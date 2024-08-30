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ЦБ установил более строгие ограничения на кредиты заемщикам с высокой нагрузкой
ЦБ установил более строгие ограничения на кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Банк России установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а также повысил макропруденциальные надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства, следует из сообщения регулятора.
Как говорится в сообщении, ЦБ установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2024 года, направленные на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов, передает ТАСС.
Там добавили, что меры позволят ограничить закредитованность граждан и накопление банками повышенных рисков. В ЦБ рассказали также, что с 1 ноября повышены надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства.
Ранее Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса.