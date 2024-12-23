Советник Зеленского Лещенко признал неизбежность переговоров с Россией в свете победы Трампа

Tекст: Вера Басилая

По словам Лещенко, Украина должна быть готова к переговорам с Россией, что является неизбежностью в свете возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что для успешных переговоров Украина должна быть сильной. Лещенко отметил, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам, передает ТАСС.

Лещенко добавил, что Трамп, продвигаясь на выборах, заявлял о намерении остановить войну, и в этом контексте будет оценивать готовность сторон. Однако, по словам Лещенко, переговоры не будут основываться на прежних форматах, таких как Минские соглашения 2015 года или Стамбульские договоренности весны 2022 года. Это подразумевает поиск новых форматов для урегулирования конфликта.

Ранее, в июне, президент России Владимир Путин озвучил условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ от вступления Киева в НАТО, обеспечение прав русскоязычных граждан и отмена всех западных санкций против России. Москва также настаивает на установлении внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые украинские чиновники рассматривают возможность окончания конфликта после победы Трампа на выборах в следующем году.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Трампа к власти в США.

Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов.