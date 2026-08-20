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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 14:15 • Новости дня

    Песков заявил о наглядной динамике на фронтах спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие событий на линии боевого соприкосновения остается очевидным, а выполнение поставленных военных задач идет в строгом соответствии с планами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил стабильное развитие ситуации в зоне проведения боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Динамика на фронтах хорошо известна, и о ней неоднократно говорил глава государства, верховный главнокомандующий Владимир Путин. Специальная военная операция продолжается», – сказал представитель Кремля журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Кремль зафиксировал положительную динамику для российских войск в зоне спецоперации.

    Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о наступательных действиях армии по всей ширине фронта.

    В начале того же месяца он подтвердил продолжение боевых действий до полного достижения поставленных целей.

    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    19 августа 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин поручил правительству принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно разработать программу восстановления логистических и складских мощностей, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск.

    Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических объектов. По словам главы государства, этот процесс должен проходить при участии властей, передает РИА «Новости».

    «Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Российский лидер также обратил внимание на важность модернизации инфраструктуры. Он отметил, что восстановление поврежденных объектов надо проводить на качественно новом технологическом уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для полного устранения последствий украинских ударов по гражданским объектам.

    Позже глава государства указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденной инфраструктуры. А в конце июля вице-премьер Александр Новак провел специальное заседание для оказания оперативной помощи пострадавшим от атак на склады предпринимателям.

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    20 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг российская армия поразила предприятие ООО «Файер Пойнт» на территории украинской столицы, которое производит дроны Fire Point, а также ускорители для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Среди пораженных объектов оказались мощности компании «Файер Поинт», выпускавшей компоненты для дронов и ускорители для ракет «Фламинго», указало ведомство в Max.

    Атака проводилась с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.

    Также поражен комплекс «Укрспецсистемс», где собирали самолетные беспилотники, и цеха предприятия «Антонов», производившего аппараты Ан-196 «Лютый».

    Кроме того, уничтожен столичный арсенал с термобарическими бомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для дронов «Баба-Яга».

    В Киевской области под удар попал логистический хаб в Мартусовке, распределявший товары двойного назначения и средства радиоэлектронной борьбы. В Броварах уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для военных топлива.

    Накануне вечером российские силы также атаковали портовую инфраструктуру. В гаванях Черноморска и Южного были поражены склады с военным имуществом.

    В начале августа российские войска уже били по заводу «Файер Пойнт» в Киеве.

    В ночь на 16 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа военные поразили мощности по сборке беспилотников в Киеве.

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    20 августа 2026, 10:57 • Новости дня
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 20 августа осуществили крупномасштабную атаку по стратегическим промышленным и энергетическим объектам на территории Киева и области, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в столичном регионе, где зафиксированы взрывы, детонация военных грузов и масштабные пожары, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов.

    В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и порядка восьми «Калибров», передает «Лента.ру».

    Мониторинговые ресурсы оценивают общее количество примененных за ночь по объектам на Украине средств поражения не менее чем в 70 ракет, которые двигались по сложной траектории для обхода систем ПВО, сообщает Avia.Pro.

    В ночь на четверг ВС России поразили несколько предприятий в Киеве и Киевской области, включая предприятие ООО «Файер Пойнт», где производились дроны Fire Point.

    В начале августа в Киеве вспыхнули сильные пожары после комбинированной атаки баллистическим и гиперзвуковым оружием.

    В ту же ночь российские войска атаковали киевские логистические центры для хранения военных грузов.

    Видео ударов смотрите в «Максе».

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    20 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Бойцы Южной группировки освободили от украинских боевиков Николайполье в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Центр» зачистила от противника Матяшево в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ около Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никоноровки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом  потерял свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, бронемашину и семь орудий полевой артиллерии.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Марьевки Днепропетровской области, Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Веселого Поля, Рубежного, Новогригоровки и Анновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 370 военнослужащих, пять бронемашин и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Садками, Толстодубово и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Слизнево, Новоалександровки, Ивановки, Благодатного, Казачьей Лопани и Василевки.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Студенока, Подлимана, Нижнего Соленого, Андреевки, Червоного Оскола Харьковской области, Сидорово и Святогорска ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

    Днем ранее российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    А до этого они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

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    20 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    «Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области

    Минобороны: «Герани» уничтожили логистический центр в Броварах

    «Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в Броварах Киевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотные летательные аппараты атаковали и вывели из строя крупный логистический узел украинской армии в Киевской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по объекту инфраструктуры украинских войск в районе Броваров, указало ведомство в Max.

