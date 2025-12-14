Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.11 комментариев
Полиция Польши нашла обломки «похожего на беспилотник» объекта
Во время прогулки по лесу на юге Польши мужчина наткнулся на обломки предполагаемого беспилотника, после чего место находки взяла под охрану полиция, сообщила Люблинская полиция.
Обломки объекта, напоминающего беспилотник, были обнаружены в лесу на юге Польши, передает РИА «Новости». Находку сделал местный житель, который гулял в районе города Желизна Радзыньского повята, примерно в 15:00 по московскому времени.
«Сегодня около 13.00 (15.00 мск – ред.) в городе Желизна Радзыньского повята мужчина, гулявший в лесу, заметил обломки объекта, похожего на беспилотник», – заявили в Люблинской полиции. После сообщения местные полицейские оперативно прибыли на место и взяли лесной участок под охрану.
В полиции уточнили, что о находке сразу уведомили все необходимые службы, включая военную полицию в Бяла-Подляске и районную прокуратуру в Радзынь-Подляске. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают специалисты. Над дальнейшей судьбой обломков и их принадлежностью работают эксперты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование польских вооруженных сил заявляло о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками, которые, по версии Варшавы, якобы принадлежат российской стороне. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши.