Центробанк спасает Россию от повышения цен

Tекст: Ольга Самофалова

Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – с 16% сразу до 18% годовых. «Это максимальное значение со времени краткосрочного финансового кризиса в конце февраля – марте 2022 года (когда ставка была 20%) и с 2003 года. Решение совпало с нашим прогнозом и с ожиданиями большинства аналитиков», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Можно ли было не повышать ставку? Эксперты полагают, что у регулятора уже не было такой возможности. ЦБ ждал несколько месяцев в надежде, что инфляция начнет снижаться. Этого не произошло, и дальше тянуть было опасно. Если не остановить ускорение роста цен изначально, то затем возникает опасность неуправляемого роста инфляции. В таком случае даже резкое повышение ставки перестает действовать, и спасать от кризиса экономику приходится за счет сжигания золотовалютных резервов. Банк России начал действовать, чтобы предотвратить такой сценарий.

В первую очередь эта инфляция в мае и июне показала новый пик вместо ожидаемого замедления. В мае потребительские цены выросли на 8,3% год к году, в июне – на 8,59%, а на 22 июля – уже на 9% в годовом выражении. «Стало очевидно, что достичь цели по инфляции в 4,3–4,8% в этом году уже не удается. Видимо поэтому ЦБ сегодня повысил прогнозные значения по уровню инфляции по итогам 2024 года до 6,5–7%», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Помимо данных по инфляции, второй важный фактор для ЦБ – это инфляционные ожидания населения, а они в июле значительно возросли – до 12,4% после 11% в июне. Повышенные инфляционные ожидания усиливают инерцию устойчивой инфляции, говорит Ольга Беленькая из ФГ «Финам».

Она называет еще два фактора, которые заставили ЦБ пойти на повышение ставки. Во-первых, российская экономика во втором квартале 2024 года продолжает расти быстрыми темпами из-за роста расходов на потребление и кредитования. Во-вторых, продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов. «В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление», – поясняет Беленькая.

Почему повысили именно на два процентных пункта, а не меньше или больше? «Оставлять ставку на прежнем уровне в 16% годовых было нельзя, так как инфляция и инфляционные ожидания населения значительно ускорились. От повышения на один процентный пункт эффект был бы небольшой, а поднимать ее сразу на четыре процентных пункта было бы слишком резко. Хотя при голосовании по ставке среди представителей ЦБ были те, кто голосовал за повышение ставки сразу на четыре процентных пункта до 20% годовых», – говорит Чернов.

Будет ли этого повышения в итоге достаточно или перед нами только начало цикла повышения? Банк России дал жесткий сигнал, что это повышение может быть не единичным. Во-первых, Банк России заявил, что будет оценивать и решать, надо ли повышать ставку или нет, буквально на каждом заседании. Во-вторых, дальнейшее повышение не исключается исходя из нового прогноза ЦБ по средней ключевой ставке: с 29 июля до конца года она будет находиться в диапазоне 18–19,4%.

«Это означает, что ключевая ставка до конца года в лучшем случае останется на текущем уровне, а в наиболее жестком сценарии может быть повышена до 20% уже со следующего заседания 13 сентября»,

– оценивает Беленькая.

Впрочем, она считает, что повышение ключевой ставки до 20% все-таки не потребуется, если, конечно, рост экономики замедлится. «В заявлении ЦБ не отмечено признаков замедления роста экономики. Но, на наш взгляд, первые признаки уже начали проявляться и могут набирать силу во втором полугодии 2023 года – в том числе с учетом отмены льготной безадресной ипотеки и макропруденциальных мер. В этих условиях повышение ключевой ставки до 20% может быть чрезмерным», – поясняет Беленькая.

«На заседании Банка России в сентябре мы не ожидаем очередного повышения ключевой ставки. Необходим лаг в 3–6 месяцев, чтобы сегодняшнее повышение оказало понижательное влияние на инфляцию. Поэтому и в октябре, скорее всего, тоже повышения не будет, а на декабрьском заседании регулятора мы не исключаем очередного ужесточения денежно-кредитной политики, если сегодняшний рост ставок не даст результатов и темпы роста потребительских цен продолжат ускоряться в четвертом квартале текущего года высокими темпами», – ожидает Владимир Чернов.

Снижения ключевой ставки в этом году никто не ждет. Чернов считает, что самое раннее, когда ЦБ может начать снижать ставку, – это в конце второго квартала 2025 года или даже в июле 2025 года.

«Банк России сегодня повысил прогноз по ключевой ставке в России на ближайшие два года.

Согласно новым ожиданиям ЦБ, двузначной ставка перестанет быть не ранее чем через 2,5 года, в 2027 году»,

– отмечает Чернов. В 2025 году регулятор теперь ждет ставки на уровне в 14–16% годовых вместо прежнего прогноза в 10–12%, а в 2026 году – 10–11% вместо прежнего прогноза в 6–7%. И только в 2027 году средняя ставка составит 7,5–8,5%. Это означает, что снижение будет происходить с более высокого уровня и более медленно, чем думалось раньше. Все это время потребительское кредитование в России будет дорогим, констатирует Чернов.

Что касается инфляции, то ЦБ не уверен, что удастся снизить инфляцию до 4–4,5% в середине-второй половине 2025 года, как планировалось ранее, и вообще к концу 2025 года, отмечает Беленькая. В этом не уверен и консенсус-прогноз аналитиков, ожидающих снижения инфляции к 4% не ранее 2026 года, добавляет она.

Что может влиять на дальнейший разгон инфляции? ЦБ считает, что риски изменения условий внешней торговли, в том числе из-за санкций. А вот помочь замедлить инфляцию может более быстрое снижение роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, повышение ставки приведет к росту ставок банковских вкладов и удорожанию кредитов. Дорогое кредитование будет ближайшие два с половиной года, если помнить, что двузначной ставка перестанет быть только в 2027 году. Для курса рубля политика Банка России является в целом поддерживающим фактором, но на рубль сильней влияет сокращение импорта из-за санкций.

«При высокой ключевой ставке даже крупные компании вынуждены полагаться преимущественно на собственные средства, в частности, на реинвестирование прибыли. Бизнес не может контролировать монетарную политику, но способен управлять своими расходами. Снизить издержки вплоть до 35% можно за счет налоговых и таможенных льгот в особых экономических зонах России. Поэтому повышение ключевой ставки ЦБ можно рассматривать не только как вызов, но и как стимул для переосмысления подходов к управлению затратами и стратегическому планированию развития бизнеса», – отмечает Денис Антипов, генеральный директор ОЭЗ «Доброград–1».