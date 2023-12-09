До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
В Москве разнорабочий погиб от удара током
В российской столице в субботу удар тока убил разнорабочего в автотехцентре, происшествие случилось в районе Отрадное, сообщил источник в экстренных службах Москвы.
Мужчина упал на трубу отопления на высоте порядка шести метров, от полученного разряда он умер на месте, сообщил собеседник телеканала 360.
На место прибыли спасатели, пока они не смогли снять тело, поскольку участок находится под напряжением до сих пор.
Источник добавил, что погибший – это разнорабочий, который самостоятельно захотел починить проводку.