  • Новость часаРоссийские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
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    Как спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    Российские войска сжали кольцо окружения в Харьковской области
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Кремль: Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    4 октября 2026, 17:42 • Новости дня

    Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский космонавт Петр Дубров официально возглавил Международную космическую станцию, получив символический ключ от предыдущего командира, американского астронавта Джессики Меир.

    Российский космонавт Петр Дубров официально стал командиром Международной космической станции, сменив американку Джессику Меир, передает РИА «Новости». Церемония передачи полномочий состоялась в воскресенье, во время которой астронавт НАСА вручила новому руководителю символический ключ от орбитального комплекса.

    «Для меня сегодня это имеет особое значение, потому что 69 лет назад был запущен первый «Спутник»», – отметил Дубров в ходе мероприятия. Он также подчеркнул, что станция служит прекрасным примером успешного международного сотрудничества.

    После завершения официальной части экипаж миссии SpaceX Crew-12 приступит к подготовке к отстыковке корабля и возвращению на Землю. Ранее, в пятницу, к орбитальному комплексу успешно пристыковался корабль Crew Dragon миссии Crew-13. В состав прибывшей команды вошли россиянин Сергей Тетерятников, американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также канадец Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское космическое агентство перенесло отстыковку корабля миссии Crew-12 на 7 октября.

    Ранее специалисты отложили старт миссии Crew-13 с космонавтом Сергеем Тетерятниковым на начало месяца из-за утечки в двигательной системе.

    Летом Петр Дубров получил командование российским сегментом орбитальной станции.

    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Названа цель визита Мерца в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    4 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил отказ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что агентство не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС ради сохранения беспристрастности.

    «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», – заявил Гросси, отвечая на вопрос о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что требования назвать ответственных исходят не только от Москвы, но и от западных стран.

    Гросси признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

    В пятницу МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для станции до прекращения огня на Украине.

    Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    4 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна на Северном мосту

    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    @ Maksym Kozlenko/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в результате взрыва повреждено дорожное полотно Северного моста, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    «Взрыв на дорожном полотне Северного моста», – заявил Кличко в своем Telegram-канале.

    Издание «Реальный Киев» опубликовало видео большой воронки в дорожном полотне, передает ТАСС.

    Ранее были нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве, начался пожар, движение перекрыто.

    Также в Киеве прогремел взрыв на фоне сигнала воздушной тревоги.

    Власти Киева со следующей недели приступят к строительству резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

    В субботу перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой.

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    3 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине

    Медведев: Нейтральный статус Украины станет обязательным условием мира

    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для политического урегулирования Украина должна принять нейтральный статус и признать новые российские территории.

    По словам Медведева, для достижения устойчивого мира Украина обязана закрепить нейтральный и неядерный статус, а также отказаться от националистического курса. Кроме того, Киев должен признать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    По его словам, необходимо вернуться к основам, заложенным в декларации о суверенитете 1990-х годов.

    Он подчеркнул важность осуждения практики запрета русского языка и возвращения новых регионов под российскую юрисдикцию.

    Зампред Совбеза добавил, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблемы, однако в случае отказа Киева от переговоров поставленные цели будут достигнуты военным способом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

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    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

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    4 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского

    Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского

    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.

    Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.

    «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.

    Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.

    В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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    4 октября 2026, 04:06 • Новости дня
    NYT: Слова Кличко указали на конец периода безопасности в Киеве

    NYT: Слова Кличко говорят об окончании периода безопасности в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова мэра Киева Виталия Кличко о драматичной ситуации в городе и невозможности в нем больше жить так, как прежде доказывает переход Украины в новую стадию конфликта, пишет газета The New York Times.

    Издание приводит еще одну реплику киевского мэра, в которой он заявляет, что больше нельзя притворяться, будто в городе можно жить так, как жили в мирное время.

    «В словах Кличко отразилось чувство, которое в последние недели усилилось в столице Украины: относительная безопасность, которой Киев пользовался на протяжении большей части войны, о чем свидетельствовали переполненные кафе и маникюрные салоны, – закончилась», – говорится в статье The New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что теперь над городом круглосуточно кружат дроны, вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. The Guardian указала, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ.

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    4 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве

    После новых ударов по Северному мосту в Киеве начался пожар

    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве
    @ AlexanderVovck/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве нанесены новые удары по Северному и Южному мостам, начался пожар, движение перекрыто, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ отмечают, что из-за новых ударов ситуация набирает еще более острый оборот, сообщает «ОперацияZ: Военкоры Русской весны».

    Военный эксперт Борис Рожин пишет, что также прилетело по Южному мосту.

    «На этот раз прилетело не по вантовой конструкции», – сообщил Рожин.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв на фоне сигнала воздушной тревоги.

    Власти Киева со следующей недели приступят к строительству резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

    В субботу перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    Ранее за два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

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    4 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам

    Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер необлагаемой НДФЛ суммы дохода по банковским вкладам граждан в текущем году составит 160 тыс. рублей, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

    Она отметила, что налог взимается не с общей суммы депозита, а только с части дохода, превышающей установленный порог, передает РИА «Новости».

    Этот лимит рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых.

    «То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», – пояснила эксперт.

    Рокотянская уточнила: если ЦБ не повысит ставку выше 16% до 1 декабря, необлагаемая сумма останется неизменной.

    Стандартная ставка налога на доходы по вкладам равна 13%. Однако при превышении общего дохода со всех депозитов отметки в 2,4 млн рублей налог с суммы превышения будет рассчитываться по повышенной ставке 15%.

    Уплатить налог за 2026 год следует до 1 декабря следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин сообщил о новом налоговом вычете на долгосрочные сбережения. В России решили усилить налоговый контроль над владельцами недвижимости.

    ФНС напомнила о праве на налоговый вычет за благотворительность.

    Комментарии (3)
    3 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Уничтожена украинская диверсионная группа в Сумской области

    ВС России уничтожили ДРГ и ее командира в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ликвидировали в Сумской области диверсионно-разведывательную группу 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе с командиром с позывным Габа, сообщили российские силовики.

    В силовых структурах сообщили, что в Сумской области уничтожена ДРГ 78-й ОДШБр ВСУ вместе с командиром Алексеем Донцовым с позывным Габа.

    Донцов участвовал в боях за Артемовск, а также в провальном для ВСУ «контрнаступе» в Запорожской области, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сотрудники ФСБ уничтожили украинскую ДРГ у Димитрова. Уничтоженная группа наемников ВСУ оказалась вооружена автоматами Калашникова. В январе российская ДРГ взяла в плен украинских военных на их позициях.

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    3 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота

    Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота
    @ Hamdan bin Mohammed/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччар рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подробности нападения напарника во время полета, после которого самолет начал падать.

    «Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

    За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

    Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.

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