Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

Tекст: Антон Антонов

Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.