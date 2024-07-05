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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    9 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    5 июля 2024, 21:48 • Новости дня

    В Германии предложили лишить Венгрию председательства в Совете ЕС

    В Германии предложили лишить Венгрию председательства в Совете ЕС после визита Орбана в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по международным делам Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете Евросоюза (ЕС) из-за поездки премьера страны Виктора Орбана в Россию.

    Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.

    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    В Кремле назвали инициатора визита Орбана в Россию

    Песков: Будапешт стал инициатором визита Орбана в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву поступило от Будапешта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что поездку инициировала венгерская сторона, предложение поступило «буквально позавчера», передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

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    5 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    FT: Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте
    @ Laszlo Balogh/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель партии в парламенте Франции «Национальное объединение» Марин Ле Пен якобы начала переговоры о присоединении к блоку «Патриоты Европы» в Европарламенте с главой блока и премьером Венгрии Виктором Орбаном, утверждают СМИ.

    Партия «Национальное объединение» может в скором времени получить большинство мест на выборах во Франции, она проводит переговоры о включении в блок Орбана в ЕП, сообщили три источника Financial Times.

    Напомним, партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европейский парламент, набрав 44,6% голосов.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему канцлер Германии Олаф Шольц опасается прихода Ле Пен к власти во Франции.

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    5 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    Путин и Орбан начали встречу в Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.

    Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

    «У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

    На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

    Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».

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    5 июля 2024, 12:33 • Новости дня
    Орбан прилетел в Москву
    Орбан прилетел в Москву
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл на самолете в Москву, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

    Виктор Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии», сообщил Хаваши, передает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

    Он добавил, что Орбан намерен встретиться с Путиным.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России. Он пояснял, что Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву.

    Коментарии (15)
    5 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    Шольц объяснил поездку Орбана в Москву «фискальными проблемами отдельных стран»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявил, что отсутствие «политической воли некоторых стран» не остановит дальнейшую помощь киевскому режиму.

    «[Президент России Владимир] Путин не может рассчитывать на то, что солидарность или поддержка (Украины) ослабеет из-за фискальных проблем отдельных стран», – сказал Шольц, передает РИА «Новости». Также российский лидер не сможет рассчитывать на то, что «политической воли, возможно, нет везде в одинаковой мере», добавил канцлер.

    Шольц пояснил, что Орбан не говорил ему о своих планах посетить Россию. Это может быть связано с тем, что премьер Венгрии не представляет Совет ЕС по внешнеполитическим вопросам, а потому не видит необходимости сообщать об этом, предположил канцлер.

    Евросовет во внешней политике представляет его руководитель Шарль Мишель, а потому основным смыслом визита Орбана «является не председательство Венгрии в Совете, а деятельность в качестве премьер-министра Венгрии».

    Напомним, Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией», в ходе поездки он провел переговоры с президентом России.

    Коментарии (9)
    5 июля 2024, 17:46 • Новости дня
    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева по конфликту на Украине далеки друг от друга

    Орбан: Позиции Москвы и Киева далеки друг от друга
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти и власти Украины занимают кардинально разные позиции в вопросе урегулирования конфликта, для достижения мира придется приложить много усилий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта, заявил Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит желание Орбана учесть позиции сторон конфликта.

    Коментарии (11)
    5 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Германия передала Киеву третий комплекс ПВО Patriot

    Германия заявила о передаче Киеву своего третьего комплекса ПВО Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил от немецкой стороны очередной американский комплекс ПВО Patriot, сообщил посол ФРГ на Украине Мартин Егер.

    На украинскую территорию прибыл третий по счету комплекс Patriot из Германии, сообщил Егер в соцсети X, передает ТАСС. Он добавил, что экипаж комплекса обучался в Германии.

    Ранее источник Reuters в Госдепе США заявил, что Украину ждут «хорошие новости» по поставкам систем ПВО на саммите НАТО в июле.

    Коментарии (10)
    5 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    Орбан объяснил визит в Россию

    Орбан заявил, что приехал в Россию с «мирной миссией»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, прилетевший 5 июля в Москву с визитом, пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    «Мирная миссия продолжается. Следующая остановка – Москва», – заявил Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Напомним, недавно он посещал украинскую столицу и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

    В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан не может представлять ЕС на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Евросоюз исключает для себя любые контакты с российским лидером.

    Коментарии (0)
    5 июля 2024, 14:05 • Новости дня
    Орбан назвал особенной встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что считает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве особенной.

    Встреча в Кремле для обоих политиков не стала первой, однако она особенная, поскольку предыдущая состоялась до начала СВО, в феврале 2022 года, сказал Орбан, передает ТАСС.

    Он добавил, что Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, и это именно то, что разделяет эти встречи.

    Также премьер Венгрии выразил Путину благодарность за то, что российская сторона согласилась его принять.

    «Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, наверное, скоро станет единственной, кто говорит и с Россией, и с Украиной», – добавил он.

    Напомним, что Путин в ходе встречи намерен ознакомить Орбана с деталями предложений России по урегулированию на Украине.

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    5 июля 2024, 11:01 • Новости дня
    Китай выразил протест против пошлин ЕС на электроавтомобили

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона выражает протест в отношении пошлин Евросоюза на китайские электрокары, она примет меры по защите законных интересов своих компаний, заявила официальный представитель МИД страны Мао Нин.

    Китай выражает решительный протест, он считает, что конкретные экономические и торговые вопросы нужно решать с помощью консультаций и диалога, сказала Мао Нин, передает ТАСС.

    КНР примет меры для эффективной защиты своих законных прав и интересов, заключила она.

    Напомним, ЕС с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на китайские электрокары.

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    5 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    В ЕК пригрозили отменить поездку еврокомиссаров в Венгрию из-за визита Орбана в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву ставит под вопрос традиционную поездку членов ЕК в Венгрию, ставшую председателем в Совете ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

    Визит Орбана в Россию «ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну – председателя Совета ЕС», сказал Мамер, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая поездка должна состояться после летних каникул.

    «Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий», – указал представитель ЕК.

    Мамер отметил, что хотя Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с Россией, всё равно все понимают контекст, «когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС».

    Орбан заявил, что прибыл в Москву с «мирной миссией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что венгерский премьер проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным, поскольку ЕС исключает для себя любые контакты с российским лидером.

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    5 июля 2024, 14:29 • Новости дня
    В Кремле назвали продолжительность встречи Путина с Орбаном

    Песков: Встреча Путина с Орбаном продлится минимум два-три часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, прилетевшим в Москву в пятницу, будут длиться не менее двух-трех часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча продлится «столько, сколько потребуется», предположительно, «часа два-три, как минимум», сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Россию с визитом. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

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    5 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО оповестили о визите Орбана в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс получал оповещение от премьера Венгрии Виктора Орбана о его визите в Москву, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Венгрия сообщила НАТО о планах Орбана посетить Россию, на саммите альянса в Вашингтоне планируется обсудить итоги переговоров венгерского премьера в Москве, сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    По его словам, Орбан в ходе визита в Россию представляет «Венгрию, но не НАТО».

    Премьер Венгрии в пятницу прилетел в Москву, он заявил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель указывал, что Орбан не может представлять Евросоюз на переговорах с Путиным.

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