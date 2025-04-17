  • Новость часаГенерала Шамарина осудили на семь лет по делу о крупной взятке
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    Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    Глава МИД Британии отправился в Париж для переговоров с США по Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    17 апреля 2025, 13:19 • Новости дня

    Украина во время моратория атаковала энергообъекты России более 80 раз

    МИД заявил о 80 атаках ВСУ на энергообъекты России за время моратория

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, на Россию было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что украинская армия, несмотря на согласованный мораторий, продолжает атаковать энергосистему России, передает ТАСС.

    По ее словам, с момента объявления моратория, который поддержали президенты России и США, а также Владимир Зеленский, было зафиксировано более 80 атак со стороны Украины.

    Захарова подчеркнула, что киевский режим демонстративно игнорирует этот 30-дневный мораторий, который был согласован 18 марта. Она отметила, что украинские военные практически ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуру топливно-энергетического комплекса России.

    Ранее в среду ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

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    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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    16 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    Генсек СДПГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Как пишет телеканал NTV, Мирш подчеркнул, что решение будет принято совместно с вероятным будущим канцлером Фридрихом Мерцем и партнерами по коалиции из СДПГ, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что когда Мерц получит всю информацию от служб, он тщательно взвесит все аспекты, прежде чем принять решение. Он также добавил, что фракция СДПГ в Бундестаге имеет четкую позицию по данному вопросу и выступала против поставок ракет Taurus.

    По словам Мирша, одной из основных причин противостояния СДПГ поставкам является стремление не допустить эскалации конфликта и не стать его участником. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что такая позиция останется неизменной.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что государства – члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.

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    16 апреля 2025, 14:37 • Новости дня
    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин

    На Украине обязали АЗС продавать бензин с биоэтанолом

    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине с 1 мая все автозаправочные станции будут обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола в рамках евроинтеграции, пишет украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, с 1 мая все автозаправочные станции на Украине обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, передает РИА «Новости».

    Это изменение связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, законопроект был принят Верховной Радой летом 2024 года.

    В опубликованном сообщении уточняется, что биоэтанол – это этиловый спирт, получаемый при переработке растительного сырья.

    Издание отмечает, что идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий это маловероятно.

    По информации издания, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

    В 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

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    16 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    МВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кураторы подозреваемого в подготовке террористического акта в Пятигорске находились на украинской территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

    Подозреваемый вел активную переписку с кураторами, которые находились на территории Украины, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    При обысках у мужчины нашли три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты и смартфон, добавили в МВД.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Его планировал устроить выходец из Средней Азии, мужчину задержали. Сам задержанный рассказал, что через интернет связался с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в России).

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    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 11:38 • Новости дня
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России

    Сенатор Климов: Президент Финляндии пиарится на Украине после неудачи на выборах

    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем. При этом он игнорирует недоговороспособность Киева и противоречит позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    «Александру Стуббу никто не давал полномочий выдвигать требования в адрес России», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что в Финляндии ранее прошли местные выборы, на которых правящая партия потерпела поражение. На этом фоне президент неслучайно поднял вопрос украинского кризиса, считает собеседник.

    «Его заявление продиктовано желанием попиариться. Кроме того, глава Финляндии пытается перевести внимание общественности от дел, которыми он должен заниматься, к теме, в которую его никто не просил лезть», – акцентировал Климов.

    Такими выпадами Стубб вредит и собственным гражданам, и перспективам урегулирования конфликта, поскольку создает видимость правильности поведения Киева, отметил, в свою очередь, Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Он напомнил, что украинская сторона не соблюдает мораторий на удары по энергоинфрастуктуре. При этом президент Финляндии громогласно заявляет о согласии Киева на «полное и безусловное прекращение огня». «Позиция России по этому вопросу изложена президентом: мы не пойдем ни на какие компромиссы в ущерб безопасности и своим интересам», – акцентировал дипломат.

    Спикер порекомендовал финскому президенту отложить все дела – «если таковые у него вообще есть» – и прочитать качественный учебник истории собственной страны, а также изучить политику Урхо Кекконена, который войне с Советским Союзом предпочел торговые отношения.

