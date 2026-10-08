Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите
Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе
Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.
Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.
«Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.
Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.
В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.