    Целью атаки стал логистический центр, обеспечивавший снабжение подразделений ВСУ.

    Удар был нанесен с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», которые произвели успешный «демонтаж логистики» противника.

    До этого ведомство сообщало, что в Броварах также уничтожено крупное хранилище ГСМ, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для украинских военных топлива.

    18 августа российские беспилотники атаковали военную инфраструктуру в Броварах. Неделей ранее дроны «Герань-4 сикер» поразили крупный логистический узел в этом районе.

    Видео ударов по Броварам смотрите в «Максе».

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    20 августа 2026, 08:50 • Новости дня
    ВС России поразили производство дронов на авиазаводе «Антонов»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиационный завод «Антонов», выпускающий дальнобойные беспилотники для нужд украинской армии, по которому в ночь на четверг ударили российские военные, имеет стратегическое значение для киевского режима.

    Пораженный объект авиационной промышленности имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, передает ТАСС. Соответствующий статус был закреплен правительственными документами еще в конце декабря 2004 года.

    Предприятие ведет свою историю с 1920 года. Сейчас завод занимается созданием пилотируемых летательных аппаратов различного типа, а также активно работает в интересах ВСУ.

    Главным направлением деятельности предприятия стало производство дальнобойных беспилотников

    Напомним, ВС России поразили в Киеве цеха предприятия «Антонов», где производят дальнобойные дроны самолетного типа Ан-196 «Лютый». Поражено предприятие ООО «Файер Пойнт», производящее дроны Fire Point.

    В начале июля текущего года российские войска также наносили удар по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов».

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД называл главной целью этих атак вывод из строя военно-промышленного комплекса противника.

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    19 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    Лантратова назвала чудом освобождение бойцов из ДНР из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Омбудсмен Яна Лантратова назвала настоящим чудом освобождение двух бойцов из ДНР, поскольку противник крайне редко выдает уроженцев этого региона.

    Российские военные, освобожденные из украинского плена, прилетели на Родину, передает RT. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова назвала настоящим чудом освобождение двух бойцов из ДНР, поскольку противник крайне редко выдает уроженцев этого региона.

    Работа по вызволению соотечественников не останавливается. «Договорились, что в ближайшее время будет ещё один обмен», – заявила парламентарий. По ее словам, процесс возвращения пленных обязательно продолжится.

    Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    Российский и украинский омбудсмены встретились на границе для обмена списками пропавших без вести солдат.

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    19 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Многодетный отец рассказал о реакции детей на возвращение из плена на Украине

    Многодетный отец рассказал о реакции детей на его возвращение из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Вернувшийся из украинского плена многодетный отец Андрей Каменных рассказал, что дети очень эмоционально отреагировали на его возвращение.

    Оказавшийся дома после украинского плена российский военнослужащий Андрей Каменных сообщил о крайне эмоциональной реакции домочадцев на его приезд, передает РИА «Новости».

    «Я многодетный, мне не пришла повестка, то есть я решил это сделать сам, добровольно, с женой пообщался, подписал и пошел служить», – признался Каменных. Мужчина уточнил, что воспитывает четверых детей.

    «Впечатления, конечно, эмоции эмоциональные», – рассказал боец о реакции родных на его возвращение из плена.

    Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о наличии 31 раненого среди освобожденных бойцов.

    Минобороны показало кадры посадки вернувшихся на родину военных в автобус.

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    20 августа 2026, 00:58 • Новости дня
    Мэр Киева сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах и пожарах в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе и угрозе баллистических ракет, он добавил, что в ряде районов горят склады.

    «Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Пребывайте в укрытиях! В Святошинском районе попадание на территорию нежилой застройки. В Дарницком-тоже пылают нежилые помещения», – написал он.

    Кличко добавил, что ракеты все еще летят в сторону Киева и нужно пребывать в укрытии.

    По его словам, в Святошинском горят складские помещения, передает РИА «Новости».

    В Дарницком районе Киева горят нежилые помещения, также паблики пишут о новом прилёте по складам в Броварах, сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 августа в Киеве пятый раз за сутки объявляли  воздушную тревогу. ВС России тогда же нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине. Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье.


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