по ним тоже наносились удары. Поэтому они не были на 100% готовыми к нынешнему обострению. Многие задавались вопросом, почему молчат хуситы. Ответ в том, что проиранские силы вводятся в действие поэтапно», – пояснил собеседник.

    Удар баллистикой по Израилю в условиях нынешнего конфликта – это фактическое вступление хуситов в конфликт на стороне Ирана. «Отсидеться никому не получится. Хотя, строго говоря, хуситы воюют с Израилем уже давно – с момента выражения солидарности с ХАМАС. Они находятся в состоянии войны не первый год. Вопрос лишь во времени, когда ими занялись бы вплотную. С точки зрения Израиля и США, хуситы уже раз десять подписали себе смертный приговор», – подчеркивает специалист.

    По его словам, большая ошибка считать хуситов прямым продолжением Ирана, филиалом на другом конце региона. «Они в значительной степени более самостоятельны, чем, скажем, «Хезболла». Удаленность от Тегерана дает им особую автономию. Хуситы прекрасно понимают: если падет Иран, рано или поздно установится жесткая блокада вокруг них, и их задушат. Они сильно зависят от внешних поставок – не только боеприпасов, но и продовольствия. В этом смысле их действия продиктованы не столько прямыми указаниями, сколько пониманием собственного выживания. Самостоятельны они или нет – не столь важно. На кону вопрос их собственного продолжения», – подчеркивает востоковед.

    За минувшие годы хуситы подготовили серьезные подземные укрытия, предположительно при участии северокорейцев и «научились не только стрелять, но и искусно маскироваться – это одна из составляющих успеха, когда противник полностью доминирует в воздухе».

    «Главный элемент уязвимости – вода. Если их отрезать от крупных источников, доступ к воде затруднится, это может стать критическим фактором. При этом хуситы похожи на медоеда – зверька небольшого размера, которого обходят даже львы. В открытом столкновении у них мало равных. Их век будет сосчитан, только если падет Иран и прекратится поддержка. Но это процесс не одного года», – рассуждает эксперт.

    Хуситы уже доказали свой военный потенциал. Даже ограниченными силами, на значительном удалении от контролируемой территории, они смогли серьезно повлиять на мировую экономику.

    «Один супертанкер – это не рыболовецкий катер, а объект, который строят годами. Достаточно попадания одного тяжелого беспилотника, чтобы вызвать катастрофические последствия. Каждый корабль специальным флотом не сопроводишь, и стопроцентной гарантии перехвата нет. Хуситы уже заставили значительную часть судов, связанных с Израилем, переориентироваться на двухнедельный маршрут вокруг Африки в обход Красного моря», – добавил спикер.

    При этом действия хуситов стимулируют дипломатию, а не отдаляют ее. Возможная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и паралич на Красном море – это очень серьезное давление на переговорный процесс США с Ираном. «Месячное молчание хуситов, вполне вероятно, было связано с переговорами. Они не являются филиалом Ирана в Йемене, но Иран использует их как один из переговорных козырей – и козырь доказанный, эффективный», – считает Балмасов.

    Особенно это работает в отношениях с Саудовской Аравией и Эмиратами. «Именно хуситы одна из причин, почему саудиты и эмиратцы не втянулись в конфликт, хотя президент США Дональд Трамп очень хотел собрать коалицию. Велись переговоры, чтобы они «были потише». Иначе удары могут прилететь с тыла – не только по кораблям, но и по объектам нефтяной инфраструктуры, как это уже было в предыдущие годы, когда хуситы добивали до Эр-Рияда. Это все используется не столько в переговорах с США, сколько в переговорах со странами Залива. Поэтому хуситов и не использовали до поры до времени – такой козырь в начале игры не выбрасывают», – добавил спикер.

    Ранее в субботу военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам. Атака была совершена в поддержку Ирана, который, по словам хуситов, подвергается ударам со стороны США и Израиля. Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива. Ранее они ограничивались ударами по коммерческим судам в Красном море.

    «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины», – говорится в официальном заявлении хуситов.

