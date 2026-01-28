Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?7 комментариев
Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов
Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.
Фазы Луны в феврале 2026 года
Для навигации по рекомендациям календаря важно знать ключевые даты смены лунных фаз в феврале 2026 года:
- полнолуние – 3 февраля;
- новолуние – 17 февраля;
- растущая Луна – периоды с 1 по 2 и с 18 по 25 февраля;
- убывающая Луна – периоды с 4 по 16 и с 26 по 28 февраля.
Неблагоприятные дни в феврале 2026 года
В феврале 2026 года выделяется несколько неблагоприятных периодов, связанных с полнолунием и новолунием. Это время считается энергетически нестабильным.
- 3 февраля (полнолуние) – день эмоционального напряжения. Не рекомендуются посев и пересадка растений, кардинальные стрижки, крупные финансовые операции и начало важных проектов.
- 16-18 февраля (день перед новолунием, новолуние и день после) – период низкой энергии. Стоит отказаться от любых начинаний, инвестиций и серьезных решений. Организм может быть ослаблен, поэтому не планируйте сложные косметические или медицинские процедуры.
Благоприятные дни для садоводов и рассады
Февраль – старт сезона для огородников. Посев и уход за растениями в благоприятные лунные дни, по мнению многих, способствует сильной рассаде и хорошему урожаю.
Лучшие даты для работы:
- 6-9 февраля (убывающая Луна): идеально для посева корнеплодов, пикировки, прополки, борьбы с вредителями, полива и органических подкормок.
- 11-13 февраля (убывающая Луна): подходящее время для посева перцев, баклажанов, зелени и капусты. Хороши работы с почвой.
- 20-25 февраля (растущая Луна): отличные дни для посева томатов, огурцов, цветов. Можно замачивать семена, проводить полив и минеральные подкормки.
Неблагоприятно для сада: посев и пересадку не следует проводить 3 и 17 февраля. В дни 26-28 февраля ограничьтесь легким уходом без серьезных вмешательств.
Благоприятные дни для стрижки волос
Стрижка, сделанная в определенные лунные дни, по народным наблюдениям, может влиять на состояние и рост волос.
Подходящие даты для стрижки:
- 7-9 февраля (убывающая Луна): стрижка поможет волосам дольше сохранять форму.
- 12-14 февраля (убывающая Луна): удачное время для оздоровительной стрижки кончиков.
- 22-24 февраля (растущая Луна): идеальный период, если цель – ускорить рост волос.
- Не рекомендуют стричься 3 и 17 февраля – в полнолуние и новолуние.
Маникюр, уход за ногтями и кожей
Планирование уходовых ритуалов по лунному календарю помогает, как считают многие, достичь лучшего и долговременного результата.
Лучшие дни для ухода:
- 8-10 февраля (убывающая Луна): время для маникюра и педикюра – ногти будут расти медленнее. Подходят очищающие процедуры для кожи.
- 13-15 февраля (убывающая Луна): хороший период для лечебного ухода за кожей и укрепления ногтей.
- 21-24 февраля (растущая Луна): идеально для наращивания ногтей, питательных масок и антивозрастного ухода.
В неблагоприятные дни (3, 16-18 февраля) лучше отказаться от агрессивных и инвазивных процедур.
Уход за собой и здоровье
Февраль – время поддержать организм. Лунный календарь подсказывает периоды для разных видов заботы о себе.
Благоприятные даты для процедур:
- 5-9 февраля (убывающая Луна): энергия направлена на очищение. Эффективны детокс-программы, чистка кожи, лимфодренажный массаж.
- 20-24 февраля (растущая Луна): период усвоения полезных веществ. Подходят витаминотерапия, питательные и восстанавливающие процедуры.
Нежелательно: в дни 3 и 17 февраля организм более уязвим, поэтому стоит отложить сложные косметологические и медицинские вмешательства.
Деньги, покупки и бытовые траты
Лунный календарь может служить подсказкой для более взвешенного распределения финансов.
Хорошие дни для покупок и расчетов:
- 6-8, 11-13 февраля (убывающая Луна): удачное время для планирования бюджета, оплаты счетов, покупки практичных вещей и бытовой техники. Решения будут рациональными.
- 22-25 февраля (растущая Луна): благоприятный период для начинаний в сфере финансов, совершения покупок, которые рассматриваются как инвестиции (например, недвижимость).
Неблагоприятные дни для финансов: Следует проявлять особую осторожность 3, 16-18 февраля, избегая крупных сделок и импульсивных трат.
Краткая памятка по лунному календарю на февраль 2026
Для вашего удобства вся ключевая информация по лунному календарю на февраль 2026 года сведена в простую памятку:
- Лучшие универсальные дни: 6-9, 11-13, 20-25 февраля. В эти периоды можно смело планировать большинство важных дел – от посева рассады и похода к парикмахеру до решения финансовых вопросов.
- Неблагоприятные дни для начинаний: 3, 16-18 февраля. Эти даты, связанные с полнолунием и новолунием, лучше посвятить отдыху, рутинным задачам и планированию, отложив активные действия.
- Дни для роста и старта: 20-25 февраля – время растущей Луны, идеальное для любых начинаний, требующих развития и сил.
- Дни для очищения и ухода: 5-9 февраля – период убывающей Луны, наиболее подходящий для завершения дел, детокса, оздоровительных и уходовых процедур.
Заключение: как использовать лунный календарь на февраль 2026
Лунный календарь на февраль 2026 года служит удобным инструментом для тех, кто хочет гармонично спланировать свои дела, будь то работа в саду, уход за собой или решение бытовых вопросов. Он помогает выделить благоприятные дни для активности и неблагоприятные дни для того, чтобы перевести дух. Особенно полезны эти подсказки будут садоводам, начинающим посевной сезон, и всем, кто внимательно относится к своему здоровью и внешности, выбирая лучшее время для стрижки или косметических процедур.
Помните, что календарь – это рекомендация, а не строгое правило. Ориентируйтесь прежде всего на свое самочувствие и реальные обстоятельства, используя фазы Луны как мудрого советчика в планировании дел на месяц.