СК завершил расследование дела об убийстве матерью трех детей в Канске

Tекст: Вера Басилая

Завершено расследование уголовного дела в отношении тридцатилетней жительницы Канска, подозреваемой в убийстве троих малолетних детей, следует из сообщения в Telegram-канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, женщина совершила преступление в состоянии хронического психического расстройства, что было подтверждено судебной психолого-психиатрической экспертизой. Эксперты установили, что в момент совершения преступления она не могла осознавать характер своих действий и руководить ими.

Женщина продолжает находиться под стражей. Материалы дела уже переданы в прокуратуру для последующего направления в суд, где будет решаться вопрос о применении к ней принудительных мер медицинского характера. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли трое детей: четырехлетняя девочка, семимесячный мальчик и восьмилетний мальчик.

Женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором; следователи уточнили, что на теле дочери также были следы от топора.

Семья находилась на профилактическом учете с октября 2024 года, а мать состояла на учете в психоневрологическом диспансере с 2019 года с диагнозом «параноидальная шизофрения». Отец детей привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына и в настоящее время арестован по обвинению в истязании ребенка. Следствие по делам о халатности должностных лиц органов системы профилактики и об истязании со стороны отца продолжается.

Ранее обвиняемая в убийстве с особой жестокостью троих детей в Канске полностью признала свою вину в совершении преступления. Напомним, в Канске Красноярского края задержали 29-летнюю женщину по подозрению в убийстве троих своих детей, чьи тела с рублеными ранами были найдены в частном доме.