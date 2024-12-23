«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».3 комментария
WP: Киев начинает верить, что конфликт закончится после инаугурации Трампа
WP: Киев начинает верить, что конфликт на Украине закончится после инаугурации Трампа
Украинские власти начали верить в возможность завершения конфликта на Украине после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в 2025 году, полагаясь на вероятное мирное соглашение с Россией, сообщили СМИ.
Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников, после победы Трампа на выборах в ноябре некоторые представители Киева начали рассматривать возможность окончания конфликта в следующем году. Это связано с активизацией дискуссий о вероятном мирном соглашении с Россией, передает ТАСС.
Владимир Зеленский в связи с ухудшением ситуации на фронте стал проявлять большую готовность к переговорам о прекращении боевых действий. В разговорах с западными союзниками он акцентирует внимание не на территориальных вопросах, а на необходимости получения долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Зеленский пытается унифицировать свою риторику с позицией Трампа, который неоднократно говорил о важности урегулирования конфликта. Однако дипломаты НАТО полагают, что приглашение Украины в альянс остается далекой перспективой из-за политической неопределенности и сопротивления некоторых стран, в частности, Венгрии.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. В субботу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.