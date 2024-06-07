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    7 июня 2024, 12:48 • Экономика

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали?

    «Здоровые и спортивные люди способствуют развитию экономики. Те, кто не занимаются спортом, фактически наносят вред нашей экономике, эквивалентный 350 млрд рублей», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Международном экономическом форуме.

    По его словам, одна из основных задач властей заключается в обеспечении возможностей для молодых людей в регионах заниматься спортом, «теми видами спорта, которыми они хотят».

    Какая же причинно-следственная связь прослеживается между неспортивным образом жизни и ущербом экономике? «Как спорт связан с экономикой? Все очень просто – чем более здоровая нация, тем более эффективно работают предприятия, рождаемость больше, меньше бюджетных средств расходуется на медицинское обеспечение. Поэтому государство прикладывает множество усилий для популяризации физкультуры и спорта», – отмечает Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова.

    «Не занимающийся физической культурой и спортом человек часто болеет. Следовательно, он отсутствует на рабочем месте и не создает продукта, который можно потребить, продать, а следовательно, получить прибыль, заплатить налоги и пополнить бюджет. Кроме того, ему необходимо оплачивать больничные листы, которые не облагаются налогом, как с заработной платы.

    Это требует дополнительных затрат на обеспечение бесплатными медицинскими услугами и медикаментами. Это можно отслеживать по выплатам по больничным листам и по ОМС», – объясняет Михаил Степанянц, преподаватель факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии ИФУР Президентской академии.

    «Неактивный образ жизни увеличивает риски развития различных недугов, таких как сердечно-сосудистые и костно-мышечные заболевания, диабет, болезнь Альцгеймера и масса других, что приводит к увеличению расходов на медицинское обслуживание и лечение. Низкая физическая активность приводит к снижению производительности и работоспособности трудящегося населения, что, в свою очередь, не способствует экономическому росту страны», – отмечает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.

    Попытки оценить материальный ущерб от снижения уровня здоровья занятого в экономике населения, на самом деле, ведутся еще со второй половины прошлого года. Тогда в основном считали потерю рабочего времени из-за временной нетрудоспособности, связанной с определенными заболеваниями.

    Например, в США в 1970-х годах подсчитали, что страна каждый год теряла 430 млн долларов из-за заболеваемости населения ревмокардитом. Во Франции в 1970 году потери рабочего времени из-за заболеваемости астмой и бронхитом составили 10 млн рабочих дней. В СССР в 1965 году подсчитали, что прямой экономический ущерб из-за временной нетрудоспособности был более 6,5 млрд рублей, и это без учета расходов на здравоохранение. Тогда как снижение заболеваемости и сокращения невыходов на работу по болезни даже на один день могут дать огромный положительный эффект для экономики.

    В 90-х годах в России стали активно делать подобные исследования, которые показали серьезный масштаб экономического ущерба, который наносят три главных фактора, связанных со здоровьем: заболеваемость, инвалидность и смертность.

    Например, если человек умер в возврате 45 лет, то исходя из средней продолжительности жизни в России в 67 лет (для мужчин), он не дожил до возраста своей «естественной» смерти 22 года. Получается, что экономический ущерб за 22 года составит от 5 до 11 млн рублей для одного погибшего в 45 лет мужчины.

    Исходя из данных, что ущерб от одного недожитого года россиянина в среднем оценивается от 226 тыс. до 513 тыс. рублей.

    Такую оценку в начале января озвучил Центральный экономико-математический институт РАН в своем исследовании (проводилось по данным смертности за доковидный 2019 год).

    Там посчитали, что преждевременная смертность населения от заболеваний и внешних причин приносит экономике России потенциальные потери на сумму от 15 до 24 трлн рублей в год.

    В случае преждевременной смерти возникает ущерб не только от потерянных лет, но и от упущенной выгоды в производстве ВВП, плюс в виде социальных выплат в связи с потерей кормильца. Согласно данным Центрального экономико-математического института РАН, наибольший ущерб экономике страны принесли заболевания, связанные с системой кровообращения, – 3,5–4,8 трлн рублей в 2019 году. Смерть от внешних причин, среди которых ДТП и случайные отравления, нанесли экономике ущерб до 5,2 трлн рублей. И особое внимание авторы исследования обращают на новообразования как причину ранней смертности, которая нанесла ущерб экономике страны в 1,8–2,6 трлн рублей.

    Если человек получил инвалидность, то возникают расходы на его лечение, на выплату пенсии по инвалидности плюс упущенная выгода в производстве ВВП из-за невозможности работать.

    Если человек заболел, то государство тратит средства на его лечение, а также на страховые выплаты за временную нетрудоспособность, плюс в ущерб входит упущенная выгода в производстве ВВП из-за невыхода на работу. Если заболел незанятый в экономике человек, то ущерб меньше, но он всё равно есть – от затрат на лечение и уход за больным.

    «Экономические потери только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять около 4% ВВП ежегодно»,

    – заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

    Что касается инфекционных заболеваний, то экономический ущерб от них в России в 2023 году превысил 1 трлн рублей, сообщал Роспотребнадзор. Речь идет о 34 инфекционных заболеваниях. Наибольшую долю ущерба причинили острые инфекции верхних дыхательных путей, ковид и ветряная оспа.

    Из-за перекуров сотрудников, абсентеизма и снижения производительности труда работодатели ежегодно теряют 443 млрд рублей, добавил Камкин.

    Однако есть и обратная, менее приглядная сторона медали. На людских зависимостях от сигарет, алкоголя и азартных игр в казино государство зарабатывает триллионы рублей.

    «Поступления в бюджет только лишь от продажи одних акцизов на алкоголь в 2023 году составили 472 млрд рублей, а при продаже спиртных напитков также платится и НДС. От продажи отечественной табачной продукции в российский бюджет в 2023 году поступило 724,8 млрд рублей. От игорного бизнеса бюджет получил в прошлом году 1,7 млрд рублей налогов», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    «Если бы все отказались от курения и алкоголя, это привело бы к значительному сокращению доходов государства.

    Например, в 2022 году акцизы на алкоголь и табак принесли в федеральный бюджет более 1,7 трлн рублей. Кроме того, некоторые отрасли экономики выигрывают от нездорового образа жизни. Например, фармацевтическая промышленность получает прибыль от продажи лекарств для лечения хронических заболеваний, связанных с отсутствием физической активности», – отмечает Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».

    И все же государству выгодно, чтобы граждане отказывались от своих вредных привычек, даже если это уменьшит доход бюджета от акцизов и налогов.

    «Если большая часть граждан будет активно заниматься спортом и сократит потребление табачной и алкогольной продукции, то здесь возможно сокращение расходов на медицину, что, в свою очередь, сможет частично покрыть сокращение поступлений от акцизов. Также предприятия смогут увеличить свою эффективность и получать больше прибыли, что, в свою очередь, принесет дополнительный доход государству в виде налога на прибыль. Поэтому здоровье граждан – это тот показатель, который может стимулировать и развивать экономику в целом», – заключает Юлия Коваленко.

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