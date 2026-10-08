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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    28 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    47 комментариев
    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня

    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    7 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, включая российского космонавта Андрея Федяева, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

    Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

    Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

    Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

    В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

    В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.

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    7 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    В США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе

    Bloomberg: Bank of America выявил пузырь в американском IT-секторе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Акции американских технологических компаний демонстрируют признаки финансового пузыря, необходимо принять меры для защиты от краха, заявили в Bank of America.

    Рост индекса Nasdaq 100 до исторических максимумов обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с искусственным интеллектом, что вызывает опасения по поводу образования пузыря на рынке, пишет Bloomberg.

    «Низкий охват является классической чертой образования пузырей и обычно не прекращается, пока они не лопнут», – отметили стратеги банка в своей аналитической записке.

    Для инвесторов, которые боятся упустить выгоду от роста Nasdaq 100, опционы являются более эффективным инструментом, чем владение базовыми акциями. Эксперты рекомендовали покупать колл-опционы на биржевой фонд Invesco QQQ Trust ETF, отслеживающий этот индекс, чтобы ограничить риски.

    По оценке банка, американские технологические акции в настоящее время имеют самый высокий показатель риска образования пузыря. В список наиболее переоцененных активов также вошли нефть, сектор здравоохранения и южнокорейские акции, где доминируют корпорации SK Hynix и Samsung Electronics.

    В пятницу американские правоохранительные органы задержали жителя Калифорнии за контрабанду чипов для искусственного интеллекта в Китай на 300 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что частные спекулянты поплатились за излишнее доверие к успеху технологий искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Российские космонавты пообещали съесть грейпфрут за здоровье Путина

    Экипаж МКС поздравил Путина с 74-летием

    Tекст: Ольга Иванова

    Космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили президента России Владимира Путина с 74-летием с борта Международной космической станции (МКС), они пообещали съесть грейпфрут за здоровье президента.

    Экипаж пообещал за ужином съесть грейпфрут за здоровье главы государства, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    «Владимир Владимирович, мы желаем вам личного благополучия и реализации всех задуманных планов», – передала пожелания экипажа Анна Кикина. Она добавила, что космонавты «как и вы, за здоровье», поэтому на орбите съедят недавно доставленный им грейпфрут.

    Командир станции Петр Дубров отметил способность президента находить общий язык с представителями более 200 национальностей, проживающих в стране. Сергей Тетерятников поблагодарил государство за создание условий, позволяющих обычному парню со Ставрополья следовать своей мечте и отправиться за пределы Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на встречу главы государства с близкими в день рождения.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил вклад коллеги в партнерство двух стран.

    Президент Туркмении также поздравил Владимира Путина с праздником.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    7 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Южнокорейская ракета «Нури» не смогла вывести на орбиту один из 15 спутников

    Yonhap: Южнокорейская ракета «Нури» потеряла один из 15 спутников при запуске

    Tекст: Мария Иванова

    Запущенная с космодрома Наро южнокорейская ракета-носитель «Нури» из-за технического сбоя не смогла высвободить один из кубсатов попутной полезной нагрузки.

    В ходе дополнительных проверок выяснилось, что кубсат Persat-2, разработанный компанией Quaternion, так и не был выброшен ракетой, пишет Yonhap.

    Изначально Корейская аэрокосмическая администрация и Корейский институт аэрокосмических исследований сообщали об успешном отделении всех 15 аппаратов. Однако руководитель группы проекта по модернизации корейской космической ракеты-носителя Пак Чон Чхан пояснил, что крышка контейнера с аппаратом Persat-2 не открылась, отмечает РИА «Новости».

    Точная причина неисправности пока не установлена, для ее выяснения потребуются дополнительные проверки. При этом все пять спутников Neonsat, составлявших основную полезную нагрузку «Нури», были успешно выведены на заданную орбиту.

    Южная Корея осуществила старт данного носителя с 15 спутниками.

    В августе республика анонсировала проведение этого пуска.

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    7 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Южная Корея запустила ракету «Нури» с 15 спутниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракета-носитель «Нури» южнокорейской разработки стартовала с космодрома Наро, на ее борту 15 спутников, в том числе аппараты для наблюдения за полуостровом, сообщило Корейское аэрокосмическое управление (KASA).

    Запуск состоялся с космодрома Наро на юге страны в рамках выделенного стартового окна после подтверждения благоприятных погодных условий, передает ТАСС со ссылкой на KASA.

    На борту ракеты находятся 10 кубсатов и пять спутников Neonsat. Аппараты Neonsat весом менее 100 кг способны делать черно-белые снимки объектов размером 1 м и предназначены для наблюдения за Корейским полуостровом в целях национальной безопасности и реагирования на стихийные бедствия.

    Целевая орбита спутников располагается на высоте около 570 км. Ожидается, что вывод аппаратов на орбиту начнется через 13,5 минуты после старта. Оставшиеся пять аппаратов из группировки Neonsat планируется запустить в следующем году.

    В августе Южная Корея анонсировала пуск ракеты «Нури» с 15 спутниками в октябре.

    В июне SpaceX запустила секретные спутники для американской разведки.

    В мае Сеул запустил спутник на ракете SpaceX вместо «Союза».

