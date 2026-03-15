  Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости
    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий
    Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США
    Глава МИД Ирана высмеял «дырявый зонтик безопасности США»
    Кремль сообщил о паузе в переговорах по Украине
    Лыжник Голубков стал двукратным чемпионом Паралимпиады в Италии
    Опрос показал снижение доверия к США среди союзников
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня

    Миллер сообщил о сложностях с закачкой газа в ЕС весной

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что низкие запасы газа в подземных хранилищах крупнейших по потреблению стран ЕС создают серьезные проблемы для предстоящего сезона закачки.

    Низкие запасы газа в подземных хранилищах крупнейших стран Евросоюза могут привести к серьезным трудностям в предстоящий сезон закачки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера. Руководитель компании подчеркнул, что продолжающийся отбор газа идет даже несмотря на теплую погоду в Европе.

    По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза снизился до 29%. При этом Миллер отметил: «В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки».

    Средний уровень заполненности хранилищ в Германии, Франции и Нидерландах сейчас составляет всего 18,1%. Особенно критическая ситуация наблюдается в Нидерландах, где осталось только 8% запасов – это исторический минимум для середины марта за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень заполненности подземных газовых хранилищ Европы достиг 29,1%.

    За последние две недели страны Евросоюза израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    14 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного взрыва в еврейской школе Амстердама зафиксирован незначительный ущерб, ведется расследование по факту нападения, сообщают местные власти.

    Взрыв в еврейской школе Амстердама произошел в ночь на 14 марта,. Полиция и пожарные службы прибыли на место происшествия сразу после инцидента передает RT.

    Власти рассматривают случившееся как преднамеренное нападение на еврейскую общину. Мэр города Фемке Халсема заявила: «Это трусливый акт агрессии». Она отметила, что ущерб зданию школы пока незначителен.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва и человека, который активировал взрывное устройство. Власти начали расследование по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого неизвестные совершили поджог синагоги в Роттердаме, власти назвали случившееся проявлением антисемитизма.

    Ранее, 12 марта, в пригороде Детройта в американском штате Мичиган после перестрелки в синагоге госпитализировали десятки сотрудников полиции. Позже выяснилось, что напавший на храм и убитый силовиками мужчина потерял родных из-за ударов Израиля.


    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    14 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил опасения, что победа оппозиции приведет к сближению страны с политикой Венгрии в отношении Брюсселя.

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб в интервью газете Delo заявил о том, что в случае победы оппозиции на парламентских выборах 22 марта страна может присоединиться к лагерю противников Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Словения заинтересована в более сильном едином рынке для экономики и стремится к унифицированным европейским механизмам безопасности.

    Голоб отметил, что «многие в Европе всерьез опасаются, что Словения присоединится к лагерю Орбана, то есть если следующим премьер-министром станет Янез Янша». По его словам, консенсус всех 27 стран Евросоюза по каждому экономическому вопросу не обязателен: «Просто те, кто хочет более тесно сотрудничать, могут сделать шаг вперед, в то время как другие присоединятся позже или не присоединятся вовсе».

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении пройдут 22 марта. В нижней палате представлены 90 депутатов, для формирования большинства требуется поддержка не менее 46 из них. Партиям необходимо набрать не менее 4% голосов, чтобы пройти в парламент.

    По данным соцопросов, опубликованных порталом Siol 11 марта, оппозиционная Словенская демократическая партия во главе с Яншей лидирует с 22,9% поддержки. За движение «Свобода» действующего премьера готовы проголосовать 19,5% избирателей. Партию «Демократы» поддерживают 9,6% респондентов, «Социальные демократы» и объединенный список «Левые» и Vesna – 7,8% и 6,3% соответственно. Правоцентристский блок партий и евроскептическая Resnica тоже преодолевают проходной барьер. Не определились с выбором 8,9% опрошенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    Ранее в словенском обществе и правящей коалиции обострилось обсуждение членства страны в НАТО из-за конфликта по поводу резкого увеличения военных расходов.

    По итогам февраля Словения делит девятое место в «Рейтинге недружественных правительств» с 45 баллами.


    14 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и главы семи стран Евросоюза настаивают на рассмотрении запрета на въезд бойцов СВО в Шенгенскую зону.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность запрета въезда в ЕС для участников специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште они заявили, что нахождение бойцов СВО в Шенгенской зоне якобы «представляет серьезные риски для внутренней безопасности».

    Авторы обращения подчеркнули, что эта тема требует политического внимания «на самом высоком уровне» и согласованных действий всех стран Евросоюза. Они предложили обсудить вопрос о возможном запрете уже на ближайшем саммите ЕС, который состоится 19 марта.

    Письмо подписали руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также канцлер Германии. Ранее аналогичную инициативу выдвинула глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил исторические случаи въезда российских военных в Шенгенскую зону без виз.

