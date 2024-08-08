На границе России с Эстонией начал действовать полный таможенный контроль

Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США

Политолог Манойло: Арест журналистки Светланы Бурцевой заставляет задуматься о состоянии свободы слова в Эстонии

Tекст: Евгений Поздняков

«Светлана Бурцева, гражданка Эстонии, работала в местном бюро радио Sputnik и в информационном агентстве Baltnews. По мнению Таллина, ее связь с Россией, которую она поддерживала по линии соотечественников, должна быть приравнена к государственной измене. Разумеется, подобные обвинения носят исключительно политический характер», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

«Дело в отношении журналистки является полностью сфабрикованным. Доказательства якобы имеющейся вины смешны. Бурцевой вменяется написание книги «Гибридная война за мир», в которой рассказывается о методах урегулирования информационных конфликтов. В реальности автором она не является, однако прокуратура Эстонии настаивает на том, что работа написана именно ею, а фамилия автора, указанная на обложке, это ее псевдоним», – сказал он.



«Эстонские власти также заявляют, что Бурцева проходила «специальную подготовку» в Севастопольском государственном университете на программе «Информационные и гибридные конфликты». Обучение якобы велось под руководством «представителей российских спецслужб» для дальнейшей работы в интересах Москвы», – уточняет собеседник.

«Это еще одна попытка натянуть маленькую эстонскую сову на глобус. Магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты» всегда была полностью прозрачной и доступной как для российских граждан, так и для иностранцев. Я же выступал одним из ее создателей. Другим ее автором стал Роман Ромачев, генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно», – подчеркивает Манойло.

«Бурцева поступила на нашу программу через сдачу вступительных экзаменов. Никакой протекции не было. Учащиеся под моим руководством изучали теоретические аспекты современного противостояния в медиасфере. Для нее это было принципиально необходимо с профессиональной точки зрения. Она, будучи журналисткой, пыталась понять, что представляют собой фейковые новости и как с ними можно бороться», – уточняет собеседник.

«Вполне возможно, что ее преследование может свидетельствовать о попытках Эстонии создать собственный обменный фонд. Не исключаю, что Таллин надеется «втиснуться» в процессы переговоров между Россией и странами Запада о взаимном освобождении тех или иных заключенных и тем самым показать, что маленькая Эстония может участвовать в подобных процессах наравне с Германией или США», – считает эксперт.

«Тем более что в последнее время политические преследования граждан, выражающих невыгодную для прибалтийских государств точку зрения, участились. Лидером в этом плане, к сожалению, остается Латвия. Но и с Эстонией не все благополучно. Эта страна боится обыкновенной журналистки. Подобные факты преследования вызывают только презрение», – отмечает собеседник.

«Для меня очевидно, что Таллин не арестовал Бурцеву, а взял ее в заложники. И как любому человеку в такой ситуации, ей необходимо оказать максимальную поддержку. Она должна знать, что Россия не оставляет своих соотечественников в беде. А в будущем ее следует включить в список обмена, если таковой состоится в ближайшее время», – акцентирует эксперт.

«Если же эстонская контрразведка так озабочена той подготовкой, которую получают слушатели моих программ, то могу предложить им обменять удерживаемую ими Бурцеву на самого себя. Пусть воюют с мужчинами, которые могут дать сдачи, а не с женщинами-журналистами, просто делающими свою работу», – резюмирует Манойло.

Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что данное дело является очередной попыткой создания антироссийского информационного фона на Западе.

По ее мнению, произошедшее должно было запугать работников информационной сферы. «За работу, которая не вписывается в существующий исключительно один, с точки зрения коллективного Запада, мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем – благополучием, свободой, жизнью», – уточнила Захарова.

Напомним, в марте власти Эстонии заключили Светлану Бурцеву под стражу. Ей было предъявлено обвинение в государственной измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны. По словам прокурора Энели Лауритса, журналистка публиковала свои тексты в изданиях, якобы «обслуживающих интересы российской пропаганды».



