ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами
Богомаз: ВСУ атаковали территорию больницы в Стародубском муниципальном округе
Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории больницы в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Губернатор сообщил, что пострадавших нет, повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль.
По информации главы региона, в результате атаки никто из сотрудников и пациентов не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы, оценивается ущерб и принимаются меры по восстановлению больницы.
В пятницу в Брянской области уничтожили 57 украинских беспилотников.
В четверг в результате атаки беспилотников в Стародубском округе повредили два автомобиля и частный дом.