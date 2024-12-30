Отвечая в ходе «Итогов года» на вопрос донецкого журналиста Андрея Руденко, хватит ли сил и средств на восстановление возвращенных территорий, Владимир Путин сказал: «Хватит, даже сомнений быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года».

Президент рассказал, что ведется восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта – уже сейчас восстановлена 21 тыс. объектов, и в течение ближайших 5-6 лет будет отремонтировано и построено еще 20 тыс. объектов. И что планируется построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря.

Что главное для жителей новых регионов в словах президента? Они дают нам надежду на возобновление нормальной жизни. Например, в Донецке остается проблема с водоснабжением и, вероятно, пока не будет полностью взят под контроль России весь канал «Северский Донец – Донбасс», она в полной мере решена не будет.

Много делается и сейчас – восстанавливаются дома, школы, в Донецке открыт перинатальный центр мирового уровня. А значит, люди, несмотря на тяжелую жизнь в прифронтовых регионах, видят, что есть перспективы к улучшению жизни. Об этом свидетельствует и увеличение деловой активности. Так, президент сказал, что налоговые поступления в ЛНР выросли на 97%, в ДНР на 69%, в Запорожской и Херсонской областях рост исчисляется сотней процентов. Цифры говорят о том, что люди больше стали работать, открывают своий бизнес. А это происходит тогда, когда у них есть надежда на будущее.

Кроме этого, благодаря освобождению Авдеевки и близлежащих сел, ВСУ уже не может бить по Донецку из «градов» и артиллерии, в городе стало намного спокойней жить. А большинство западных ракет, которыми враг пытается наносить удары, сбивает ПВО. Это тоже фактор, укрепляющий веру в лучшее.

Успехи России в восстановлении инфраструктуры и, вообще, жизни на землях, которые Киев называет своими, пугает Зеленского и его приспешников. Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые входили в состав Украины, внутри России. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине, где экономика по факту разрушена, а государство существует только благодаря помощи Запада.

На Украине адекватные люди это понимают, поэтому многие жители новых регионов, которые переехали на Украину, теперь возвращаются домой. Об этом говорят украинские чиновники. Украинский «мэр» Мариуполя Вадим Бойченко на заседании Ассоциации городов Украины в середине ноября заявил, что около 30% выехавших из города в начале боевых действий мариупольцев вернулись в город. Украинский нардеп Максим Ткаченко сказал, что около 150 тыс. переселенцев уехали жить назад на освобожденные территории, около 70 тыс. человек вернулись в Мариуполь.

ЗЕкоманде не понравились откровения депутата, с ним провели «разъяснительную работу», и он заявил, что сказанное им было необоснованное и эмоциональное предположение. Давление на депутата, который сказал правду, лучше всего демонстрирует, насколько возвращение людей на освобожденные территории острая тема для украинской власти. Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук вообще отрицает возвращение людей в новые регионы. Она написала в социальных сетях, что этого нет, и не может быть.

Ткаченко же сказал, что люди возвращаются домой потому, что на Украине им дают недостаточно поддержки и не хотят брать на работу. А Бойченко видит причину в том, что у людей, вернувшихся в Мариуполь, на Украине не было своего жилья.

Понятно, что жизнь переселенцев на Украине была тяжелой. И на самом деле никакой пропаганды не нужно, чтобы убедить жителя Мариуполя вернуться назад. Люди общаются со своими соседями, родственниками и узнают, что в городе тихо, его восстанавливают ударными темпами, можно найти работу, на улице мужчины могут не бояться ТЦКашников. И человек решает вернуться, он едет туда, где безопаснее и надежнее. Люди поняли, что в России жизнь лучше.

И это плохая тенденция для ЗЕкоманды с ее обещаниями счастливой жизни в ЕС после победы над Россией – в это на Украине теперь мало кто верит. Тем более, что многие в ЕС уже и живут, и рассказывают, что там тоже медом не намазано. А самое плохое для Зеленского и его подельников в том, что не только переселенцы из Донбасса и Таврии, но и жители других регионов Украины постепенно начинают понимать, что в России жизнь лучше и спокойней. И у них возникает законный вопрос: за что воюем?

На Украине тоже существует программа по восстановлению жилья на подконтрольных Киеву территориях. Вот только в проекте бюджета на 2025 год на ее реализацию выделено 4 млрд гривен (96,7 млн долл.) – и то, естественно, не своих, а заемных, своих денег у Украины практически нет. Эта сумма вызвала возмущение даже у депутата от правящей партии «Слуга народа» Елены Шуляк. По ее расчетам, если выделять деньги такими темпами, то на выплату компенсаций за утраченное жилье уйдет 1575 лет. Всего же с мая 2023 года в рамках данной программы было выделено всего 16 млрд гривен.

Примером изношенности украинской инфраструктуры служит киевское метро – построенное, естественно, в советское время и с тех пор почти не обновлявшееся. Год назад там произошло обрушение, из-за чего надолго была закрыта целая линия. А киевский мост метро через Днепр, как и мост Патона, в феврале этого года официально признаны непригодными к использованию. При этом в сложившейся ситуации власти Киева обвиняют центральную власть, а центральная власть – киевскую.

Так что для Зеленского и его поельников слова Путина о перспективах освобожденных земель, возможно, страшнее, чем прилет «Орешника» по целям в Киеве.