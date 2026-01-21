Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»

Бывший глава «Укрэнерго» Брехт убит ударом тока

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Инцидент, по данным украинских СМИ, произошел при выполнении рабочих обязанностей.

Информацию о гибели Брехта подтвердили в Министерстве энергетики Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, однако официальная причина смерти не была озвучена. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства трагедии.

Алексей Брехт возглавлял «Укрэнерго» с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого и занимал этот пост до июня 2025 года. В компании он проработал 23 года, в последние месяцы занимал должность члена правления и курировал эксплуатацию и развитие сети систем передачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка скончалась после удара током во время игры в контактном фонтане. А до этого в Москве разнорабочий погиб от удара током в автотехцентре района Отрадное.