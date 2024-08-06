Кто увеличил риск нового глобального кризиса

США и Япония обвалили мировые биржи

Tекст: Ольга Самофалова

Японский индекс Nikkei по итогам торгов накануне обвалился на 12,4%. Такого рекордного падения не было аж с 1987 года. Дальше начали падать азиатские рынки – тайваньский, гонконгский, стамбульский. Следом резко снизились европейские рынки. А запустили цепочку падений сразу несколько событий. Началось все еще на прошлой неделе – с США.

«Падение мировых фондовых рынков началось после публикации в пятницу слабых данных по рынку труда в США, которые повысили вероятность наступления рецессии в стране. Дополнительное давление на фондовый рынок США оказало падение стоимости ценных бумаг Intel в конце прошлой недели на 32% на фоне провального финансового отчета за второй квартал 2024 года. Также на выходных стало известно о распродаже акций Apple одним из главных аукционеров компании – Уореном Баффитом. Далее к «эффекту спирали» добавилось неожиданное повышение ключевой ставки рефинансирования в Японии: инвесторы начали избавляться от японских активов», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В США вышли данные о безработице, которые оказались максимальными за последние три года. Количество заявлений о банкротстве по статье 11 выросло до максимума за 12 лет, при этом ФРС держит ставку неизменной восемь заседаний подряд.

«Практически одновременно с появлением опасений ухода экономики США в рецессию до снижения ставки ФРС Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший максимальный спад с 1987 года японский индекс Nikkei утянул вслед за собой вниз большинство бирж АТР. Произошел эффект домино: продажи прокатились по Европе, Турции, не остался в стороне и индекс Мосбиржи, хотя его потери в сравнении с зарубежными бенчмарками умеренны», – отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

В обвале мировых фондовых рынков также есть высокая спекулятивная составляющая, так как индекс страха (VIX Index) достиг максимума за последние четыре года и достиг значений начала пандемии Covid-19 в 2020 году,

добавляет Чернов.

Главный вопрос, который сейчас возникает: какие будут последствия? Является ли этот обвал временным и рынки быстро восстановятся или это начало нового мирового кризиса?

Важный показатель – индекс VIX (индекс страха) – в начале этой недели резко подскочил до отметки 37, что примерно в три раза выше, чем он был в середине июля – 13.

«Сильной взлет индекса VIX ранее часто сопровождался потрясениями, выходящими за рамки фондовых рынков. Трехкратный рост VIX был ранее в 2011 году во время европейского долгового кризиса, а пятикратный скачок VIX совпал с кризисами 2008 и 2020 годов», – отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

В итоге ситуация сейчас выглядит так: индекс VIX подскочил в три раза, фондовый индекс Nasdaq-100 (где технологические гиганты с самой большой капитализацией) упал с июльских максимумов почти на 17%, курс японской иены как безопасный актив укрепился на 12%, а индекс доллара ослаб на 2,5%.

«В последний раз столь же резкий взлет индекса волатильности наблюдался в марте 2020 года – это был разгар мировой пандемии, когда экономики многих стран ушли на карантин. Тогда индекс VIX взлетел до отметки 80, фондовый индекс Nasdaq рухнул на 30%, курс японской иены взлетел на 10%, а курс доллара локально ослаб на 4,5%. Как видим, масштаб проблем тогда и сейчас был разным. С весны 2020 года и по настоящий момент локально рост индекса VIX не превышал отметки 38, и, как правило, период высокой нестабильности держался не более двух недель. Поэтому можно ожидать, что эта неделя для мировых валютных и фондовых рынков может быть решающей. Либо мы видим локальный risk-off, либо это начало нового среднесрочного тренда на падение», – рассуждает Потавин.

По его мнению,

самым прозорливым оказался инвестор Уоррен Баффет, который в конце второго квартала увеличил долю кэша в своих портфелях – а это главное правило во всех кризисах.

Денежные запасы Berkshire Hathaway достигли рекордного уровня в 277 млрд долларов после того, как инвестор-миллиардер сбросил акции Apple на 76 млрд долларов, удивив неочевидностью своего решения.

Эксперты уверены, что мировые центробанки все-таки примут меры и не допустят разрастания кризиса.

Впрочем, у центробанков есть способы не допустить нового глобального кризиса, усмирив начавшиеся волнения на фондовых рынках. В первую очередь надежда на экстренное заседание ФРС о снижении ключевой ставки, что могло бы успокоить мировые финансовые рынки. Президент Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби уверяет, что ФРС обязательно отреагирует на признаки слабости экономики, снизив жесткие процентные ставки.

«Вряд ли это приведет к глобальному финансовому кризису, но усугубить некоторые проблемы – по крайне мере, в финансовом секторе ряда стран или в отдельных финансовых организациях – может. У всех стран есть слабые места. Это высокая долговая нагрузка, проблемы в банковской отрасли, инфляция, демография и другие. Мы до конца не знаем степень уязвимости отдельных секторов экономики от внешних факторов, но в целом дисбалансы в мировой экономике сегодня высоки», – говорит Ксения Бондаренко, доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Чтобы потушить пожар, не доводя до нового мирового экономического кризиса, надо бы снизить долговую нагрузку во всем мире – в первую очередь в США, и существенно снизить геополитическую напряженность, говорит эксперт. Но в ближайшее время ни первое, ни второе не предвидится. В случае реальных проблем, угрожающих мировой экономике, страны G7, скорее всего, снова будут спасаться вливанием огромного объема ликвидности в виде количественного смягчения, добавляет Бондаренко.

Что касается России, то турбулентность на мировых фондовых рынках затронула и индекс Мосбиржи, однако его падение более скромное – 2,6%. «Наш рынок хоть и стал изолированным от западного капитала в 2022 году, но все еще зависим от происходящего на мировых биржах через цены на сырье, которые снижаются на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Экспортеры сырья формируют около 60% индекса Мосбиржи по капитализации, и для них падение цен на сырьевые товары является негативным фактором, особенно при относительно крепком рубле», – объясняет Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам». Цены на нефть упали до 76 долларов за баррель.

Что касается курса рубля, то он продолжает жить своей жизнью: внебиржевой рынок РФ стал совсем непрозрачным, отмечает Потавин. Курс доллара опустился до 84,8 рубля.