    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    14 декабря 2025, 08:58 • Новости дня

    Число жертв циклона на Шри-Ланке превысило 600 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере 643 человека погибли на Шри-Ланке за последние несколько недель из-за последствий циклона «Дитва», который обрушился на островное государство в конце ноября, сообщил центр по борьбе со стихийными бедствиями.

    Число погибших в результате тропического циклона «Дитва», который прошел по Шри-Ланке в конце ноября, достигло 643, передает ТАСС. Официальные данные предоставил национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями этой страны.

    В настоящее время 184 человека числятся пропавшими без вести. Циклон вызвал масштабные затопления и разрушения – пострадали все 25 округов островного государства.

    Общее число затронутых стихийным бедствием жителей превышает 1,36 млн. человек. Власти продолжают ликвидацию последствий и поиск пропавших. Информации о пострадавших гражданах России не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Шри-Ланки заверила в безопасности туризма на острове после циклона. Индия разрешила Пакистану использовать свое воздушное пространство для доставки помощи. Флот Пакистана доставил гуманитарную помощь пострадавшей Шри-Ланке.

    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    13 декабря 2025, 10:06 • Новости дня
    Назван единственный собственник квартиры Долиной

    Лурье является единственным собственником квартиры Долиной

    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полина Лурье записана как собственник квартиры, которую продала артистка Лариса Долина, такие данные указаны в регистрационных сведениях объекта недвижимости.

    У этого жилья сейчас значится один собственник, купивший в июне 2024 года его по договору купли-продажи, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию. До этого квартира числилась более 19 лет во владении другого человека.

    При этом отмечается, что певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности, это решение приняли законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд.

    Лурье решила оспорить это решение в высшей инстанции, заседание назначено на 16 декабря.

    Ранее сообщалось, что риелтор, участвовавший в продаже квартиры Долиной Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости.

    Напомним, на суде певица заявляла, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    13 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    13 декабря 2025, 13:18 • Новости дня
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей
    @ Карпов Сергей/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования пожарной безопасности, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    По его словам, штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей может быть наложен на россиян за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома или окнах при нарушении правил пожарной безопасности, передает РИА «Новости». «Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», – рассказал Машаров.

    По его словам, в законодательстве отсутствует прямой запрет на использование гирлянд с внешней стороны окон или фасадов. Однако любые работы, предполагающие сверление стен, установку кронштейнов или внесение изменений в конструкцию фасада, должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

    Машаров рекомендует получать письменное согласие от УК или ТСЖ, чтобы избежать возможных претензий. Он также советует в случае невозможности договориться украшать окна или балкон изнутри – тогда претензий не возникнет.

    В случае жалобы от соседей или управляющей компании территориальные органы МЧС могут провести проверку. Штраф возможен только при нарушении пожарных правил, например, если гирлянда не предназначена для использования на улице. Сотрудники МЧС сначала осматривают место установки и, если основания подтверждаются, составляют административный протокол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали украшать елку в год Огненной Лошади игрушками красного, золотистого или оранжевого цветов. Специалисты советовали использовать для декора фигурки лошадей, подковы и ленты для привлечения удачи.

    13 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    13 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские правоохранители завели уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, об этом пишут местные СМИ.

    На Тунберг завели дело по статье о противодействии стражам порядка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Речь об участии в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки, которая проходила 25 июня 2024 года.

    Ранее Тунберг оштрафовали на 150 евро и временно лишили права въезжать в Венецию из-за участия в экологической акции на Гранд-канале.

    13 декабря 2025, 10:51 • Новости дня
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не хочет быть той частью Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    «Если жизнь россиянина или украинца – это <…> (ничто) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», – заявил Фицо в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее словацкий премьер Фицо заявлял о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств.

    Также он отмечал, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    13 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    13 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу и экс-руководству

    Роснано потребовало с экс-руководства и Чубайса 11,9 млрд рублей по проекту Crocus

    Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу и экс-руководству
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа Роснано потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с экс-руководства, в том числе, Анатолия Чубайса, из-за неудавшегося проекта Crocus и потери инвестиций.

    Компания Роснано подала иск против бывших руководителей, в числе которых Анатолий Чубайс, о взыскании 11,9 млрд рублей убытков, передает РБК.

    Претензии связаны с провалом одобренного в 2011 году проекта Crocus, направленного на создание производства магниторезистивной оперативной памяти (MRA) в России. По данным Роснано, деньги были потрачены не на заявленные цели, а ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, что привело к невозможности вернуть инвестиции.

    Среди ответчиков в иске – кроме Чубайса, занимавшего пост главы с 2008 по 2020 год, также бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. Иск касается действий руководства за период с 2011 по 2020 год. Адвокат Чубайса Павел Хлюстов от комментариев отказался.

    Ранее деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков были арестованы на сумму 5,6 млрд рублей по требованию Роснано. Как указывало МВД в 2017 году, подозреваемые допустили неправомерные действия с целью скрыть плохие финансовые показатели компании. В результате удалось избежать отзыва госгарантий и привлечь новое финансирование.

    С 2022 по 2024 год Роснано была дополнительно профинансирована из бюджета на сумму более 43 млрд рублей, часть из которых направили на разработку школьного планшета.

    Генпрокуратура направила в суд дело против экс-сотрудника «Крокус Наноэлектроника» Алексея Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей Роснано.

    В июле ведомство направило в суд дело о крупной растрате средств Роснано в рамках проекта производства гибких планшетов, обвиняемым по которому стал бывший глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.

    Бывшие руководитель «Пластик Лоджик» и зампред правления Роснано объявлены в розыск по этому делу.

    13 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами

    ЕС разослал инструкции по общению с российскими дипломатами

    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    @ REUTERS/Yves Herman/File

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выпустила новые указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами, сообщил дипломатический источник.

    Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости». В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

    Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».

    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    13 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    13 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