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    7 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили об остановке роста активных областей на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Рост активных областей на Солнце прекратился, что привело к резкому снижению мощности солнечных вспышек.

    На данный момент рост активных областей на Солнце остановился, что вызвало резкое снижение мощности наблюдаемых вспышек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Отмечается, что если еще вчера предполагалась возможность вспышек X-класса, то сейчас активность снизилась до уровня «C». Возврата к прежнему состоянию пока не предвидится. Вращение Солнца также уводит активные центры от линии Солнце-Земля.

    При этом выброшенное Солнцем во вторник плазменное облако достигнет Земли в пятницу утром. Ожидается, что оно вызовет магнитные бури умеренного уровня G2, которые продлятся от 10 до 12 часов. Из-за утреннего времени прибытия плазмы вероятность наблюдения полярных сияний остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

    В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Глава МВФ предупредила об угрозе выхода ИИ из-под контроля человека

    Глава МВФ Георгиева предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля человека

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) грозит серьезными рисками для рынка труда и кибербезопасности, а передовые модели способны стать неуправляемыми, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    «Мы будем учиться в процессе [развития ИИ], но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения. Это поможет воспользоваться преимуществами ИИ и справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери [мест] на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно», – заявила Георгиева на выступлении в Сингапуре, передает ТАСС.

    Кроме того, Георгиева предупредила, что неоправдавшиеся прогнозы по прибыли технологических компаний, разрабатывающих ИИ, в сочетании с глобальными инвестициями в американские акции могут привести к масштабному шоку. По ее словам, на этапе между текущим бумом ИИ и появлением его преимуществ мир пройдет период максимального риска.

    Несмотря на риски, глава МВФ отметила, что при правильном подходе ИИ может прибавлять до 0,5 процентного пункта к мировому экономическому росту ежегодно, что за десятилетие сопоставимо с добавлением к мировой экономике объема, равного экономике АСЕАН. Георгиева также подчеркнула, что от инвестиционного бума в ИИ больше всего выигрывают США, Китай, Индия и азиатские поставщики технологий, в то время как большинство других стран остаются в стороне, что может усилить экономическое неравенство в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава компании OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ.

    В пятницу вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    До этого Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году.

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    7 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Турция решила создать национальный аналог системы связи Starlink

    Sabah: Турция запустит первые спутники аналога Starlink в течение двух лет

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор компании турецкого военно-промышленного комплекса Aselsan Ахмет Акйол сообщил о планах создать низкоорбитальную космическую группировку Astralink в качестве альтернативы американской системе связи Starlink.

    Турция разрабатывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения устойчивой связью своей территории и дружественных стран, пишет газета Sabah.

    «Мы приступили к реализации этого проекта в конце прошлого года. У нас будет группировка из 198 низкоорбитальных спутников. Первый из них планируется запустить в течение двух лет. Система будет иметь собственную форму сигнала, чипы и подсистемы, разработанные отечественной экосистемой», – заявил Акйол.

    Аппараты Astralink создаются в рамках стратегии технологической независимости. Проектирование компонентной базы, программных алгоритмов и антенных приемников поручено инженерам компании Aselsan, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к владельцу сети Илону Маску.

    Германия решила создать подобную систему связи для нужд бундесвера.

    В январе Роскосмос сообщил о старте серийного производства аппаратов для российского аналога Starlink.

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    7 октября 2026, 09:26 • Новости дня
    Синоптики предупредили о надвигающихся на Землю магнитных бурях

    Синоптик Леус: В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу Землю накроют магнитные бури слабого и среднего уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу, в воскресенье геомагнитное поле планеты должно вернуться в спокойное состояние», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

    По его словам, неделя началась с роста солнечной активности. На Солнце произошло несколько вспышек уровня М, две из которых выбросили по направлению к Земле облака плазмы крупного размера.

    Международные центры, проанализировав данные космических телескопов, пришли к выводу, что облака солнечного вещества достигнут Земли ранним утром пятницы. Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. 9 октября возможно формирование магнитных бурь уровней G1-G2. Вероятность такого развития событий составляет 80%.

    Возвращение геомагнитного поля в спокойное состояние ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

    В понедельник на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. В тот же день завершилась вторая осенняя магнитная буря.

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    7 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рубио призвал журналиста называть искусственный интеллект суперинтеллектом

    Госсекретарь США Рубио поправил репортера и призвал называть ИИ суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио поправил журналиста, задавшего вопрос об искусственном интеллекте, и призвал использовать термин «суперинтеллект».

    «Он называется суперинтеллект», – заявил Рубио на пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах, передает ТАСС.

    Рубио отметил, что правительство США создало рабочую группу для изучения вопросов регулирования суперинтеллекта, связанных с ним угроз и преимуществ. Госсекретарь также подчеркнул намерение Вашингтона координировать действия в этой сфере со своими союзниками.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства ИИ переименован в суперинтеллект. Одновременно руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта заключили соглашение о контроле над этой технологией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

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    7 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Министры СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    «Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.

    Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке. В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон объявил о начале эры космических войн.

    Ранее ВВС США сообщили о наличии орбитального оружия для контроля космоса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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