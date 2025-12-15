При ракетном ударе ВСУ по Белгороду повреждена инженерная инфраструктура

Tекст: Катерина Туманова

«В результате обстрела есть серьёзные повреждения инженерной инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в квартирах шести МКД и одном частном доме повреждено остекление», – сообщил он.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о других последствиях уточняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области зафиксирован удар FPV-дрона по грузовику в Шебекино, мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Девочка в возрасте пяти лет получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Белгородской области.