    До этого Эстония установила запрет на въезд в Шенгенскую зону для более 1300 россиян, причастных к боевым действиям на Украине. Между тем, еще в ноябре 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз может ввести новые визовые ограничения для граждан России.


    13 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Еврокомиссара Марту Кос вновь обвинили в работе на спецслужбы Югославии
    Tекст: Вера Басилая

    На фоне предстоящих выборов в Словении еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос вновь оказалась в центре скандала из-за обвинений в сотрудничестве с югославской спецслужбой в 1980-х годах, сообщает Politico.

    Новые обвинения в адрес еврокомиссара по расширению Марты Кос о сотрудничестве с югославской секретной полицией в 1980-х годах прозвучали на фоне предстоящих выборов в Словении, пишет Politico.

    Словенский депутат Европарламента Романа Томц, представляющая крупнейшую группу в парламенте – Европейскую народную партию, направила письмо Еврокомиссии, в котором заявила о наличии новых доказательств и потребовала расследования.

    Томц подчеркнула, что Кос не была честна, когда заявляла, что не сотрудничала со спецслужбой. По словам представителя группы ЕНП, Кос не опровергла новые обвинения, и теперь ей предстоит дать разъяснения. В то же время официальный представитель Еврокомиссии отметил, что Кос прошла тщательную проверку при назначении и была утверждена парламентом вместе с другими комиссарами.

    Близкий к офису комиссара источник отметил, что Кос осознает возможное использование обвинений в политической борьбе перед выборами, однако продолжает работу в прежнем режиме. Ожидается, что на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник Кос зададут вопросы по поводу этих обвинений.

    Во вторник Томц представила книгу словенского автора Игора Омерзы с документами, которые, по ее словам, подтверждают связь Кос с разведкой Югославии. На слушаниях в 2024 году Кос заявила: «Я никогда не была сотрудником или осведомителем секретной службы Югославии», назвав обвинения ложью и дезинформацией.

    Ранее Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах Евросоюза.

    14 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Греция связала удар по танкеру с ослаблением санкций на нефть из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр судоходства Греции допустил, что атака на танкер у Новороссийска может быть связана с частичным разрешением США на транспортировку российской нефти.

    Удар по греческому танкеру Maran Homer в Черном море может быть связан с недавним частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра судоходства и островной политики Греции Василиса Кикилиаса. Министр отметил, что рассматривает случившееся как часть давления со стороны стран региона, однако воздержался от прямых обвинений Киева в атаке дроном на судно, находившееся недалеко от Новороссийска.

    Греческое издание slpress.gr указывает, что за ударом, вероятно, стоит Украина, реагируя таким образом на решение США частично снять ограничения на транспортировку российской нефти. По данным портала, украинская сторона уже неоднократно совершала подобные нападения на танкеры в Черном море.

    «Предполагается, что удар по танкеру был частью давления, которое оказывают на нас страны региона, и которое, возможно, также связано с частичным разрешением транспортировки российской нефти в течение месяца», – заявил Кикилиас в эфире телеканала ERT-news.

    Министр подчеркнул, что Афины намерены решительно протестовать против подобных атак, предпринимая шаги не только на национальном уровне, но и в рамках Европейского совета. Он добавил, что греческие моряки должны оставаться вне политических конфликтов и не вовлекаться в военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска. Ранее танкер Matilda подал сигнал бедствия после удара ВСУ.

    В Кремле считают, что действия США по смягчению санкций против российской нефти связаны с желанием повлиять на мировой энергетический рынок.


    13 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил тревогу из-за решения США по российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одностороннее решение США на месяц отменить запрет на покупку российской нефти вызывает тревогу у европейских властей, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Он отметил, что подобные действия Соединенных Штатов могут повлиять на безопасность Европы, передает РИА «Новости».

    «Одностороннее решение США снять санкции с российского экспорта нефти вызывает серьезную озабоченность, поскольку оно затрагивает европейскую безопасность», – написал Кошта в соцсетях.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть. Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей.

    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Чехия исключила покупку энергоресурсов у России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


    12 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Навроцкий наложил вето на закон об участии Польши в программе SAFE

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал законопроект, позволяющий Варшаве получить военные кредиты от Евросоюза по программе SAFE.

    Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, который предусматривал участие страны в европейской программе военных кредитов SAFE, передает ТАСС. Решение президента было объявлено в прямом эфире национального канала TVP Info.

    В своем обращении к гражданам Навроцкий заявил: «Я принял решение, что не подпишу закон, который позволит Польше получить кредит по программе SAFE».

    Он также подчеркнул: «Я никогда не подпишу закон, который наносит удар по нашей суверенности, независимости, экономической и военной безопасности».

