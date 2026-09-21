  • Новость часа«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Выборы показали становление Дальнего Востока точкой роста России
    Санду созвала Совбез Молдавии из-за энергетического кризиса
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Госдуме
    Депутатами Госдумы стали более 80 ветеранов спецоперации
    Освобождены харьковские Польная и Новоалександровка
    Мерц отказался уйти в отставку
    Кремль ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 15:20 • В мире

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса
    @ Kristopher Burris/U.S. Navy/REUTERS

    Tекст: Алексей Анпилогов

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение?

    Два недавних заявления высшего военного командования США показывают, на первый взгляд, серьезное противоречие, на разрешение которого в ближайшее время будут брошены все силы Пентагона. С одной стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что американская армия должна быть готова воевать «от морского дна до окололунного пространства». Иначе говоря, США желают воевать как на самой Луне, так и вблизи нее.

    В то же время глава Космического командования США (SPACECOM) генерал Стивен Уайтинг констатировал нечто прямо противоположное. По его словам, командованию не хватает наступательных возможностей для воздействия на космические системы противников. Как же США таком случае собираются воевать в космосе?

    Ключевые точки: Корбетт против Мэхена

    Конечно же, озвученная формула «от морского дна до окололунного пространства» – это всего лишь образное описание максимально широкого диапазона военных операций, а не утверждение, что США собираются вести боевые действия буквально на каждом участке этого пространства. Классическое военное искусство всегда было сосредоточено или на захвате и контроле «ключевых точек» связности, или на тотальном доминировании. И то и другое позволяет навязать противнику свою волю в конфликте.

    Еще в эпоху линейного флота, в XIX-ХХ веках, были сформированы соответствующие стратегии. Первая – Альфреда Мэхена (концепция тотального господства на море через генеральное сражение и уничтожение флота противника). Вторая – Джулиана Корбетта (контроль только ключевых коммуникаций и узловых точек).

    Скажем сразу, стратегия Мэхена, подразумевающая тотальное господство одной из сторон, в истории реализовывалась крайне редко – и обычно уже на завершающих этапах крупных конфликтов. Например, так действовали США в 1945 году против разгромленной на море Японии.

    В противостоянии же равных или сравнимых по силе противников обычно срабатывала стратегия Корбетта, подчеркивающая, что «нельзя быть сильным везде», в силу чего стоит сосредоточиться на контроле ключевых узлов или «узостей» (англ. chokepoints – буквальный перевод: «точка удушения»), что дает даже слабейшей стороне вариант на равную игру. В частности,

    именно так Иран в 2026 году, не имея флота, способного прямо противостоять ВМФ США, обеспечил себе как минимум «ничью» в текущем конфликте – через обеспечение контроля Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

    Глава SPACECOM, заявляя о нехватке наступательных возможностей для контроля «целевых папок» (target folders – тех самых «узостей» Корбетта, просто названных по-другому), фактически признает: стратегия Мэхена в космосе сегодня невозможна и катастрофична. В космосе нельзя дать «генеральное сражение», по Мэхену.

    Уничтожение спутников противника (например, с помощью ядерного оружия) – это прямой путь к «синдрому Кесслера» (катастрофическому засорению орбит обломками), который сделает космос непригодным для самих США. Кроме того, современные распределенные низкоорбитальные мегагруппировки (вроде российских и китайских аналогов Starlink) физически невозможно уничтожить одним ударом.

    В такой ситуации США вынужденно переходят к концепции Корбетта – контролю ключевых точек. Космическое пространство огромно, но критически важны лишь определенные линии коммуникаций и точки связности.

    Это странное слово шверпункт

    Чтобы понять, за какие ключевые точки США собираются вести борьбу в космосе, надо перейти от морских стратегий к сухопутным. В классической немецкой мысли, представленной работами Карла фон Клаузевица, есть понятие schwerpunkt (дословно «центр тяжести», в стратегии Клаузевица – «главный фокус усилий»). В военной теории шверпункт – это не просто географический объект вроде горы или пролива, хотя он часто локализован в пространстве. Это первоисточник силы и сплоченности противника (например, ядро его армии или воля к сопротивлению), который динамически смещается в ходе конфликта.

    В космосе этот «центр тяжести» приобретает совершенно иное измерение. В космическом пространстве нет статики – там движется абсолютно все по законам орбитальной механики. Поэтому космический шверпункт – это контроль не над физической точкой в пространстве, а над энергетическими состояниями, орбитами и ключевыми гравитационными зонами.

    Например, точки Лагранжа (L-points) представляют собой одни из самых важных мест для будущего контроля: это реальная «недвижимость» в движущемся космосе. В этих уникальных точках в системе из двух крупных тел (например, Солнце – Земля или Земля – Луна), силы гравитации этих тел и центробежная сила космического аппарата уравновешивают друг друга. В результате спутник или боевая платформа могут находится в точке Лагранжа очень долго, практически не расходуя рабочее тело для коррекции орбиты.

    В итоге для всех сторон возможного противостояния в космосе крайне важен контроль точки L1 (между Землей и Луной / Солнцем) – эта позиция идеальна для наблюдения и размещения перехватчиков, и точкой L2 (за Луной / Землей) – эта позиция идеальна для скрытого размещения всей поддерживающей инфраструктуры и инфраструктуры связи.

