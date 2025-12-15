Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура
Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил инженерную инфраструктуру, однако, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.
Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.
Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.