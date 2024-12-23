WP: Киев начинает верить, что конфликт закончится после инаугурации Трампа

WP: Киев начинает верить, что конфликт на Украине закончится после инаугурации Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников, после победы Трампа на выборах в ноябре некоторые представители Киева начали рассматривать возможность окончания конфликта в следующем году. Это связано с активизацией дискуссий о вероятном мирном соглашении с Россией, передает ТАСС.

Владимир Зеленский в связи с ухудшением ситуации на фронте стал проявлять большую готовность к переговорам о прекращении боевых действий. В разговорах с западными союзниками он акцентирует внимание не на территориальных вопросах, а на необходимости получения долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Зеленский пытается унифицировать свою риторику с позицией Трампа, который неоднократно говорил о важности урегулирования конфликта. Однако дипломаты НАТО полагают, что приглашение Украины в альянс остается далекой перспективой из-за политической неопределенности и сопротивления некоторых стран, в частности, Венгрии.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. В субботу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на увеличение шансов на мир на Украине с приходом Дональда Трампа к власти в США.