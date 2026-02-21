Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Российские таможенники предупредили об очередях на КПП на границе с Эстонией
Петербургская таможня предупредила об увеличении количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород.
Петербургская таможня предупредила об увеличении числа лиц, следующих в страну через Нарву и Ивангород, передает РИА «Новости».
«На сопредельной стороне перед пунктом пропуска «Нарва-1» скапливаются большие очереди», – приводит агентство сообщение службы.
Сложившаяся ситуация обусловлена действиями эстонских государственных органов, которые осуществляют пограничный и таможенный контроль. На российской территории заторов сейчас не наблюдается.
Ранее ведомство уже фиксировало нестабильную работу сопредельной стороны на участке границы в Псковской области.
Эстонские путешественники столкнулись с многочасовыми задержками на пограничном пункте в Нарве.
Напомним, правительство республики ввело полный таможенный контроль на границе с Россией