В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.2 комментария
Банк России предупредил о риске глобального финансового кризиса
Риск возникновения глобального финансового кризиса сохраняется, его пик может прийтись на середину следующего года, сообщил Банк России (ЦБ).
Как следует из опубликованного ЦБ проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», произошедшее в последние годы резкое повышение ставок центральными банками является одним из самых быстрых в истории, передает РИА «Новости».
Сочетание высоких процентных ставок и накопившихся дисбалансов может спровоцировать новый финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2008 года, считают в ЦБ.
В документе отмечается, что в рамках такого сценария первые признаки кризиса могут проявиться уже в начале 2025 года, а его пик придется на вторую и третью четверти года. В ответ на ухудшение ситуации центральные банки будут вынуждены снижать ключевые ставки.
В начале августа японский индекс Nikkei по итогам торгов обвалился на 12,4%. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему фондовые рынки стали падать один за другим, как карточные домики, может ли это перерасти в финансовый кризис, а затем и в мировой экономический кризис – и как это затронет Россию.