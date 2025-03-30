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    Почему рядом с войной растут города
    30 марта 2025, 11:10 Мнение

    Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Мелитополь, временная столица Запорожской области, стал самым быстрорастущим городом России. За три года, с 2022-го по 2025-й, население там увеличилось почти вдвое – со 140 тыс. до 250 тыс. человек. При Украине город неумолимо пустел. Численность населения, достигнув максимума в советское время в 1989 году (178 тыс.), к 2021-му сократилось на 30 тыс. Сейчас же Мелитополь, освобождённый в 2022 году практически без боя, растёт с каждым годом. По прогнозу губернатора Евгения Балицкого, к 2026 году его население достигнет полумиллиона.

    Этот прогноз Балицкий представил ещё в прошлом году, и демографическая динамика только подтверждает его слова.

    История Мелитополя последних трёх лет во многом характерна для освобождённой Новороссии. Весной 2022-го известная часть горожан уехала на территории, остающиеся пока под контролем Украины. Но уже через год начался обратный процесс. Однако возвращением «старых мелитопольцев» дело не ограничилось. Помимо военных, в городе появилось множество новых переселенцев из пока ещё оккупированного противником Запорожья, других городов и сёл области, да и из центральной России.

    Появление новых людей меняет атмосферу и ритм города. Мелитополь стал моложе и веселей. Жители меньше сидят дома, парки и центральные улицы полны народу, даже появились пробки, как в том же Донецке. Свою роль в изменении стиля городской жизни сыграл и Мелитопольский государственный университет, реорганизованный из старейшего местного пединститута, основанного ещё в первые годы советской власти. В университете учатся больше 5 тыс. человек, и вокруг них – разумеется – большая – позволим себе молодёжный сленг – тусовка. Причём студенты – не только местные, приезжают из ДНР и ЛНР, со всей России. Всё высшее образование здесь – бесплатное.

    В городе ведётся большое строительство. На современное жильё – постоянный уверенный спрос. Сдаются в эксплуатацию кварталы новых домов, поликлиники, школы, библиотеки. Когда-то в украинское время до 70% дорожного покрытия города было в ямах и колдобинах. Всякий, кто в украинское время проезжал через Мелитополь на машине по прямой дороге в Крым, помнит этот кошмар. Теперь по улицам любо-дорого прокатиться. Зато можно и постоять в заторе.

    Приезжие рассказывают, что, попав в Мелитополь по работе, делам бизнеса или почти случайно, они задали себе вопрос: а почему бы и не остаться? Пока не слишком дорогое жильё, цены на продукты и остальной ширпотреб как в центральной России и часто ниже, чем в ДНР и ЛНР, кафе и ресторанчики на любой вкус и кошелёк, магазины, рынки – всё, как повсюду, только может быть немного лучше. До Азовского моря – рукой подать. Зима два месяца в году. И только сохраняющийся пока комендантский час напоминает о близости фронта и непростой истории трёх прошедших лет. Что поделать, естественный риск, без которого не было бы других преимуществ – личных и карьерных.

    Примечательно, что рекордными темпами растёт не только оставшийся полностью нетронутым Мелитополь, но и переживший трагедию Мариуполь. В украинское время население города составляло 380 тыс. человек. В самый пик советской истории в Жданове жило 400 тыс. А сейчас городская администрация говорит о полумиллионе. И пусть журналисты и местная общественная палата называет более скромные цифры – где-то 450 тыс., они всё равно впечатляют. Как ни удивительно, в Мариуполь часто едут семьи из Крыма. Видимо, история склонна к повторениям. Ведь именно крымские греки, переселённые на новое место Екатериной Второй, положили основание городу.

    Растёт и Донецк. Ещё в конце прошлого года глава ДНР Пушилин сообщил, что столица ДНР вновь стала городом-миллионником. Этот рубеж Донецк преодолевал в конце 70-х годов прошлого века, но после начала украинской гражданской войны в 2014 году численность населения упала по разным оценкам до 800-900 тыс. человек. И вот снова больше миллиона. Для Донецка, где недавно ещё «на фронт ездили на городском автобусе» – очень важный знак.

    Рост городов в Новороссии, в так называемых «новых регионах», в известной степени парадокс. Ведь линия фронта рядом. Понятно, что приток населения в большой степени обеспечивают приезжие из центральной России, военные, гражданские строители, да что греха таить, предприимчивые люди и просто авантюристы, мечтающие найти быструю выгоду в меняющихся обстоятельствах. Но не они определяют ситуацию. Люди – и это, наверное, само главное, доверяют жизни – в России и с Россией. Готовы связывать с Новороссией своё будущее.

    Часто, бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, вспоминается стремительно пустеющая Прибалтика со всем её хвалённым Евросоюзом. Место, где главное достижение независимости от России – официант, говорящий с тобой исключительно на английском. Только в одной Латгалии, исторической области восточной Латвии, безо всякой войны и видимых потрясений население по сравнению с концом прошлого века сократилось с 420 тыс. до 290 тыс. человек. А такие города, как Даугавпилс или Резекне, практически опустели.

    Без потрясений – если, конечно, не считать за потрясения тот известный факт, что в 2016 году Би-би-си использовало эту территорию для моделирования ядерного конфликта между НАТО и Россией. Давно парни готовились к войне, что тут скажешь.

    Сравнивая «мирную», но пустеющую Прибалтику, и переживающую трагедию войны Новороссию, неминуемо задумываешься о том, что расставание с Россией, уход от неё, обещают запустение и смерть пространства, а возвращение к русским истокам, домой – надежду на будущее. Это, возможно, поверхностная и чисто случайная эмоция, но сам факт того, что люди едут жить в Мелитополь, Мариуполь и Донецк, много говорит о наших возможностях и перспективах. Главное только – не погубить их, не потопить в административном раже и буржуазной жадности.

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