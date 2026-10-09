В Баварии задержали застрелившего двух чиновников мужчину

Dpa: Житель Баварии застрелил двух чиновников при проверке хранения оружия

Tекст: Мария Иванова

Мужчина открыл огонь по сотрудникам районной администрации, которые пришли к его дому с рутинной проверкой условий хранения личного оружия, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

В результате стрельбы 54-летняя женщина и 45-летний мужчина погибли на месте.

Сразу после поступления сообщений о происшествии началась крупная операция с участием полицейского спецназа. Подозреваемый забаррикадировался в здании и по телефону отвечал на уговоры сдаться намерением обороняться.

«В конечном итоге состоялась операция захвата с применением взрывчатки. В ходе нее 60-летний подозреваемый получил легкое пулевое ранение в ногу. Ему оказывается помощь», – сообщила представительница местного управления полиции.

Она также добавила, что мотив преступления пока не установлен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при стрельбе в Баварии погиб сотрудник районной администрации.

В прошлом месяце в Германии резко выросло число убийств и изнасилований.

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