Миллер сообщил о сложностях с закачкой газа в ЕС весной

Tекст: Ольга Иванова

Низкие запасы газа в подземных хранилищах крупнейших стран Евросоюза могут привести к серьезным трудностям в предстоящий сезон закачки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера. Руководитель компании подчеркнул, что продолжающийся отбор газа идет даже несмотря на теплую погоду в Европе.

По данным Gas Infrastructure Europe на 13 марта, средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Евросоюза снизился до 29%. При этом Миллер отметил: «В ПХГ крупнейших по газопотреблению стран уровень запасов значительно ниже среднего показателя по ЕС, именно это создает серьезные сложности для предстоящего сезона закачки».

Средний уровень заполненности хранилищ в Германии, Франции и Нидерландах сейчас составляет всего 18,1%. Особенно критическая ситуация наблюдается в Нидерландах, где осталось только 8% запасов – это исторический минимум для середины марта за весь период наблюдений.

За последние две недели страны Евросоюза израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.