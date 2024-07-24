Что ждет россиян после повышения ставки Банком России

Эксперты дали рекомендации по кредитованию и инвестициям на фоне повышения ставки ЦБ

Tекст: Ольга Самофалова

Сразу два крупных банка повысили ставки, не дожидаясь решения ЦБ на заседании в пятницу, 26 июля. Так, ВТБ повысит ставки по вкладам до 19% годовых, «МТС Банк» – до 18% с 23 июля.

Последний раз Центробанк повышал ключевую ставку в декабре 2023 года. Многие ждали ее повышения еще в прошлом месяце, но регулятор этого не сделал. На этот раз сомнений в том, что ставка будет повышена, практически нет. Поэтому банки заранее начинают борьбу за деньги клиентов. Основной вопрос: насколько будет повышена ставка. На рынке звучит диапазон повышения с текущей ставки в 16% до 17–20%.

«Консенсус-прогноз аналитиков указывает на повышение ключевой ставки российским ЦБ на 200 б. п. (или на 2% – до 18%). Глава ВТБ Андрей Костин ранее тоже допускал рост ставки сразу на 200 б. п., но в банке пока повысили ставки только на 50 б. п. по вкладам и на 100 б. п. по накопительным счетам. То есть в ВТБ уже закладывают рост ключевой ставки рефинансирования как минимум на 100 б. п., но при необходимости – после решения Банка России – смогут поднять их еще. На этом фоне можно сделать вывод, что никто не сомневается в ужесточении денежно-кредитной политики в России, остается лишь вопрос в шаге повышения ключевой ставки рефинансирования», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В «МТС Банке» ставки подняли сразу до 18% годовых по вкладам, которые не предусматривают досрочного пополнения и снятия средств с депозита без потери процентов, что также косвенно указывает на их ожидание роста ставки на 200 б. п., добавляет эксперт.

«На мой взгляд, наиболее вероятный исход заседания – подъем ключевой ставки на 2 п. п., до 18%. Меньший шаг, на мой взгляд, не совсем согласуется с намеками представителей ЦБ о «существенности» ужесточения политики. А если поднять сильнее, например, до 20%, то реальная ставка (при ожидаемой инфляции в этом году в 6,5–7%) составит 12,5–13%, что выглядит уже чрезмерным и может привести к более сильному, чем предполагается, замедлению экономической активности в стране», – рассуждает Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«При принятии решений регуляторы, включая Банк России, учитывают консенсус участников рынка. Это логично, поскольку неожиданные решения в относительно спокойной обстановке могут усилить волатильность, что не входит в планы Банка России, который стремится обеспечить стабильность национального финансового рынка. Значительные отклонения от прогнозов наблюдаются только в периоды избыточной турбулентности, когда необходимо бороться с исключительными экономическими обстоятельствами», – объясняет Андрей Челюскин, кандидат экономических наук, доцент ИОН Президентской академии. Поэтому на этой неделе ЦБ выберет ставку, которая совпадет с прогнозами большинства аналитиков – 18%, считает он.

Повышение ставки сразу на 3–4% – до 19–20% – сейчас выглядит маловероятным. Хотя еще пару недель назад это был рабочий вариант, потому что рост потребительских цен в июне ускорился до 8,59% и возросли инфляционные ожидания населения до 12,4%, отмечает Чернов. Однако после публикации статистики Росстата о том, что с 9 по 15 июля инфляция замедлилась, ожидания по росту ставки сместились в диапазон до 17–18%, поясняет эксперт.

Какие последствия ждут россиян от этого события? Это приведет к росту ставок по вкладам, которые в последнее время серьезно выросли.

«Много зависит от прогноза ЦБ по среднегодовой ставке.

Не исключено, что в новом прогнозе будет допускаться повышение ключевой ставки до 20%. При таком сценарии ставки по банковским вкладам могут постепенно приближаться к этой величине»,

– считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Подорожают все кредиты без исключения соразмерно величине повышения ключевой ставки. «Для населения это означает увеличение ставок всех потребительских кредитов до 18–40% годовых и увеличение доходности от размещения средств на банковских вкладах вплоть до 16–19% годовых, в зависимости от шага повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В теории данный шаг также призван замедлить темпы инфляции в России, что для потребителей означает замедление падения реальных доходов населения», – говорит Чернов.

«Ставки по потребительским кредитам сейчас и так весьма высокие. По данным портала «Финуслуги», в среднем 28,1% по ведущим банкам по состоянию на 18 июля. Поэтому дополнительная пара процентных пунктов вряд ли сильно повлияет. Кроме того, в последнее время многие граждане все чаще пользуются кредитными картами с длительными льготными периодами (во время которых кредитные средства фактически являются бесплатными) для финансирования текущих расходов, а собственные средства размещают на вкладах под высокий процент. Эта практика может еще больше распространиться», – считает Игорь Додонов.

Некоторое замедление темпов кредитования в России наверняка наступит, но будет ли этого достаточно для охлаждения инфляции в стране сказать пока сложно, так как ее разгоняют в том числе высокие темпы роста заработных плат и трат населения на фоне острого дефицита рабочих кадров в стране, добавляет Чернов.

Однако Додонов считает, что розничное кредитование не резко, но все-таки ощутимо упадет во втором полугодии, учитывая завершение действия льготной ипотеки, ужесточение условий семейной ипотеки и появление новых более жестких мер регулирования потребительского кредитования.

Ипотечные займы вне программ с господдержкой подорожают так же, как и потребительские кредиты и автокредиты – на шаг повышения ключевой ставки. Классическое ипотечное кредитование станет практически неподъемным, поэтому продажи на вторичном рынке недвижимости сократятся, считает Чернов.

«Если россияне значительно сократят темпы кредитования, то это поможет охладить инфляцию в стране,

но в случае с автокредитами замедления темпов выдачи обеспеченных займов может не последовать вплоть до 1 октября 2024 года. Так как с 1 октября в России повышают утильсбор за легковые автомобили на 70–85%, то многие постараются купить их до обозначенной даты», – замечает Чернов.

При этом повышение ставки в июле может оказаться далеко не последним. «Давать конкретные рекомендации сложно, тем более что даже это повышение ставки может стать не последним. Впереди много событий, которые могут повлиять на дальнейшую динамику ставки. Однако в целом фиксировать доходность, открывая долгосрочные вклады, имеет смысл на пике цикла повышения ставок. Будет ли он достигнут в августе – большой вопрос. С учетом того, что снижение пока точно не прогнозируется, можно занять выжидательную позицию, используя краткосрочные вклады и накопительные счета», – говорит Андрей Челюскин.

Банк России ближе к осени решит, стоит ли переходить к более высокому уровню ставок 18-20% или даже выше,

считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

«Такой сценарий будет возможен в случае сохранения высокого роста номинальных заработных плат и раскручивания механизма «зарплаты–цены–зарплаты». Полные данные по рынку труда будут доступны только к осени. Также к осени будут сформированы ключевые параметры бюджета на 2025 год и на перспективу до 2027 года. Совокупность данных по бюджету, рынку труда и динамике кредита после завершения действия льготных программ позволит Банку России оценить достаточность жесткости своей политики для достижения цели по инфляции во второй половине 2025 года. Текущие данные по рынку труда, кредитованию и инфляции вселяют осторожный оптимизм», – отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».