    По словам Навроцкого, подобный кредит станет финансовым бременем для будущих поколений граждан страны. Президент выразил опасения, что Брюссель может прекратить финансирование в случае несоблюдения навязываемых условий.

    Навроцкий предложил альтернативу – финансировать развитие польского военно-промышленного комплекса за счет прибыли национального банка.

    Ранее Еврокомиссия объявила о выделении 150 млрд евро в виде низкопроцентных кредитов для оборонных нужд стран ЕС, из которых Польша должна получить 43,7 млрд евро.

    Окружение президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, увидев в ней отход от политики сотрудничества с Вашингтоном в пользу поддержки местных производителей.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    В Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    13 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    13 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Еврокомиссия: Власти Грузии пообещали блокировать связанные с Россией танкеры

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинские власти пообещали не впускать в свои морские терминалы танкеры, связанные с Россией, учитывая требования Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри.

    По словам Макгарри, Грузия обязалась не допускать в свои морские терминалы танкеры, которые могут быть связаны с Россией, передает «Интерфакс».

    Макгарри подчеркнула, что при подготовке 20-го пакета санкций Евросоюза рассматривалась возможность включения грузинского терминала Кулеви в список организаций, которые, по мнению ЕС, содействуют обходу Россией ограничительных мер. По словам представителя ЕК, в Брюсселе будут внимательно следить за развитием ситуации.

    Евросоюз изъял грузинский порт Кулеви из двадцатого пакета антироссийских санкций. Брюссель изначально планировал включить этот терминал в черный список за предполагаемый обход ограничений.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал сообщения о помощи российскому теневому флоту спекуляцией.

    Напомним, лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США.

    14 марта 2026, 15:41 • Новости дня
    Уровень запасов газа в Европе достиг минимума в сезоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень заполненности подземных газовых хранилищ Европы достиг 29,1%, что стало самым низким значением текущего сезона отбора, отмечает «Газпром».

    Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до минимального значения с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает «Газпром». В компании подчеркнули: «Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%».

    В «Газпроме» уточнили, что еще в середине февраля страны ЕС полностью использовали тот объем газа, который был закачан в ПХГ перед началом отопительного сезона. Нынешний отбор идет уже из запасов, накопленных в предыдущие годы.

    Особенно критическая ситуация отмечается в хранилищах Нидерландов, где осталось всего 8,3% запасов. Это рекордно низкий уровень для 12 марта за все годы наблюдений.

    Ранее аналитики отмечали, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

    Между тем, в Еврокомиссии заявили о высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах, который позволяет покрыть потребности до конца текущего отопительного сезона.

    Однако в субботу глава австрийской компании OMV предупредил о серьезной нехватке топлива в Европе на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.

    13 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал Каллас «расстроенным вассалом»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Каю Каллас вассалом и отметил ее «расстройство» по поводу политики США в отношении Европы.

    Дмитриев резко высказался в адрес главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своей публикации в социальной сети Дмитриев назвал Каллас «расстроенным вассалом», комментируя ее реакцию на политику США в отношении Европы.

    Ранее в интервью британской газете Financial Times Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты хотят разделить европейские правительства.

    Дмитриев задавался вопросом о перспективах Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    12 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    МИД Испании заявил об отсутствии страха перед угрозами Трампа о разрыве торговли
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Испании уверены в независимости страны и не боятся возможного разрыва торговых отношений с Соединенными Штатами, подчеркнули в МИД королевства.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство страны не опасается возможного разрыва торговых связей с США, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу TVE глава МИД подчеркнул: «У нас сложились взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами». Он напомнил, что американские военные базы в Испании предоставляются бесплатно и находятся под испанским суверенитетом, хотя используются совместно.

    Дипломат отметил, что Испания «ничего не боится», и назвал идею разрыва отношений «миром абсолютного хаоса и беспорядка». Альбарес подчеркнул, что страна является «свободной и суверенной, принимающей решения на суверенной основе».

    Напомним, что напряженность между Испанией и США усилилась после военных действий Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, которым Мадрид изначально выразил несогласие. Впоследствии Испания отказалась разрешить использование американских баз на своей территории для операций против Ирана.

    3 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать все торговые отношения с Испанией, сославшись на отказ Мадрида увеличить военные расходы до 5% ВВП и подчеркнув возможность использования баз вопреки позиции испанских властей.

    Ранее в четверг вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за мягкую позицию по военным действиям США и Израиля против Ирана.

    До этого премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 марта президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.


    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки

    Президент Польши Кароль Навроцкий, если верить представителям правительства этой страны, совершил ни больше ни меньше как «акт измены народу». А все потому, что наложил вето на закон о так называемой программе SAFE. Что это за программа и почему она не нравится президенту Польши – хотя на ней настаивали и польское правительство, и военные? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    
    

