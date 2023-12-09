В Москве разнорабочий погиб от удара током

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина упал на трубу отопления на высоте порядка шести метров, от полученного разряда он умер на месте, сообщил собеседник телеканала 360.

На место прибыли спасатели, пока они не смогли снять тело, поскольку участок находится под напряжением до сих пор.

Источник добавил, что погибший – это разнорабочий, который самостоятельно захотел починить проводку.