    Тот, кто займет эти точки, получит постоянный обзор и плацдарм для контроля всего окололунного пространства – так называемой цислунарной зоны.

    Второй объект контроля – это орбиты с низкими энергетическими затратами, так называемые гравитационные коридоры. В космосе расстояние измеряется не в километрах, а в Δv (дельта-ви) – количестве энергии (топлива), необходимом для изменения скорости и перехода с одной орбиты на другую. В околоземном космосе существуют «магистрали» (устойчивые траектории с низким дельта-ви), движение по которым требует минимум топлива. Например, это высокие окололунные орбиты или гало-орбиты. Размещение на них своих аппаратов-перехватчиков закрывает для противника вариант свободного использования такой орбиты для выполнения экономичного маневра.

    Третий шверпункт – это низкая околоземная орбита (НОО / LEO). Это главный «узел связности» околоземного космического пространства, расположенный на орбитах от 160 до 2000 км над Землей, где сейчас уже находятся тысячи спутников, включая все «созвездия» массированных группировок, таких как Starlink, GPS или ГЛОНАСС. В этой зоне космоса сосредоточена львиная доля усилий земной цивилизации: разведка, связь, навигация и интернет.

    Контроль за НОО / LEO означает не «захват высоты», а способность управлять орбитальными плоскостями и иметь возможность выводить из строя чужие группировки с помощью неразрушающего воздействия – методами РЭБ, кибератак или лазерного ослепления, одновременно защищая свои космические аппараты.

    Ну и, наконец, последним, четвертым шверпунктом являются гравитационные колодцы и зоны «выхода». Земля и Луна – это массивные объекты, создающие глубокие «гравитационные ямы», но глубина этих «ям» существенно отличается. Чтобы улететь с Земли, нужно развить огромную скорость (11,2 км/с), а чтобы улететь с Луны – гораздо меньшую (2,4 км/с).

    Отсюда возникает простой вывод: тот, кто контролирует Луну, находится на «вершине» гравитационной горы. Сбрасывать грузы или аппараты с Луны на Землю энергетически невероятно дешево.

    Конечно же, обеспечить контроль над всей поверхностью Луны – это, опять-таки, попытка «поиграться в Мэхена». В действительности же, строго по Корбетту, необходимо контролировать участки Луны с залежами ресурсов – например, водяного льда на Южном полюсе в кратерах вечной тени. Вода – это источник водородного топлива. Контроль над лунным льдом – это контроль над главной «заправкой» для любой военной базы на Луне.

    Так что же собираются контролировать США в космосе?

    Контроль в космосе, который обеспечивает в итоге победу в противостоянии – это не возведение крепости на перекрестке дорог, а наоборот, динамическое превосходство. Космический шверпункт или узость – это превосходство в скорости маневра и информированности – то, что в американских документах называется «осведомленность о космической сфере» (англ. space domain аwareness).

    В рамках этой стратегии вы контролируете космос, если видите все траектории движения объектов, можете просчитать их наперед и имеете резерв энергии (дельта-ви) у своих аппаратов, чтобы перехватить инициативу в нужный момент. Для удержания этих точек Пентагон задействует три основных инструмента, которые как раз сейчас выходят из тени.

    Во-первых, это «орбитальное оружие контроля» (англ. on-orbit space control weapons): буквально на днях SPACECOM официально признал наличие развернутого в космосе секретного оружия. Способы его действия заявлены преимущественно как «некинетические и обратимые» (англ. non-kinetic, reversible) – это направленная энергия, лазерное ослепление, кибервзломы и мобильные спутники-инспекторы, способные подойти к аппарату противника и заблокировать его антенны или датчики.

    Во-вторых, это замыкание «космической цепочки уничтожения» (англ. space kill chain). США создают систему, где коммерческие радары, наземные телескопы и орбитальные датчики объединены с помощью ИИ в единую сеть. Задача – видеть маневр противника на любой орбите в реальном времени, чтобы мгновенно выдать целеуказание.

    В-третьих, США декларируют создание мультисредной избыточности (то самое, пресловутое «от морского дна» в заявлении Кейна). Чтобы компенсировать уязвимость космоса, США создают дублирующие узлы на «морском дне» и в воздухе (подводные кабели, беспилотные флотилии, стратосферные дроны). Если противник «выбьет» ключевую точку в космосе, система должна мгновенно перестроить архитектуру связности через другие среды.

    В итоге можно сделать парадоксальный вывод: заявления Кейна и Уайтинга противоречат друг другу лишь в логике Мэхена: «Мы хотим контролировать все – от Луны и до океана, но у нас нет для этого достаточного количества «пушек»». А вот в логике военной мысли Корбетта и Клаузевица эти заявления синергичны. Кейн задает рамку тотальной межсредной интеграции: «Мы должны уметь проецировать силу везде», а Уайтинг прагматично указывает на дефицит инструментов для контроля конкретного узлового центра тяжести – быстрого отслеживания и точечного поражения систем противника на орбите. Как раз на создание этих «точечных хирургических инструментов» для космоса Пентагон сейчас и перераспределяет бюджеты – и именно на эту стратегию США предстоит дать ответ и России, и Китаю.

    Главное
    Кремль заявил о провале попыток Украины сорвать выборы в России
    Кадырова на выборах главы Чечни поддержало 99,85% избирателей
    ВС России поразили сухогрузы и ГРС на Украине
    Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом
    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом

    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

    Перейти в раздел

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации