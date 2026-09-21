Юрист напомнил о необходимости уплаты налогов до декабря

Юрист Алиев напомнил о необходимости уплаты имущественных налогов за 2025 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Россияне должны до 1 декабря 2026 года заплатить имущественные налоги за 2025 год, сообщил Алиев в беседе с «Газетой.Ru». В единое уведомление также включат НДФЛ с процентов по банковским вкладам, уточнил он. «Речь идет о налогах на квартиры, дома, комнаты, гаражи и машино-места, а также на транспорт и земельные участки», – рассказал юрист. По его словам, начисления можно проверить в личном кабинете налогоплательщика и на «Госуслугах».

Налогом облагается не сам вклад, а процентный доход выше необлагаемого минимума, который за 2025 год составляет 210 тыс. рублей. Эта сумма рассчитана исходя из максимальной ключевой ставки 21%. Банки самостоятельно передают сведения в ФНС, поэтому подавать декларацию не требуется. При превышении необлагаемого минимума, например, на 40 тыс. рублей, налог при ставке 13% составит 5,2 тыс. рублей.

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп освобождены от налога на один объект каждого вида, не используемый в предпринимательской деятельности. По земельному налогу для них действует вычет на шесть соток. Если в уведомлении есть ошибки, необходимо обратиться в ФНС за перерасчетом. За просрочку с 2 декабря начнут ежедневно начисляться пени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, налоговые уведомления за 2025 год приходят россиянам не позднее чем за 30 дней до срока уплаты.

Депутат Александр Демин анонсировал автоматическую рассылку таких документов через портал «Госуслуги» с 1 августа.

В прошлом году Федеральная налоговая служба направляла гражданам аналогичные письма с напоминаниями об уплате имущественных взносов.