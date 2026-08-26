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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    26 комментариев
    26 августа 2026, 14:25 • Новости дня

    В Минобороны рассказали о значении освобождения Неженки в Запорожской области

    Минобороны: ВС России взяли под контроль крупный участок обороны ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Неженка, значительно расширив плацдарм для дальнейшего наступления в западном направлении, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Неженка, расположенный в Запорожской области, передает Минобороны.

    Освобождение Неженки позволило подразделениям группировки «Восток» взять под контроль участок обороны ВСУ площадью более семи квадратных километров, включая территорию населенного пункта.

    «Занятый рубеж расширяет плацдарм для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в западном направлении», – говорится в сообщении ведомства.

    Во время боевых действий на данном участке было уничтожено до взвода украинских военнослужащих. Кроме того, российские силы ликвидировали семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 13 единиц мототехники. Также противник потерял 12 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга».

    Российская армия взяла под контроль запорожский населенный пункт Неженка.

    Ранее командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев доложил об освобождении двенадцати сел в этом регионе за время летней кампании.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    26 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    Российские войска освободили сумскую Писаревку и запорожскую Неженку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за сутки взяла под контроль два населенных пункта – Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Писаревкой в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы в Сумской области.

    А Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бузово, Цуповкой, Новоалександровкой, Липцами и Слатино.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и танк.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Неженку в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты возле Малиновки, Маломихайловки, Ивановки и Васильковки в Днепропетровской области, Общего, Барвиновки и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 345 военнослужащих и две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполья и Роганского в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 365 военнослужащих, бронемашина «Казак», артиллерийское орудие и радиолокационная станция, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Анновку в ДНР.

    Днем ранее они освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    А до этого освободили Зеленое в Запорожской области.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 20:30 • Новости дня
    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ

    Российская армия уничтожила командный пункт украинской бригады в Кривом Роге

    Tекст: Ольга Иванова

    Точный удар по замаскированному в Кривом Роге торговом центре военному объекту привел к ликвидации начальника разведки украинского артиллерийского дивизиона, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно атаковали позиции 77-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, передает ТАСС. Удар пришелся по объекту в Кривом Роге, который противник пытался выдать за обычную гражданскую инфраструктуру.

    Представитель силовых структур отметил, что украинская сторона пыталась скрыть военное назначение пораженного здания. «21 августа ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кривом Роге. Украинская пропаганда моментально обвинила Россию в атаках на гражданские объекты, однако некрологи в соцсетях свидетельствуют об обратном», – рассказал собеседник агентства.

    Позже в интернете появилась информация о ликвидации начальника группы разведки штаба артиллерийского дивизиона. Старший лейтенант Сергей Гальчинский был уничтожен именно в день атаки при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Вооруженные силы России поразили беспилотниками логистический центр ВСУ в Кривом Роге.

    В апреле прошлого года российские военные уничтожили место совещания украинских командиров в криворожском ресторане.

    Осенью 2024 года подполье зафиксировало ликвидацию офицеров противника в этом городе.

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    26 августа 2026, 09:04 • Новости дня
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    Расследование убийства предателя Кузьминова в Испании зашло в тупик
    @ Vladyslav Musiienko/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который в 2023 году перелетел на Украину на вертолете Ми-8 и был найден застреленным в феврале 2024 года в Испании, было приостановлено, потому что оно зашло в тупик, пишет газета Pais со ссылкой на источники.

    Испанское правосудие зашло в тупик при попытках раскрыть преступление, передает РИА «Новости».

    Следствие приостановили еще в декабре 2025 года постановлением суда города Вильяхойосы, где обнаружили тело жертвы.

    Следователи так и не вышли на след киллеров или организаторов покушения. «Не за что было зацепиться», – пояснили близкие к расследованию собеседники газеты Pais. У Гражданской гвардии остались лишь гильзы, брошенный автомобиль преступников и размытые показания свидетелей.

    Труп летчика нашли в феврале 2024 года. За год до этого он угнал российский вертолет Ми-8 из Курска на Украину, связавшись с местной разведкой через мессенджер Telegram. Военный тогда заявлял, что операция готовилась около полугода, а двое находившихся с ним безоружных членов экипажа не смогли оказать сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет Ми-8.

    Двое профессиональных киллеров убили перебежчика в Испании.

    В прошлом году мать предателя опознала тело сына.

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    26 августа 2026, 03:53 • Новости дня
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    Украинский дрон убил мужчину с ребенком в Липецкой области
    @ Министерство здравоохранения Липецкой области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Падение беспилотника на жилой дом в Липецком округе привело к гибели мужчины и ребенка, еще две женщины пострадали, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся, сообщилАртамонов в мессенджере «Макс».

    «К сожалению, погибли два человека – мужчина и 14-летний ребенок. Еще две женщины пострадали. Они госпитализированы, им оказывают всю необходимую помощь», – написал губернатор.

    Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, на месте происшествия находится глава округа Давид Тодуа, там же работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека.

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    25 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.

    Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.

    В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.

    Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.

    Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.

    До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

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    26 августа 2026, 05:22 • Новости дня
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    После атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В Котовске в Тамбовской области после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр Wildberries, площадь пожара превышает 100 тыс. кв. м, пострадал один сотрудник, сообщил губернатор Евгений Первышов.

    «В ночь на 26 августа Котовск вновь подвергся массированной террористической атаке неонацистского киевского режима», – написал Первышов в мессенджере «Макс».

    По его словам, системы ПВО и мобильные огневые группы БАРС-Тамбов уничтожили 16 вражеских дронов.