    Кроме того, в субботу официальный представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил о готовности «Ансар Аллы» вступить в военный конфликт на стороне Ирана при невыполнении одного из трех выдвинутых условий. Среди них он назвал «присоединение к конфликту сторонних военных альянсов на стороне Израиля и США, нанесение ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря, а также повышение градуса эскалации в противостоянии с Исламской Республикой и членами Оси сопротивления».

    Замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур подтвердил, что движение «Ансар Алла» готово присоединиться к боевым действиям на стороне Ирана, если США и Израиль усилят свои атаки.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила обнаружение ракеты, запущенной из Йемена. Сообщается, что системы ПВО сработали на перехват. В районе Тель-Авива и Беэр-Шевы работали сирены воздушной тревоги.

    По сообщениям западных информационных агентств, в районе метрополии Тель-Авива зафиксировано как минимум 11 мест падения (вероятно, обломков или ракет), на которых работают спасательные службы. Также сообщалось о работе медиков на местах падений в Тель-Авиве, есть кадры эвакуации тел, однако точное число погибших и раненых израильскими властями пока не уточняется.

    Официальный Иерусалим подтвердил факт атаки и работу систем противоракетной обороны. После завершения обстрела служба тыла дала гражданским лицам разрешение покинуть убежища. Военное руководство Израиля ранее предупреждало, что Иран и его союзники «заплатят тяжелую цену» за удары по израильской территории.

    Комментарии (4)
    28 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Маньяк Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах

    Tекст: Вера Басилая

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил свыше 100 убийств, а также признался в сотрудничестве со следствием и раскаянии.

    Маньяк Алексей Гаськов заявил, что с 1995 года совершил более 100 убийств, передают «Вести».

    По словам самого Гаськова, точное количество он не знает, так как не вел подсчетов, отметив: «Я с 1995 года начиная, навскидку, я же, конечно же, не считал, не записывал, это только ненормальные там какие-то маньяки считают, но на мой взгляд, на вскидку, это 100 с лишним убийств».

    Гаськов также сообщил, что раскаялся и неоднократно писал явки с повинной в попытке сотрудничать со следствием. Впервые его задержали в декабре 2002 года в Бердске по подозрению в убийствах и изнасилованиях девушек, однако тогда доказать его виновность не удалось.

    Позже, в мае 2006 года, его вновь задержали по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки, а через год приговорили к 10 с половиной годам колонии. Освободился он в 2016 году.

    В июле 2024 года биологическая экспертиза подтвердила, что образцы с мест убийств в Подмосковье в 2002 году принадлежат Гаськову.

    Следствие продолжает проверять Гаськова на причастность к другим нераскрытым преступлениям.

    ФСИН совместно с МВД раскрыла причастность битцевского маньяка Александра Пичушкина к еще 11 убийствам помимо уже установленных эпизодов.

    Осужденный на пожизненное заключение маньяк Владимир Миргород признался в 13 убийствах, совершенных более 20 лет назад в Москве и Подмосковье.

    «Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в убийстве женщины в Ангарске в 2011 году, и ему предъявили новое обвинение.

    Комментарии (16)
    28 марта 2026, 20:49 • Новости дня
    В Харьковской области появились банды из дезертиров ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области зафиксированы случаи преступной деятельности со стороны дезертиров ВСУ, причастных к убийствам и торговле военным снаряжением, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что в Харьковской области продолжают действовать преступные группировки, созданные дезертирами украинской армии, сообщают силовые структуры, передает РИА «Новости».

    По информации источника, участники этих банд занимаются не только убийствами и разбойными нападениями на мирных жителей, но также торгуют военной амуницией и беспилотниками. Добавляется, что ситуация в регионе ухудшается, поскольку местные правоохранительные органы не могут эффективно противостоять этим группам.

    Сотрудники патрульных служб, по словам представителя силовых структур, зачастую избегают прямых столкновений с дезертирами из-за опасений за собственную безопасность. Это приводит к росту числа преступлений и дальнейшему ослаблению контроля над ситуацией в Харьковской области.

    Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил о числе дезертиров, достигающем пяти на одного полицейского.

    Группа вооруженных дезертиров из ВСУ ограбила продуктовый магазин в Харьковской области, забрав алкоголь, деньги и продукты.

