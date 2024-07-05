В Германии предложили лишить Венгрию председательства в Совете ЕС после визита Орбана в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Венгерское правительство должно уважать свою нынешнюю роль в ЕС, в ином случае оно «должно сложить председательство», написал Рот в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

По его мнению, Орбан якобы подрывает основные принципы внешней политики ЕС.

Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что хочет продолжить свою «мирную миссию» по Украине. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.