    В результате ударов на территории логистического центра Wildberries вспыхнул пожар, площадь возгорания превысила 100 тыс. кв. метров. После сигнала тревоги сотрудников оперативно эвакуировали. Пострадал один работник склада – он получил сотрясение мозга от взрывной волны.

    Кроме того, после падения обломков дрона загорелся жилой дом в одном из садовых товариществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске, в результате чего погибли семь человек.

    Основательница компании Татьяна Ким объявила о компенсациях семьям погибших в размере 2 млн рублей и пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн рублей.

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    25 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    Добровольцы отряда «БАРС-Курск» погибли в приграничье

    Хинштейн: В Курской области героически погибли двое бойцов «БАРС-Курск»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Глушковском районе Курской области при выполнении боевых задач героически погибли двое бойцов добровольческого формирования «БАРС-Курск», сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Двое бойцов добровольческого отряда «БАРС-Курск» погибли в ходе боевых действий на территории Глушковского района, сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Мах.

    «Трагичные вести из Курского приграничья. Сегодня при выполнении боевой задачи в Глушковском районе смертью храбрых погибли два добровольца бригады «БАРС-Курск»... Обязательно представим их к государственным и региональным наградам», – сообщил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях бойцы бригады «БАРС-Курск» из пулемета сбили украинскую крылатую ракету «Фламинго».

    В феврале текущего года при атаке дронов на объект энергетики в Беловском районе погиб еще один доброволец этого подразделения.

    В Хинштейн вручил государственные и региональные награды отличившимся участникам формирования.

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    25 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Российские морпехи нашли свастику во всю стену на командном пункте ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы обнаружили в командном пункте ВСУ на Добропольском направлении нацистскую свастику во всю стену, рассказал военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Хабар».

    Заместитель командира десантно-штурмовой роты 177-го гвардейского полка с позывным «Хабар» поделился подробностями штурма на Добропольском направлении, передает РИА «Новости». Российские бойцы успешно выбили противника и заняли командный пункт украинских войск.

    «Я зашел в один из командных пунктов роты ВСУ и увидел на всю стену изображение нацистской свастики. Для меня это стало подтверждением того, с какой идеологией приходится сталкиваться», – рассказал морпех.

    Военнослужащий добавил, что текущее противостояние является борьбой не против конкретных граждан, а против неприемлемой идеологии. Он подчеркнул важность мирной жизни для всех людей.

    Ранее бойцы 177-го полка морской пехоты ликвидировали группу западных наемников на Добропольском направлении.

    До этого российские военные нашли у бойцов ВСУ под Харьковом печать со свастикой.

    Напомним, российские бойцы обнаружили нацистские шевроны у ликвидированных в Курской области украинских боевиков.

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    26 августа 2026, 01:59 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в мессенджере «Макс».

    На местах падения обломков сбитых дронов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе стал максимальным за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    26 августа 2026, 02:10 • Новости дня
    В МИД обвинили Запад в создании угрозы миру и безопасности в Евразии

    Посол по особым поручениям МИД Трофимов: Запад создает угрозу миру в Евразии

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны и Североатлантический альянс сознательно поддерживают эскалацию вокруг спецоперации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

    «Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены «партии войны» в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что эти страны и Североатлантический альянс оказывают киевскому режиму финансовую, политическую и информационную поддержку. Кроме того, они передают разведданные и целеуказание, поставляют современные вооружения и создают совместные производства оружейных систем и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трофимов ранее заявлял, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразийского континента в собственных интересах.

    Дипломат также допустил участие европейских государств в архитектуре евразийской безопасности, но лишь при отказе от враждебной политики.

    Трофимов подчеркивал, что кризис на Украине был спровоцирован именно западной стороной.

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    26 августа 2026, 02:31 • Новости дня
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали три человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак ВСУ на два муниципалитета пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона.

    В поселке Прохоровка два дрона сдетонировали на территории предприятия, повредив два грузовых автомобиля, сообщает оперативный штаб в «Максе».

    Двоих мужчин с множественными осколочными ранениями тела бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода.

    В районе села Погореловка Корочанского округа беспилотник атаковал грузовую машину. Мужчина получил осколочное ранение стопы, медики оказали ему помощь на месте, а от госпитализации пострадавший отказался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе дрона ВСУ по авто в Белгородской области пострадала супружеская пара.

    В середине августа три мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область.

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    26 августа 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте

    Песков: Украина однозначно проигрывает конфликт

    Песков заявил об однозначном проигрыше Украины в конфликте
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Динамика боевых действий на линии соприкосновения ярко свидетельствует о неминуемом поражении украинских войск и внутренней деградации действующей власти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил текущую ситуацию на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «То, что Украина проигрывает конфликт – это однозначно. Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», – сказал представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил внутреннюю деградацию украинской власти. По его словам, киевский режим стремительно разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и раньше находилась на крайне низком уровне.

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий.

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    25 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    Российские бойцы ликвидировали снайпера украинского полицейского спецназа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военнослужащие уничтожили двух офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая снайпера из батальона полиции особого назначения.

    Бойцы Вооруженных сил России уничтожили двух украинских офицеров, среди которых оказался снайпер батальона полиции особого назначения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

    «Стало известно о ликвидации еще нескольких офицеров ВСУ: снайпер батальона полиции особого назначения майор Анатолий Загродский уничтожен в Херсоне. Он выполнял задачи в составе мобильной группы ПВО; старший лейтенант Роман Орешняк уничтожен в ДНР», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные ликвидировали начальника штаба батальона ВСУ на запорожском направлении.

    В середине июля бойцы группировки «Север» уничтожили двух командиров расчетов беспилотников в Харьковской области.

    В начале того же месяца военнослужащие устранили заместителя начальника 11-го армейского корпуса украинских войск.

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