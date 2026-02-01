  • Новость часаРоссийские войска освободили Сухецкое в ДНР
    Россия вернется на Луну с помощью атомной энергии и Китая
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Трамп призвал к аресту Обамы
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    Маск сообщил о мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Ольга Андреева Ольга Андреева Понятия «совесть» в России и на Западе разные

    Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    18 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня

    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    31 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ

    Разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ убит на Украине

    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    @ Matthias Balk/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине при невыясненных обстоятельствах убит начальник испытательного полигона высокотехнологичного вооружения, полковник ВСУ Алексей Филиппенков, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Алексей Филиппенков был убит на Украине при невыясненных обстоятельствах, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, Филиппенков родился в 1980 году и был одним из ведущих специалистов по передовым видам вооружений.

    Филиппенков ранее занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер еще один украинский специалист в области вооружений – капитан Владимир Ракша, который был ученым-радиофизиком и также занимался разработкой вооружений для ВСУ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании.

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в его квартире найдены документы с его фотографией на разные имена.

    Комментарии (10)
    31 января 2026, 15:22 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов

    Жители Германии выразили недовольство из-за отправленных в Киев генераторов

    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    @ thw-ratingen.de

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии выразили недовольство решением властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзающего Берлиа, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что в Германии разгорелся скандал из-за отправки гуманитарной помощи на Украину, передает «Звезда».

    Немецкие граждане оказались недовольны тем, что власти страны передали Киеву генераторы и мобильные теплоэлектростанции, на которые рассчитывали жители Берлина.

    Посол Германии Хайко Томс передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко две мобильные теплоэлектростанции. Как уточняет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции способны обеспечить светом и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных учреждений.

    В начале января в Берлине 45 тыс. домов и более 2 тыс. предприятий остались без электричества из-за поджога кабельного моста на ТЭЦ. Многие системы отопления в городе вышли из строя, и Берлину пришлось обращаться за помощью к другим регионам страны.

    Когда власти Германии спросили, почему столь необходимые ресурсы были отправлены на Украину, а не использованы для ликвидации последствий аварии в Берлине, официальных ответов от руководства страны не последовало, подчеркивает издание.

    Ранее власти Германии заявили, что не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, который привел к отключению электричества в Берлине.

    Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города.

    В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    Комментарии (12)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    Комментарии (18)
    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 23:03 • Новости дня
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    Численность «армии людоловов Зеленского» сравнили с войсками стран Европы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    В арсенале ВСУ – порядка 46 тыс. сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), численного которых превышает половину состава Вооруженных сил Британии, сообщил представитель российских силовых структур.

    «Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что Киев использует почти 50 тыс. сотрудников ТЦК для насильственной мобилизации даже больных людей с хроническими заболеваниями. Однако это не гарантирует того, что мобилизованные через ТЦК отправятся на фронт.

    ПО данным источника, на фронт попадает четверть от общего числа мобилизованных ТЦК, остальные списываются по здоровью, стоит только попасть в бригады после учебки.

    «Однако военнослужащие из бригад, подготовленных за границей, независимо от состояния здоровья в первых рядах отправляются на самые горячие направления СВО», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил  об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ. Газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава. Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 15:43 • Новости дня
    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме

    Украинские эксперты назвали причиной аварии на Украине дефицит электроэнергии

    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Колоссальный дефицит электроэнергии, достигавший более 7 ГВт, стал ключевым фактором аварии в украинской энергосистеме, заявили украинские эксперты.

    Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук сообщил изданию «Страна», что в последние дни дефицит доходил до 7 ГВт, передает ТАСС.

    «А с остановкой одного блока на АЭС – минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков», – сообщил Корольчук.

    Эксперты объясняют, что энергетикам приходится подключать объекты по новым схемам, часто не по проекту, что повышает риск каскадных аварий.

    Корольчук добавил, что оперативные действия на Ровненской АЭС предотвратили масштабную аварию: если бы вовремя не снизили мощность одного из блоков, мог бы случиться каскадный отказ системы. Диспетчеры в таких случаях вынуждены срочно отключать потребителей, чтобы избежать полного блэкаута.

    По прогнозу Корольчука, у части потребителей электричество не появится до конца субботы. Олег Попенко, эксперт украинского энергорынка, считает, что сложная ситуация может сохраняться до недели. Экс-сотрудник Чернобыльской АЭС Александр Купный пояснил, что энергоблоки АЭС вынуждены снижать мощность, потому что «электроэнергию просто некуда выдавать», и чем больше аварий на линиях и подстанциях, тем сильнее будут «глушить» блоки.

    Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что точные причины аварии можно будет назвать только после технического анализа, который займет время.

    Власти Украины ранее сообщили о «технологическом нарушении», приведшем к отключению двух высоковольтных линий и запуску каскадных отключений по стране.

    Ранее из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач на Украине остановились атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах ввели аварийные отключения.

    Из-за аварии в энергосистеме жители Киева остались без воды, сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

    В Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества в большинстве областей на Украине произошло из-за технологического нарушения.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 03:25 • Новости дня
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопрос ограничения военного потенциала Киева становится актуальным на фоне заявлений о скором вступлении Украины в Евросоюз, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

    По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.

    Комментарии (6)
    1 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    Названо число потерь среди личного состава ВСУ за январь
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооружённые силы Украины (ВСУ) за январь 2026 года потеряли в зоне СВО более 38,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, следует из сводок Минобороны России.

    Согласно данным оборонного ведомства, с 1 по 9 января ВСУ лишились 11 355 человек в зоне действия российских группировок. С 10 по 16 января – 8 695 человек, а с 17 по 23 января – 8 810 солдат. В период с 24 по 31 января – 9 785 военнослужащих, подсчитали в ТАСС.

