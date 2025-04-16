Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Минобороны заявило о шести новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
ВСУ за сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики
ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны России в Telegram-канале сообщило о шести атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские энергетические объекты. Эти атаки произошли в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях в течение суток, что привело к значительным нарушениям в электроснабжении.
В Белгородской области 15 апреля высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено была отключена в результате обстрела, около 17,4 тыс. человек остались без света. В среду украинский беспилотник атаковал трансформатор подстанции, оставив без электричества более 4,6 тыс. точек в семи населенных пунктах.
В Брянской области 15 апреля украинский беспилотник повредил подстанцию 35 кВ «Андрейковичи», отключилась линия из-за обрыва проводов, оставив без электроснабжения жителей Подывотья.
В Курской области 15 апреля в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ, а в Херсонской области 16 апреля атака по ветроэлектростанции привела к снижению мощности станции на 30 МВт из-за пожара в трансформаторе.
В Минобороны сообщило, что Киев продолжает односторонние атаки на российскую инфраструктуру, несмотря на договоренности о прекращении ударов по энергообъектам, что нарушает ранее достигнутые российско-американские соглашения.
Минобороны заявило о шести новых атаках Вооруженных сил Украины на объекты российской энергетики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.
Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.