    «Сейчас Хельсинки действует против интересов своего народа. Местные власти проводят антироссийский курс, закрыли границу с Россией, практически прекратили торговлю с нашей страной. Ни к чему хорошему это не приведет», – заключил Долгов.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб «потребовал» от России согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня на Украине. С таким заявлением он выступил после встречи с Владимиром Зеленским.

    Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Киева и инвестиций в украинскую промышленность, а также гарантии безопасности и «европейскую и евроатлантическую интеграцию» страны.

    «Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое», – считает Стубб. Однако финский политик не стал упоминать, что киевские власти систематически нарушают даже мораторий на удары по энергообъектам.

    Напомним, Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Мораторий сроком на 30 дней начал действовать 18 марта. Время и сроки его окончания будут зависеть от решения главнокомандующего, отмечал Дмитрий Песков.

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    17 апреля 2025, 01:49 • Новости дня
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    Финляндия призвала Россию принять «полное прекращение огня» на Украине
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    «Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия <...> должна сделать то же самое», – заявил Стубб в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Во время переговоров в Финляндии украинский лидер обсудил со Стуббом вопросы оборонной поддержки Украины, инвестиции в ее промышленность, а также гарантии безопасности и перспективы «европейской и евроатлантической интеграции» Киева. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, но отметил наличие нюансов в этом вопросе, а также заявил, что Россия приветствует разрешение любых конфликтов мирными средствами, но не за свой счет.

    При этом Россия согласилась на мораторий на удары по энергетике и выполняет его, тогда как Украина неоднократно нарушала этот мораторий.

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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    16 апреля 2025, 23:46 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз заявил, что ВСУ действуют «подло, как фашисты». «Выжигают дотла дома мирных жителей», – заявил он в Telegram.

    Он сообщил, что также сгорели две хозпостройки, повреждения получил социально-культурный центр. Атакам украинских дронов-камикадзе подверглись населенные пункты Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново, Сопычи. Никто не пострадал.

    Напомним, накануне Богомаз сообщил, что в селе Хоромное из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов.

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    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

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    17 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в украинских городах Изюм, Днепр (Днепропетровск) и Сумы, сообщают украинские СМИ.

    На данный момент воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях уже отменена, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Сумах и Павлограде.

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    17 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Ермак с Умеровым прибыли в Париж для встречи с представителями США

    Ермак и украинская делегация прибыли в Париж для переговоров с США и Европой

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж, где состоятся встречи с представителями США, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой прибыли в Париж для серии переговоров с представителями США и ЕС по ситуации на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале Ермака.

    «Запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции, желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции», – написал Ермак.

    Он добавил, что в ходе переговоров стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, 17–18 апреля в Париже на переговорах с коллегами по вопросу Украины будут находиться госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

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    16 апреля 2025, 13:58 • Новости дня
    Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

    Mash: Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Ани Лорак тайно обновила украинский паспорт, выехав из России в другие страны, в документе больше не указывается отчество, что связано с изменениями в законодательстве Украины, сообщили СМИ.

    Ани Лорак на фоне слухов о получении российского гражданства недавно обновила свой украинский паспорт, что произошло в условиях конфиденциальности, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Поскольку на территории России отсутствуют украинские дипломатические представительства, Ани Лорак была вынуждена выезжать в соседние страны, такие как Грузия и Армения, для получения нового паспорта. Это позволило ей избежать лишнего внимания со стороны общественности. После получения нового документа певица направила данные в Федеральную налоговую службу России, что позволило ей продолжить концертную деятельность в стране.

    В новом украинском паспорте артистки отсутствует отчество Мирославовна. Как отмечает источник, это связано с изменениями, внесенными в законодательство Украины.

    Ранее СМИ писали, что Ани Лорак, выступающая несколько лет в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить карьеру в стране.

    Лорак ранее заподозрили в оказании помощи ВСУ, но потом сняли подозрения.

    Украинское правительство приняло порядок предоставления данных о наличии у исполнителей российского гражданства.

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