    В целом потери в личном составе ВСУ за месяц достигли 38 645 военнослужащих, при этом наибольшие потери армия Украины понесла в секторах действия бойцов. российской группировки «Центр».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Центр» водрузили российский флаг в Димитрове. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта из-за дезертирства в ВСУ. Россия в 2026 году поведёт наступление на двух основных направлениях СВО.


    Комментарии (4)
    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку

    Пользователи в Сети обвинили Мадонну в поддержке России за шапку-ушанку

    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку
    @ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация фотографии Мадонны в ушанке с советской символикой спровоцировала резкую негативную реакцию украинских пользователей в соцсетях.

    Мадонна разместила в соцсети фото, на котором она позирует в шапке-ушанке с красной звездой, серпом и молотом, передает RT.

    Многие украинские пользователи увидели в этом жесте «поддержку СССР» и обвинили певицу в антиукраинской риторике. В комментариях появилось множество оскорблений и упреков, авторы которых заявили, что ранее были поклонниками Мадонны, но теперь разочарованы ее поступком.

    Некоторые из них выражали сожаление по поводу того, что слушали ее музыку, другие называли исполнительницу «старой маразматичкой» и осуждали публикацию снимка.

    Ранее модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, что вызвало обвинения со стороны украинских пользователей в поддержке России.

    Пользователи с Украины также раскритиковали бренд Louis Vuitton за рекламу с символом компании V и французским флагом.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 18:33 • Новости дня
    В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины

    Миллер заявил о подрыве солидарности Польши и Украины из-за квот металлолома

    В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома вызвало резкую критику в Польше и усилило напряженность, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

    Блокировка экспорта металлолома с Украины показала отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, передает РИА «Новости».

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских властей, отметив, что оно было принято без переходного периода и консультаций с польской стороной. Он назвал действия Киева «примером того, как удивлять союзников, чтобы было больно» и подчеркнул, что польское правительство столкнулось с новой формой европейской солидарности, заканчивающейся там, где начинаются интересы Украины.

    По его словам, Украина действует в своих интересах, тогда как Польша вынуждена подсчитывать убытки. Он подчеркнул, что украинская сторона принимает решения самостоятельно, а польские власти становятся «слугами Киева».

    Отношения между странами остаются напряженными из-за взаимных претензий, в первую очередь по аграрным вопросам. Польша ранее ввела эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало ответную реакцию Киева. Кроме того, сохраняются исторические разногласия, в частности по вопросу трактовки Волынской резни.

    Ранее власти Украины установили с января нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Это решение фактически означает полный запрет на вывоз указанных товаров с территории Украины. Новая мера угрожает возникновением экономического спора между Киевом и Польшей.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 02:41 • Новости дня
    На Украине власти и военные не поделили землю под кладбище для солдат ВСУ

    На Украине земля для мемориального кладбища стала поводом для скандала

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный суд на Украине признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище под Мархалёвкой Киевской области, что не устроило военных, которые пообещали, что землю придут «защищать ветераны».

    Коллегия Верховного суда отклонила кассационные жалобы Киевской ОВА и госучреждения «Национальное военное мемориальное кладбище», оставив в силе решения предыдущих инстанций. Последние изъятие земли под мемориальный комплекс признали противоправным, так как эти земли входят в заповедный фонд, где вырубка запрещена, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Этим решением строительство на кладбище останавливается, хотя захоронения там ведутся с августа 2025 года.

    Решение суда среди военных вызвало недовольство и протесты, они призывают общественность защищать военное кладбище, от суда требуют отменить решение.

    При том, что местные жители выступали против строительства кладбища, напоминает ТАСС. По словам жителей, под выбранным для кладбища земельным участком находятся высокие грунтовые воды, могилы могут подтапливаться, что грозит 12 сёлам Киевской области.

    Несмотря на протест и решения суда, было проведено торжественное открытие кладбища с участием Владимира Зеленского, напоминает агентство. Оно строилось, пока жители протестовали и выражали недовольство. В июле 2025 года в кабмине Украины сообщили о 6 тыс. мест для первых захоронений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей. На кладбище Львова в ноябре оставалось 20 мест для боевиков ВСУ. Об этом сделала материал британская Times.

    В январе вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет  кладбище.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 21:41 • Новости дня
    Украинские офицеры массово дезертировали перед отправкой на Украину из Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство украинских офицеров, проходящих обучение в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину из-за отсутствия должного взаимодействия в подразделениях, сообщили в российских силовых структурах.

    Большинство украинских офицеров, которые проходят подготовку в Британии, дезертируют перед отправкой на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    По словам собеседника агентства, «в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину».

    Кроме того, источники отмечают, что подготовленные за рубежом бригады ВСУ в первую очередь отправляются на самые опасные участки фронта. Представитель силовых структур пояснил, что такие части оказываются в первых рядах на горячих направлениях спецоперации на Украине.

    Также сообщается о массовых потерях среди личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Зыбино Харьковской области. По данным силовых структур, бойцы этой бригады массово пропадают из-за ежедневных ударов тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оголенном участке фронта на Украине из-за дезертирства в рядах ВСУ.

    Американская газета Wall Street Journal сравнила оставшуюся у Киева армию с короткой простыней из-за нехватки личного состава.

    Ранее сообщалось, что украинские военные, подписавшие краткосрочные молодежные контракты, отправляются на наиболее опасные участки фронта для сдерживания наступления российских сил.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    Комментарии (3)
