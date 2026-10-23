Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Сайты финских ведомств отключили из-за уязвимости PHP
Yle: Финляндия отключила сайты государственных ведомств из-за уязвимости PHP
Государственные ведомства Финляндии временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.
Проблемы с доступом зафиксированы на сайтах Национальной земельной службы, Метеорологического института, портале Министерства юстиции, а также была нарушена работа медицинского и налогового сервисов, передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Сервис медицинских данных возобновил работу, но на некоторых ресурсах перебои сохраняются. Восстановление работы всех онлайн-сервисов может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP.
В тот же день председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень.
В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной критической уязвимости.