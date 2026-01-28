  • Новость часаОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
    28 января 2026, 15:25 • Справки

    Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

    Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Фазы Луны в феврале 2026 года

    Для навигации по рекомендациям календаря важно знать ключевые даты смены лунных фаз в феврале 2026 года:

    • полнолуние – 3 февраля;

    • новолуние – 17 февраля;

    • растущая Луна – периоды с 1 по 2 и с 18 по 25 февраля;

    • убывающая Луна – периоды с 4 по 16 и с 26 по 28 февраля.

    Неблагоприятные дни в феврале 2026 года

    В феврале 2026 года выделяется несколько неблагоприятных периодов, связанных с полнолунием и новолунием. Это время считается энергетически нестабильным.

    • 3 февраля (полнолуние) – день эмоционального напряжения. Не рекомендуются посев и пересадка растений, кардинальные стрижки, крупные финансовые операции и начало важных проектов.

    • 16-18 февраля (день перед новолунием, новолуние и день после) – период низкой энергии. Стоит отказаться от любых начинаний, инвестиций и серьезных решений. Организм может быть ослаблен, поэтому не планируйте сложные косметические или медицинские процедуры.

    Благоприятные дни для садоводов и рассады

    Февраль – старт сезона для огородников. Посев и уход за растениями в благоприятные лунные дни, по мнению многих, способствует сильной рассаде и хорошему урожаю.

    Лучшие даты для работы:

    • 6-9 февраля (убывающая Луна): идеально для посева корнеплодов, пикировки, прополки, борьбы с вредителями, полива и органических подкормок.

    • 11-13 февраля (убывающая Луна): подходящее время для посева перцев, баклажанов, зелени и капусты. Хороши работы с почвой.

    • 20-25 февраля (растущая Луна): отличные дни для посева томатов, огурцов, цветов. Можно замачивать семена, проводить полив и минеральные подкормки.

    Неблагоприятно для сада: посев и пересадку не следует проводить 3 и 17 февраля. В дни 26-28 февраля ограничьтесь легким уходом без серьезных вмешательств.

    Благоприятные дни для стрижки волос

    Стрижка, сделанная в определенные лунные дни, по народным наблюдениям, может влиять на состояние и рост волос.

    Подходящие даты для стрижки:

    • 7-9 февраля (убывающая Луна): стрижка поможет волосам дольше сохранять форму.

    • 12-14 февраля (убывающая Луна): удачное время для оздоровительной стрижки кончиков.

    • 22-24 февраля (растущая Луна): идеальный период, если цель – ускорить рост волос.

    • Не рекомендуют стричься 3 и 17 февраля – в полнолуние и новолуние.

    Маникюр, уход за ногтями и кожей

    Планирование уходовых ритуалов по лунному календарю помогает, как считают многие, достичь лучшего и долговременного результата.

    Лучшие дни для ухода:

    • 8-10 февраля (убывающая Луна): время для маникюра и педикюра – ногти будут расти медленнее. Подходят очищающие процедуры для кожи.

    • 13-15 февраля (убывающая Луна): хороший период для лечебного ухода за кожей и укрепления ногтей.

    • 21-24 февраля (растущая Луна): идеально для наращивания ногтей, питательных масок и антивозрастного ухода.

    В неблагоприятные дни (3, 16-18 февраля) лучше отказаться от агрессивных и инвазивных процедур.

    Уход за собой и здоровье

    Февраль – время поддержать организм. Лунный календарь подсказывает периоды для разных видов заботы о себе.

    Благоприятные даты для процедур:

    • 5-9 февраля (убывающая Луна): энергия направлена на очищение. Эффективны детокс-программы, чистка кожи, лимфодренажный массаж.

    • 20-24 февраля (растущая Луна): период усвоения полезных веществ. Подходят витаминотерапия, питательные и восстанавливающие процедуры.

    Нежелательно: в дни 3 и 17 февраля организм более уязвим, поэтому стоит отложить сложные косметологические и медицинские вмешательства.

    Деньги, покупки и бытовые траты

    Лунный календарь может служить подсказкой для более взвешенного распределения финансов.

    Хорошие дни для покупок и расчетов:

    • 6-8, 11-13 февраля (убывающая Луна): удачное время для планирования бюджета, оплаты счетов, покупки практичных вещей и бытовой техники. Решения будут рациональными.

    • 22-25 февраля (растущая Луна): благоприятный период для начинаний в сфере финансов, совершения покупок, которые рассматриваются как инвестиции (например, недвижимость).

    Неблагоприятные дни для финансов: Следует проявлять особую осторожность 3, 16-18 февраля, избегая крупных сделок и импульсивных трат.

    Краткая памятка по лунному календарю на февраль 2026

    Для вашего удобства вся ключевая информация по лунному календарю на февраль 2026 года сведена в простую памятку:

    • Лучшие универсальные дни: 6-9, 11-13, 20-25 февраля. В эти периоды можно смело планировать большинство важных дел – от посева рассады и похода к парикмахеру до решения финансовых вопросов.

    • Неблагоприятные дни для начинаний: 3, 16-18 февраля. Эти даты, связанные с полнолунием и новолунием, лучше посвятить отдыху, рутинным задачам и планированию, отложив активные действия.

    • Дни для роста и старта: 20-25 февраля – время растущей Луны, идеальное для любых начинаний, требующих развития и сил.

    • Дни для очищения и ухода: 5-9 февраля – период убывающей Луны, наиболее подходящий для завершения дел, детокса, оздоровительных и уходовых процедур.

    Заключение: как использовать лунный календарь на февраль 2026

    Лунный календарь на февраль 2026 года служит удобным инструментом для тех, кто хочет гармонично спланировать свои дела, будь то работа в саду, уход за собой или решение бытовых вопросов. Он помогает выделить благоприятные дни для активности и неблагоприятные дни для того, чтобы перевести дух. Особенно полезны эти подсказки будут садоводам, начинающим посевной сезон, и всем, кто внимательно относится к своему здоровью и внешности, выбирая лучшее время для стрижки или косметических процедур.

    Помните, что календарь – это рекомендация, а не строгое правило. Ориентируйтесь прежде всего на свое самочувствие и реальные обстоятельства, используя фазы Луны как мудрого советчика в планировании дел на месяц.