    Комментарии (13)
    29 марта 2026, 06:49 • Новости дня
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала дрон-атаки на Ленинградскую области в ночь на воскресенье сбили 31 дрон, в порту Усть-Луга есть повреждения, при этом данных о пострадавших не поступало, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

    «С начала атаки на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. Спасатели работают на тушении возгорания в порту Усть-Луга», – написал он.

    Часом ранее губернатор сообщал, что в порту Усть-Луга есть повреждения. Данных о пострадавших нет.

    Ранее утром 29 марта Дрозденко сообщил о 18 сбитых над Ленинградской областью дронах

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, Дрозденко сообщал о 18 сбитых над Ленинградской областью БПЛА. Пассажиров рейса Белград – Петербург отправили из Хельсинки в Сербию из-за дронов в субботу. Аэропорт Пулково стал принимать и выпускать рейсы по согласованию в ночь на воскресенье.

    Комментарии (25)
    28 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    @ Sven Simon/Malte Ossowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о производстве беспилотников на Украине, отметив их кустарный характер и отсутствие инноваций.

    Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall, в интервью журналистам американского журнала Atlantic, подготовившим материал о развитии тяжелой военной техники в эпоху массового применения дронов, высмеял способ производства беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», – заявил Паппергер.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о деятельности украинских производителей БПЛА Fire Point и Skyfall.

    Паппергер также сравнил украинские дроны с деталями конструктора Lego и выразил скепсис в отношении перспектив подобных БПЛА изменить рынок вооружений и бронетехники. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у украинцев нет какого-то технологического прорыва, а их разработки не сопоставимы с технологиями таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или сам Rheinmetall.

    Atlantic отмечает, что немецкий концерн не перенимает опыт использования дронов в качестве основного оружия, а также не занимается активной разработкой антидроновых сетей и других методов механической защиты техники от БПЛА. На заводе Rheinmetall на вопросы о таких разработках отвечают отрицательно.

    Концерн Rheinmetall занимает одну из лидирующих позиций среди производителей военной техники в Европе. Доходы компании выросли благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, произведенные на предприятиях концерна.

    Ранее сообщалось, что  оборонный концерн Rheinmetall собирается организовать масштабную сборку боевых морских беспилотников на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

    Также Rheinmetall планирует отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    Комментарии (7)
    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    Комментарии (10)
    29 марта 2026, 10:30 • Новости дня
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба КСИР.

    Военно-космические и военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) осуществили комбинированную операцию против двух алюминиевых заводов, аффилированных с США, передает РИА «Новости». В заявлении пресс-службы КСИР говорится, что удар был нанесен по промышленным объектам, имеющим отношение к военной и воздушно-космической промышленности США в регионе.

    В частности, под атаки попали алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. КСИР сообщил, что оба объекта связаны с военной промышленностью США, а завод EMAL является обладателем самой длинной в мире линии по производству алюминия и годовой мощностью в 1,3 млн тонн алюминия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР ранее атаковал американские военные объекты в Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет.

    КСИР в ответ на атаки по иранской инфраструктуре нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (7)
    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    @ Hossein Fatemi/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    Комментарии (13)
    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    Комментарии (17)
    Главное
    Российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска
    ВС России поразили хранилище ракет «Фламинго» и авиатехнику ВСУ
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС
    Арестованный США президент Венесуэлы заявил о твердости и спокойствии
    Эксперт Минпросвещения рассказала о принципах оценки поведения в школе
    Киркоров возмутил россиян курением в аэропорту Барнаула

    Российский туризм удивляет лидерами и аутсайдерами

    Ближневосточный конфликт принес проблемы с авиасообщением и заставил скорректировать зарубежный отдых россиян. Однако внутренний туризм от геополитики практически ничего не выигрывает. Более того, эксперты отрасли отмечают охлаждение спроса как на майские праздники, так и на летний отдых в России. Почему так происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский хочет воспользоваться ошибкой саудовцев

    Зеленский утверждает, что подписал соглашения о военном сотрудничестве уже с двумя странами Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Может ли глава киевского режима дать арабским монархиям то, что им действительно необходимо – и зачем ему самому подобного рода сделка? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации