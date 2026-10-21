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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня

    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    20 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink

    The Economic Times: Индия решила обязать Starlink контролировать трафик

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Индии планирует ввести дополнительные меры контроля за услугами спутниковой связи Starlink, обязав компанию Илона Маска устанавливать устройства для мониторинга трафика.

    Власти Индии хотят обязать американского оператора связи Starlink устанавливать на станциях оборудование для мониторинга трафика, пишет The Economic Times. По информации издания, эта аппаратура предназначена для выявления одностороннего ограничения скорости передачи данных и позволяет полностью контролировать услуги спутниковой связи в стране, передает ТАСС.

    Новые требования могут осложнить полномасштабную деятельность Starlink в Индии. Компания SpaceX уже построила 20 наземных станций в республике, которые, по ее заявлениям, оснащены средствами контроля для защиты данных пользователей.

    В 2021 году SpaceX открыла филиал в Индии для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности и планов использовать запрещенные частотные диапазоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индийская Reliance ответила на критику Илона Маска.

    В сентябре президент Финляндии Александр Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    В феврале Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке

    В сеть выложили более 400 тыс. электронных писем немецкой партии АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой в открытом доступе в интернете оказались сотни тысяч партийных электронных писем и личных документов, сообщила газета Bild.

    Как подтвердил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комментарии журналистам издания Bild, факт несанкционированного доступа к данным действительно имел место, однако точные масштабы утечки в партийном руководстве раскрывать не стали, передает ТАСС.

    По предварительным сведениям немецких обозревателей, неизвестные злоумышленники взломали почтовые ящики политического объединения и выложили в Сеть массив данных, насчитывающий 421 179 писем общим объемом 281 гигабайт.

    Предполагается, что среди скомпрометированных адресатов значатся ведущие политики АдГ, включая сопредседателя партии Алис Вайдель и почетного председателя Александра Гауланда.

    «В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы фрагменты содержимого нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет», – констатировал официальный представитель АдГ.

    Специалисты, получившие частичный доступ к опубликованным материалам, обнаружили в утекшей базе финансовые счета, выписки по банковским транзакциям, заявления на вступление, а также личные документы членов партии, включая фотографии удостоверения личности заместителя главы фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера.

    В руководстве оппозиционной силы подчеркнули, что саму атаку удалось оперативно остановить, а действующие почтовые ящики федерального аппарата АдГ не пострадали. Подлинность обнародованных документов и их прямая связь с сентябрьским инцидентом сейчас проверяются.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, неизвестные хакеры смогли похитить личные адреса электронной почты и телефонные номера примерно 13 тыс. сотрудников полиции японской префектуры Сайтама.

    Сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке, злоумышленники призвали французов присоединиться к субботним демонстрациям.

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

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    21 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    WSJ назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве, пишет Wall Street Journal.

    «Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа», – пишет Wall Street Journal.

    Поводом для такого решения названо недовольство Маска и Белого дома атаками украинских войск на российские дизельные нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости».

    Источники издания заявили, что Маск и Белый дом обсуждали решение по спутниковой сети по телефону сразу после того, как информация о сбоях стала публичной. По утверждению одного из собеседников, они говорили об этом еще до введения ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских войск к спутникам Starshield.

    Киев призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    20 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    «Яндекс» частично восстановил работу сервиса «Яндекс 360»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря.

    «Основные возможности почты, диска, документов, календаря, трекера и телемоста работают, постепенно возвращаются и остальные функции», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

    В почтовом сервисе пользователям вновь доступна отправка вложений к письмам размером более 1 МБ. В «Яндекс Трекере» полностью возобновлены уведомления и интеграция с почтой, а сервис «Яндекс Телемост» восстановил облачную запись встреч. Кроме того, вернулся предварительный просмотр документов в почте, на диске и в телемосте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Директ» возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центры.

    В понедельник компания сообщила о полном восстановлении работы такси, самокатов и доставки.

    На прошлой неделе в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    19 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Китай впервые протестировал спутниковый интернет в Арктике

    CCTV: Китай протестировал спутниковый интернет на арктических маршрутах

    Tекст: Мария Иванова

    Шестнадцатая китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан успешно завершила первое предкоммерческое тестирование спутниковой связи вдоль северных судоходных маршрутов.

    В ходе испытаний была установлена прямая связь между Арктикой, Антарктикой и Тибетским плато, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Как отмечают журналисты, проверка спутникового интернета в высоких широтах закрыла «последнюю слепую зону на планете Земля».

    Пекин с 2018 года позиционирует себя как приарктическое государство и реализует долгосрочную стратегию создания логистического «полярного шелкового пути». КНР активно сотрудничает с Россией по развитию Северного морского пути, в частности с госкорпорацией «Росатом».

    Китай также ведет широкую научную деятельность в регионе. В полярные экспедиции регулярно направляются ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а на норвежском Шпицбергене действует китайская исследовательская станция «Хуанхэ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил об интересе Китая к Северному морскому пути.

    На прошлой неделе помощник президента Николай Патрушев отметил способность России и КНР изменить мировую геоэкономическую карту.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин рассказал о совместном с Пекином развитии арктического логистического маршрута.

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    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

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    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

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    21 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Постпред России в Вене Ульянов заявил о теневом бане в соцсети X

    Постпредство России в Вене столкнулось со скрытой дискриминацией в соцсети X

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что администраторы социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) скрыто ограничивают распространение его публикаций.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене пожаловался на скрытую дискриминацию со стороны платформы X. Ограничения также затронули официальный профиль самого постпредства, передает ТАСС.

    «Для администрации X стало нормой накладывать теневой бан на профили диссидентов, наподобие моего или профиля постпредства РФ при международных организациях в Вене. Свобода слова в действии!» – написал Ульянов.

    Теневой бан представляет собой форму скрытой дискриминации со стороны администраторов платформы. При таком ограничении пользователь сохраняет возможность публиковать контент и общаться с подписчиками, однако его посты исключаются из системы рекомендаций, поиска по хештегам и других алгоритмических каналов распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания Anthropic запретила пользователям агрессивное общение с ИИ Claude.

    Также МВД предупредило о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

    Кроме того, мошенники начали красть аккаунты в Telegram под видом техподдержки.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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