Почему большие зарплаты вызвали тревогу у Германа Грефа

Tекст: Ольга Самофалова

Российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Об этом свидетельствуют данные по ВВП за первый квартал и оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года, сообщает ЦБ РФ.

Между тем, глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке ПМЭФ выразил мнение, что несмотря на то, что экономика растет быстрыми темпами, текущая модель роста уязвима. По его словам, российская экономика «перегрета». «Наши мощности загружены на 81% при исторически низком уровне безработицы. Однако товаров больше не становится, только повышаются цены. Все это говорит о том, что мы на пределе», – отметил Греф.



«Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели», – сказал он.

По данным Росстата, рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2024 года составил 8,5%, в феврале – уже 10,8%, а в марте целых 12,9%. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в марте 2024 года выросла на 21,6% до 87 740 рублей по сравнению с прошлогодним мартом. В целом за 2023 год реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8%. В этом году Минэкономразвития прогнозирует рост до 6,5%.

Модель роста связана с тем, что люди получают высокие зарплаты из бюджета и берут кредиты, и все эти средства направляют на потребительский рынок, покупают товары и услуги. Но товаров не становится больше, поэтому цены на них повышаются, говорит Греф.

Сколько будет продолжаться бурный рост зарплат, зависит от того, сколько будет идти рост бюджетных расходов, но вряд ли это будет продолжаться больше года,

полагает Герман Греф. Соответственно, эта модель роста исчерпаема, добавил он. Поэтому необходимо увеличить производительность труда и сократить издержки предпринимателей.

Любопытно, что российская экономика растет такими высокими темпами даже несмотря на высокую ключевую ставку, которая в теории должна была подавить этот рост. Почему это не работает?

«Высокая ключевая ставка рефинансирования должна снижать спрос на банковские кредиты, так как займы становятся дороже в обслуживании, поэтому в теории экономика должна замедляться. Компании в такие времена ограничивают инвестиции в расширение и развитие бизнеса. Однако в текущей экономической модели в РФ наибольшие объемы финансирования идут от государства в виде льготного кредитования, субсидирования или прямых субсидий на ВПК и смежные с ним отрасли, а также на форсирование процесса импортозамещения, поэтому даже при высоких ставках экономика продолжает расти», – объясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Что касается населения, то высокая ключевая ставка обычно охлаждает спрос, население переходит на сберегательную модель поведения. «Однако продолжающийся рост заработных план на фоне дефицита кадров в стране позволяет россиянам брать кредиты даже при таких высоких ставках и продолжать тратить эти средства на потребительском рынке. Отмечается даже парадокс, что население увеличивает траты параллельно со сбережениями, так как объемы средств граждан на банковских депозитах растут параллельно с ВВП», – замечает Чернов.

Казалось бы, чем же может быть плох экономический рост? Однако опасность все же имеется.

«Рост заработных плат, конечно, благо для населения, но без роста производительности труда этот фактор будет только разгонять инфляцию, что со временем сведет этот рост на нет»,

– говорит Чернов. По его словам, в России сейчас присутствуют все признаки того, что экономика перегрета.

«У избыточного роста экономики множество побочных эффектов, которые могут приводить к экономическим и финансовым кризисам, затяжному росту инфляции. Часть текущего роста обеспечена госзаказом, часть – трансформационными процессами в экономике после смены ключевых геополитических партнеров. Резкое уменьшение обеспеченности предприятий госзаказом может негативно отразиться на их кредитном профиле. В доходах населения велика доля бюджетного импульса, поэтому, когда начнется сокращение расходов казны, снизятся и доходы. Важно подойти к этому моменту с контролируемой и не очень высокой инфляцией. Это позволит минимизировать негативные моменты от нормализации темпов экономического роста», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Когда бюджетное финансирование проектов, льготное кредитование и субсидирование сократятся, все эти экономические процессы – рост зарплат, расширение мощностей в ВПК и машиностроении также начнут замедляться.

«После окончания бюджетных вливаний в экономику РФ и промышленное производство темпы ее роста должны будут резко замедлиться, нельзя даже исключать стагнацию какое-то время,

так как производственные мощности уже загружены на полную и могут начать снижаться, когда в этом не будет такой острой необходимости», – не исключает Чернов.

«До конца года часть факторов, поддерживавших сильную экономическую активность в начале года, может ослабеть, что приведет к замедлению роста ВВП», – полагает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Во-первых, стимулирующий эффект спроса со стороны государства, скорее всего, будет сокращаться, в том числе через ужесточение льготных программ кредитования и сохранения высокой ставки ЦБ. «Второй фактор – это дефицит персонала в организациях. Третий фактор – усиление санкционного давления и экспортного контроля со стороны западных стран», – отмечает Беленькая.

В итоге в 2024 году ВВП России вырастет на 2,3,-2,8%. Но в 2025 году экономист ожидает рост лишь на 1,3-1,5%. Вице-премьер Александр Новак ожидает роста российской экономики в этом году на 2,8-3%.

«Уменьшить перегрев экономики, когда совокупный спрос намного выше совокупного предложения, можно за счет расширения производственных мощностей, что нельзя сделать быстро. Или за счет повышения производительности труда, что тоже не случится завтра. Для решения проблем надо улучшать качество роста, в первую очередь, расширяя предложение товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости», – считает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.