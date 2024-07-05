Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».8 комментариев
Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели почти трехчасовые переговоры, сообщили СМИ.
Отмечается, что беседа двух лидеров продлилась более 2,5 часа. Руководители стран выступят с заявлением для прессы, передает ТАСС.
Переговоры руководителей РФ и Венгрии проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после открытой части встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что ради мира «надо действовать».
Напомним, в пятницу Орбан сообщил, что прибыл в Москву с «мирной миссией».