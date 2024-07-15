Куда делись наличные деньги у россиян

Вклады россиян помогут охладить экономику

Tекст: Ольга Самофалова

Объем наличных денег на руках у россиян сократился на рекордную за девять лет сумму. В 2015 году этот показатель достигал 1,2 трлн рублей. Однако за январь–июнь 2024 года объем наличных на руках россиян снизился почти вдвое – на 570,3 млрд рублей, следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.

За девять лет переток денег из наличной формы наблюдался три раза. Но на этот раз, если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма снижения наличности на руках россиян. К примеру, в первом полугодии 2019 года объем налички сократился на немногим больше 300 млрд рублей.

Гораздо чаще в России наблюдался прирост наличности на руках у населения. Так, в 2020 году на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн рублей, а во второй половине 2022 года – на 2,3 трлн рублей.



В целом показатель объема наличных денег на руках у населения играет важную роль в экономическом анализе. «Это широкий показатель, который свидетельствует об уровне доверия к банкам и экономике в целом, косвенно указывает на вектор потребительской активности, а также на степень развития технологий безналичных денег. Может использоваться и как индикатор кризиса», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Соответственно, рост наличных денег – это признак нестабильности или низкой привлекательности вложений, и наоборот – снижение доли наличных сопровождается ростом доли сбережений в доходах, высокими процентными ставками, развитием инфраструктуры безналичных платежей, добавляет эксперт.

«Скорее всего, значительное большинство этих денег было направлено именно на вклады. Россияне вполне могли положить в этом году в банки около 570 млрд рублей, что составляет примерно 0,3% от российского ВВП, поскольку доходы у населения выросли за последние два года настолько, что многие могут позволить себе не только увеличить затраты, но и отложить достаточно неплохую сумму в банк.

По данным сайта Banki.ru, средний размер вклада физлица в российском банке в первом квартале 2024 года составлял около 1 млн рублей, и это только средний размер. Процентные ставки в текущем году рекордно высоки, доллар и евро токсичны для россиян, а юань, хотя и менее токсичен, но хранить в рублях выгоднее, чем в юанях, потому что процентные ставки по рублевым вкладам значительно выше, чем по юаневым», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Российские банки предлагают вклады под невероятные 18% годовых, что сильно выше любых предложений последнего времени. С учетом страхования средств на счетах на сумму до 1,4 млн рублей, фактически речь идет об инструменте с гарантированной доходностью. Более того, банки предлагают особые условия для тех, кто решит принести свои деньги в первый раз – обычно ставка по таким депозитам и накопительным счетам выше как минимум в первые два-три месяца. Поэтому неудивительно, что эти предложения пользуются спросом у россиян», – говорит Алексей Лоссан, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».

Другая причина – это рост фондового рынка в соответствии с национальными целями, озвученными президентом,

так как вложения в акции и облигации приносят стабильный доход с учетом восстановления фондового рынка до уровней начала 2022 года, добавляет Лоссан.

Какие последствия ждут экономику от такого рекордного сокращения объема наличности на руках у россиян? «Это может привести к снижению потребительского спроса, что, в свою очередь, поможет снизить инфляцию и охладить экономику. Меньшее количество наличных средств на руках у населения уменьшит возможность импульсивных покупок и сбережений. Это может способствовать снижению темпов роста розничной торговли и замедлению инфляции», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

Выигрывает от этой ситуации, конечно, банковский сектор и государство,

говорит эксперт. Банки выигрывают, так как получают значительный объем депозитов, а это позволяет им наращивать кредитные портфели и меньше привлекать дорогих ресурсов. А государству проще контролировать безналичные денежные потоки, чем наличные, что снижает теневой оборот.

«Выигрывает банковский, финансовый, а также телекоммуникационный и IT-сектор, поскольку востребованность финтех-услуг, соответственно, генерирует больше заказов от банков, финансового сектора и розничной торговли IT-сектору. Экономика становится более высокотехнологичной», – отмечает Мильчакова.

«Однако розничная торговля может пострадать из-за сокращения наличных денег, что приведет к снижению импульсивных покупок и замедлению роста продаж. Мелкие предприниматели также могут столкнуться с трудностями из-за уменьшения использования наличных расчетов, что усложняет их бизнес», – говорит Кабаков.

Еще более существенно изменить соотношение наличного и безналичного оборота в России в сторону увеличения безналичного оборота сможет цифровой рубль, который, как ожидается, будет запущен в массовое обращение с 2027 года, напоминает Мильчакова.

Если высокие ставки по вкладам сохранятся (при высокой ключевой ставке ЦБ так и будет), то доля наличных в денежной массе может продолжить снижаться, считает Кабаков. «Однако потенциал для дальнейшего значительного сокращения объема наличных ограничен, так как их доля уже находится на историческом минимуме – 16,1%. В долгосрочной перспективе объем наличных денег в экономике будет расти, но меньшими темпами, чем номинальный ВВП, что приведет к снижению их доли по отношению к ВВП», – заключает эксперт.