С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
ГУР МО Украины: Перебежчик Кузьминов уехал в Испанию с разрешения Киева
В ГУР МО Украины заявили, что перебежчику Кузьминову Киев выдал разрешение на переезд в Испанию
Российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов, который в 2023 году похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, уехал в Испанию с разрешения украинских властей, сообщил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
По словам Юсова, Кузьминову разрешили уехать в Испанию после того, как он сдался украинским властям, передает ТАСС со ссылкой на материал Financial Times.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил изданию «Украинская правда», что власти Украины предлагали Кузьминову остаться в стране
Напомним, Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину. Итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после этого его тело киллеры переехали на автомобиле.
19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».