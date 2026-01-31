На Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки АЭС

В энергосистеме Украины произошли каскадные аварии и отключились энергоблоки АЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Технологическое нарушение, произошедшее утром в субботу, привело к одновременному отключению линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частью Украины, сообщает Strana.ua.

Возникший каскадный сбой вызвал автоматическое отключение части подстанций и вывел из строя блоки атомных электростанций. В результате в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях были введены специальные графики аварийных отключений, а энергетики «Укренерго» начали работы по восстановлению электроснабжения. Министр энергетики Шмыгаль пообещал, что «в течение ближайших часов свет будет восстановлен».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. По его словам, «в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения» и прекращено движение метро. Местные жители также отмечают перебои с водоснабжением и отоплением в отдельных районах столицы.

В Одесской области экстренные отключения электричества введены в пяти районах: Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском. По данным ДТЭК, причиной стал обрыв проводов из-за замерзания линий. Графики отключений в регионе не действуют.

СМИ указывают, что экстренные отключения введены и в других регионах Украины из-за сложностей в работе энергосистемы. В Харькове из-за перебоев с электроэнергией и неработающих насосов в некоторых районах отсутствует вода, а электротранспорт не функционирует.

Власти Молдовы также сообщили, что почти вся страна осталась без света из-за проблем в энергосистеме Украины. Ранее в ряде регионов Приднестровья и Молдавии произошли перебои с электроснабжением вследствие аварии на Молдавской ГРЭС и неблагоприятной погоды.

А 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало кратковременные перебои с энергоснабжением в северных районах региона.