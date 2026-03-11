Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Число сбитых над Севастополем целей выросло до девяти
Российские военные отражают атаку противника над Севастополем, системы противовоздушной обороны уничтожили уже девять летящих объектов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В районе Северной стороны и Фиолента сбито уже девять воздушных целей, указал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в районе садоводческого товарищества «Гранат», по предварительным данным Спасательной службы Севастополя, загорелся склад строительных материалов и частный дом.
В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» повреждены несколько домов и машин.
Осколки сбитых воздушных целей у Монастырского шоссе повредили несколько частных домов и автомобилей.
Ранее Развожаев сообщал о пяти сбитых воздушных целях у Севастополя.
В городе начала действовать воздушная тревога.