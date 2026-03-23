В ЕС ограничили участие Венгрии в переговорах из-за России
Европейский союз ограничил участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений, что она якобы может информировать о ходе переговоров Россию, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По данным журналистов, теперь европейские переговоры часто проходят в более узком формате малых групп, чтобы ограничить доступ Венгрии к конфиденциальной информации. В материале также отмечается, что ЕС снизил объем передаваемых Будапешту сведений закрытого характера, передают «Вести».
Параллельно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, «европейская демократия умирает». Он подчеркнул, что лидеры ЕС вмешиваются во внутренние дела других государств, а также выразил обеспокоенность цензурой и экономическим спадом в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские источники сообщили об отсутствии единогласия по вопросу возможного лишения Венгрии права голоса. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал ограничить Будапешт в правах из-за сотрудничества с Россией. Глава комитета Бундестага Михаэль Рот предложил лишить страну председательства в Совете ЕС после поездки Виктора Орбана в Москву.